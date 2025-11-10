Messi đến châu Phi cùng đội tuyển Argentina, khi nào Inter Miami đấu bán kết MLS Cup?

Messi liệu có bị quá tải?

Messi vừa giúp CLB Inter Miami lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận bán kết MLS Cup vòng play-off khu vực miền Đông gặp đối thủ FC Cincinnati, với trận đấu diễn ra trên sân khách TQL, nhưng vào ngày 22 hoặc 23.11 còn đang chờ xác định cụ thể.

Danh thủ 38 tuổi này đã thi đấu trọn vẹn cả 3 trận ở vòng 1 trước đối thủ Nashville SC, ghi đến 5 bàn và có 1 kiến tạo, giúp Inter Miami thắng chung cuộc 2-1 (gồm các tỷ số 3-1, 1-2 và 4-0).

Messi sẽ đến Angola đấu giao hữu cùng đội tuyển Argentina ngày 14.11 tới Ảnh: Reuters

Thời điểm này, Messi cũng được triệu tập vào đội tuyển Argentina để thi đấu trận giao hữu tại Angola, gây lo ngại anh sẽ bị quá tải vì di chuyển rất nhiều. Cụ thể là từ Mỹ đến nơi tập trung tại Alicante, Tây Ban Nha, rồi sau đó đến Angola ở châu Phi thi đấu giao hữu.

Sau đó, Messi phải quay lại Miami (Mỹ) để chuẩn bị ngay cho trận bán kết MLS Cup. Đây là trận đấu mang tính quyết định cho cơ hội của Inter Miami có giữ được hy vọng tìm ngôi vô địch ở mùa giải 2025 hay không, nếu thất bại họ sẽ trắng tay và 2 ngôi sao kỳ cựu Busquets và Jordi Alba cũng kết thúc sự nghiệp của mình tại đây.

HLV Scaloni của đội tuyển Argentina dự kiến đợt tập trung FIFA Days tháng 11 này kéo dài từ ngày 10 đến 18.11, được xem nằm trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

Nhưng việc triệu tập Messi vào thời điểm danh thủ này cũng cần sự tập trung cho mục tiêu ở CLB Inter Miami, đã gây nhiều thắc mắc.

Trước đó, HLV Scaloni đã đồng ý cho tiền vệ Enzo Fernandez của CLB Chelsea rút lui vì chấn thương đầu gối. Nhà cầm quân này đã triệu tập cầu thủ Kevin Mac Allister (28 tuổi), anh trai của tiền vệ Alexis Mac Allister (26 tuổi), thay thế. Thủ môn số 1 Emiliano Martinez cũng rút lui, nhưng trung vệ Lisandro Martinez đã trở lại, mặc dù vậy cầu thủ này chỉ đến tập luyện và sẽ không thi đấu.

Ở thời điểm quyết định, Messi tỏa sáng giúp Inter Miami vào bán kết MLS Cup và tiếp tục nuôi hy vọng vô địch Ảnh: Reuters

Có thể nói, đợt tập trung đội tuyển Argentina trong tháng 11 này gần như chỉ là đợt tập trung để tập luyện và đi du đấu trận giao hữu mang tính chất giao lưu, vì có tin Liên đoàn Bóng đá Angola đã trả đến 12 triệu USD để mời đội tuyển Argentina và bảo đảm có sự hiện diện của Messi.

Sau đợt tập trung và thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Angola, đội tuyển Argentina sẽ không còn đợt tập trung nào cho đến tháng 3 năm sau. Thời điểm, Albiceleste sẽ trở lại và chuẩn bị cho trận tranh ngôi vô địch Finalissima (Siêu cúp Liên lục địa) với đội tuyển Tây Ban Nha (vô địch EURO), trên sân Lusail ở Qatar vào ngày 28.3.2026.

Đây là 1 trong 3 trận đấu của đội tuyển Argentina chuẩn bị để hướng đến World Cup 2026, trong đó có 2 trận giao hữu vào tháng 6.2026 đã lên lịch chính thức gồm các trận gặp đội tuyển Mexico và Honduras, đều được tổ chức tại nước Mỹ, ngay trước khi ngày hội bóng đá thế giới khởi tranh (bắt đầu từ 11.6.2026).