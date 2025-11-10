Hết án phạt FIFA, các đội bóng Malaysia sẽ không ‘cứu’ 7 cầu thủ nhập tịch lậu

Sau khi nhận án phạt từ FIFA ngày 26.9, 7 cầu thủ gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca không được tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá. Ngoài việc phong độ, thể lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhóm cầu thủ này còn phải nộp phạt thêm cho FIFA 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Hiện 2/7 cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia, gồm Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado đã lần lượt bị CLB chủ quản là Unionistas de Salamanca, CLB America de Cali thanh lý hợp đồng, mất trắng nguồn thu nhập. Chính vì thế, truyền thông Malaysia dự đoán, những cầu thủ còn lại nhiều khả năng sẽ vướng vào tình cảnh tương tự.

Không chỉ sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, theo luật sư Nik Erman Nik Roseli, sau án phạt cấm thi đấu 12 tháng của FIFA 7 cầu thủ này vẫn không thể đại diện cho Malaysia thi đấu ở các giải quốc tế. Ông nhấn mạnh: “Để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia, các cầu thủ phải cư trú tại Malaysia trong 5 năm, và theo Điều 6(5) của Điều lệ FIFA - trong đó định nghĩa "ở trong nước" - họ phải sinh sống tại Malaysia ít nhất 183 ngày trong khoảng thời gian 12 tháng để được tính là một năm cư trú. Hình phạt này không hợp thức hóa những sai phạm trước đây của các cầu thủ, do đó họ vẫn chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn để đại diện cho Malaysia”.

Tương lai của nhiều cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia bấp bênh sau án phạt FIFA ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không được khoác áo đội tuyển Malaysia ngay lập tức, CLB tại M League cũng không "giải cứu" vì... không đáng!

Với khẳng định trên của luật sư Nik Erman Nik Roseli, trangcho rằng nhóm 7 cầu thủ phải làm lại các hồ sơ để nhập tịch Malaysia. Đồng thời, họ phải sống và thi đấu ở quốc gia Đông Nam Á này. Dù vậy, nhiều đội bóng tại giải VĐQG Malaysia - M League khước từ việc “giải cứu” những cầu thủ kể trên.

Trang Bharian bình luận: “Một số câu hỏi đã được đặt ra, bao gồm liệu có đội bóng địa phương Malaysia nào có đủ khả năng "tự nguyện", đưa họ vào thi đấu tại M League sau khi lệnh đình chỉ kết thúc hay không? Đối với ba cầu thủ Irazabal, Figueiredo và Hevel, họ có thể có cơ hội tốt hơn vì hiện đang chơi cho Johor Darul Ta'zim (JDT) kể từ đầu mùa giải này. Một câu hỏi khác là tuổi tác của họ sau án treo giò khi Holgado hiện 30 tuổi, Garces (26), Machuca (25), Palmero (23), Irazabal (28), Figueiredo (29) và Hevel (29). Nhiều khả năng, việc “giải cứu" nhóm 7 cầu thủ này sẽ bất thành vì chẳng ai sẵn sàng cả”.

Để làm rõ vấn đề khả năng thi đấu của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia tại M League, trang Bharian cũng tìm đến Giám đốc điều hành của Action Football Asia Sdn Bhd và là chuyên gia bóng đá người Malaysia, Effendi Jagan Abdullah để đặt câu hỏi. Ông Effendi Jagan Abdullah cũng bất ngờ khẳng định, các đội bóng tại Malaysia cũng rất khó có thể đưa những cầu thủ nhập tịch này về chơi ở M League, đặc biệt là khi họ phải chi nhiều tiền để trả lương cao.

Giám đốc điều hành của Action Football Asia Sdn Bhd và là chuyên gia bóng đá người Malaysia, Effendi Jagan Abdullah cho rằng các đội tại M League sẽ không 'cứu' 7 cầu thủ đang nhận án phạt từ FIFA ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Effendi Jagan Abdullah chia sẻ: "Tôi nghĩ hầu hết các đội bóng M League đều gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn cầu thủ nhập tịch như thế này, vì yếu tố tài chính là cực lớn. Hiện tại, không có nhiều đội bóng M League "giàu có" và đủ khả năng trả lương cao cho cầu thủ. Thay vì tìm đến họ, các đội tại M League có thể đầu tư cho cầu thủ nội địa hoặc tìm hẳn các ngoại binh nước ngoài khác”.

Ông Effendi Jagan Abdullah kết luận: “Một số cầu thủ như Holgado hiện đã 30 tuổi và nếu hoàn tất quá trình nhập tịch thì anh ta đã 35 tuổi. Nhiều cầu thủ khác nằm trong nhóm vừa nhận án phạt FIFA cũng sẽ gần 30. Với bóng đá Malaysia, việc bỏ ra thời gian dài để chờ đợi nhóm cầu thủ này tôi cho rằng nó chỉ mất thời gian, không xứng đáng”.