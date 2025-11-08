David Beckham muốn Inter Miami đổi tên sân mới thành ‘Lionel Andres Messi’: Vinh danh cầu thủ vĩ đại

Dự án 1 tỉ USD gắn liền với Messi

Việc Messi ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami đến tháng 12.2028, chính là một bước đi liên quan đến sự khởi đầu mới mang tính bước ngoặt của đội bóng do ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu với anh em nhà tỉ phú Jorge và Jose Mas. Trong đó, bao gồm sự ra mắt khu phức hợp sang trọng và hiện đại bậc nhất mang tên Miami Freedom Park vào năm 2026.

Ông David Beckham quyết tâm biến Inter Miami thành ‘siêu CLB’ để Messi chính thức ký hợp đồng gia hạn. Ông còn đi xa hơn, đổi tên sân vận động mới thành tên của danh thủ Argentina Ảnh: Reuters

Dự án này có giá trị hơn 1 tỉ USD, là tâm huyết của ông David Beckham ấp ủ kể từ sau khi giải nghệ, bao gồm thành lập một CLB bóng đá và xây dựng một sân vận động tầm cỡ cho đội bóng. Những dự định này đang sắp hoàn thành ngay trong năm 2026.

Trong đó, riêng CLB Inter Miami hiện đã trở thành đội bóng được định giá có giá trị hơn 1,2 tỉ USD kể từ khi chiêu mộ Messi năm 2023, và đã là thương hiệu toàn cầu. Kế đến là khu phức hợp Miami Freedom Park ra mắt, với các hệ thống nhà hàng, khách sạn, siêu thị, công viên và 1 sân vận động hiện đại có sức chứa 25.000 chỗ ngồi.

Các dự án này thành công đều gắn chặt với tên tuổi của Messi. Sự kiện Inter Miami tổ chức buổi lễ ký hợp đồng gia hạn của Messi ngay trên sân Miami Freedom Park đang xây dựng hôm 23.10, cho thấy những dự định có liên quan đến tương lai của danh thủ 38 tuổi này và đội bóng của ông David Beckham.

Trong đó, khả năng lớn, ông David Beckham và các đồng sở hữu Jorge và Jose Mas, đang có ý định đổi tên sân mới của đội bóng thành "Lionel Andres Messi" để vinh danh Messi. Tên "Miami Freedom Park" sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn sau khi được khánh thành vào năm 2026, sau đó nó sẽ được đổi tên thành tên của Messi, nhà báo Fernando Czyz cho biết trên kênh Dsports mới đây.

Messi nhận danh hiệu vua phá lưới MLS 2025 với 29 bàn sau 28 trận. Anh cũng trở thành ứng viên số 1 đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ảnh: Reuters

Tên của Messi hiện cũng được đặt cho khu tập luyện của các đội tuyển Argentina tại trụ sở chính của liên đoàn bóng đá nước này tại Ezeiza, Buenos Aires, nhằm vinh danh anh sau chiến tích lịch sử vô địch World Cup 2022.

Cùng diễn biến, báo chí Mỹ cho biết, CLB Inter Miami đã làm rõ và từ chối mọi lời mời từ các đội ở châu Âu như Chelsea, Galatasaray và Benfica khi muốn mời Messi ký hợp đồng ngắn hạn khoảng 4 tháng sau khi giải MLS kết thúc vào tháng 12 tới đây, để tiếp tục thi đấu nhằm giữ phong độ đến World Cup 2026.

Messi vừa tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở TP.Miami ngày 6.11 và là diễn giả của sự kiện. Anh sau đó quay trở lại Inter Miami tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu then chốt gặp Nashville SC trên sân nhà lúc 8 giờ ngày 9.11. Trận này Messi thi đấu mà không có người bạn thân Suarez sát cánh, vì chân sút kỳ cựu người Uruguay bị treo giò 1 trận vì hành vi bạo lực.

Inter Miami cần thắng Nashville SC mới giành quyền đi tiếp vào bán kết khu vực miền Đông vòng play-off MLS Cup, sau khi thắng trận đấu đầu tiên ở vòng 1 với tỷ số 3-1 sân nhà, nhưng thua lại tỷ số 1-2 ở sân khách.

Họ phải thi đấu trận thứ 3 ở vòng này và có lợi thế sân nhà. Messi được kỳ vọng giúp Inter Miami đi tiếp, nếu không sẽ rơi vào thất vọng như mùa trước cũng bị sớm bị loại ngay vòng 1 play-off MLS Cup.