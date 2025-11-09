Messi ghi cú đúp siêu phẩm đưa Inter Miami vào bán kết MLS Cup, Ronaldo thì sao?

Messi vẫn chưa cho Busquets và Jordi Alba giải nghệ sớm

Messi và Inter Miami phải bước vào trận thứ ba trong loạt trận ở vòng 1 play-off MLS Cup trước đối thủ duyên nợ Nashville SC, sau khi thắng tỷ số 3-1 ở trận đầu tiên nhưng thua lại tỷ số 1-2 ở trận thứ hai.

Ở thời điểm quyết định, Messi tỏa sáng giúp Inter Miami vào bán kết MLS Cup và tiếp tục nuôi hy vọng vô địch Ảnh: Reuters

Nếu thua trận thứ ba quyết định và bị loại, hai đồng đội thân thuộc của Messi là Sergio Busquets và Jordi Alba cũng sẽ chính thức dừng cuộc chơi và kết thúc sự nghiệp ngay lập tức, sau khi họ đã tuyên bố giải nghệ trước đó khi mùa giải 2025 khép lại.

Trong khi đó, tiền đạo kỳ cựu Suarez có khả năng gia hạn với Inter Miami thêm 1 năm. Nhưng lại vắng mặt ở trận đấu then chốt này vì án phạt nguội do hành vi bạo lực ở trận thua Nashville SC tỷ số 1-2 ngày 2.11. Messi vì thế phải tự mình giúp đội nhà vượt khó trong bối cảnh chịu không ít áp lực vì nỗi ám ảnh bị loại sớm như mùa trước lại lởn vởn.

Messi đá cặp tiền đạo cùng cầu thủ trẻ Mateo Silvetti (19 tuổi), trong khi ở hàng tiền vệ De Paul sát cánh cùng Busquets và Tadeo Allende. Jordi Alba cũng xuất hiện ở hành lang trái quen thuộc.

Sự quyết tâm không để thất bại cũ trở lại, chính là yếu tố giúp Messi dẫn dắt các đồng đội Inter Miami sớm tạo sức ép lên đối thủ Nashville SC, vốn cũng lấy lại nhiều niềm tin sau trận thắng trước đó.

Sự khác biệt đã được Messi sớm tạo ra ở ngay phút thứ 10, khi danh thủ 38 tuổi người Argentina có một pha solo đi bóng ngoạn mục vượt qua một loạt cầu thủ của Nashville SC, trước khi tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn Joe Willis mở tỷ số 1-0 cho Inter Miami.

Bàn thắng này giúp các cầu thủ Inter Miami giải tỏa áp lực. Không dừng lại ở đó, phút 39, pha dàn xếp đẹp mắt do Jordi Alba khởi xướng từ phần sân nhà với đường chuyền dài chính xác cho Silvetti, trước khi cầu thủ trẻ này trả bóng lại cho Messi dứt điểm ngay rìa vòng cấm ghi bàn thắng thứ 2 trong trận nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter Miami.

Dẫn trước tỷ số an toàn, Inter Miami tập trung thi đấu chắc chắn hơn trong hiệp 2 để bảo vệ chiến thắng. Phút 73, Jordi Alba tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo như đặt cho Tadeo Allende ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 3 phút sau đó, Allende ghi tiếp bàn thứ 2 trong trận, lần này Messi là người kiến tạo, giúp Inter Miami dẫn trước tới 4-0 và cầm chắc chiến thắng quan trọng trong tay.

Messi cũng ghi cú đúp giúp Inter Miami thắng đậm Nashville SC với tỷ số 3-1 ngày 25.10 Ảnh: Reuters

Inter Miami nhờ đó đã bảo vệ thành quả của mình một cách dễ dàng, để thẳng tiến vào trận bán kết khu vực miền Đông MLS Cup gặp đối thủ FC Cincinnati, đội đã loại Columbus Crew với kết quả chung cuộc sau 3 trận là 2-1 (thắng 2, thua 1). Tại vòng này, chỉ diễn ra 1 trận quyết định, nếu hòa sau 90 phút sẽ đấu hiệp phụ, nếu tiếp tục hòa sẽ tiến hành sút luân lưu để phân định thắng thua.

Nếu giành chiến thắng ở trận bán kết trước FC Cincinnati, Messi và Inter Miami có cơ hội tranh ngôi vô địch MLS Cup khu vực miền Đông trước 1 trong 2 đối thủ Philadelphia Union hoặc New York City FC (cặp bán kết còn lại). Tại bán kết khu vực miền Tây, Los Angeles FC của Son Heung-min đã đụng độ với Vancouver Whitecaps FC của Thomas Muller. Hai đội vô địch hai miền này sẽ vào chung kết tranh ngôi vô địch MLS Cup vào ngày 6.12.

Với Messi, sau cú đúp và 1 kiến tạo vừa thực hiện, giúp anh tạo một kỷ lục đáng nể khi đã có tổng cộng 65 lần góp công vào các bàn thắng và kiến tạo cho CLB và đội tuyển trong năm 2025 (cụ thể là ghi 44 bàn và có 21 kiến tạo) sau 50 trận.

Cùng diễn biến ngày 9.11, tại giải Saudi Pro League ở Ả Rập Xê Út, Ronaldo tiếp tục ghi bàn từ chấm 11 m giúp CLB Al Nassr đánh bại đối thủ tân binh NEOM SC với tỷ số 3-1. Qua đó, giúp danh thủ 40 tuổi người Bồ Đào Nha hiện đã có tới 953 bàn thắng trong sự nghiệp.

Đây cũng là bàn thắng ghi từ chấm phạt đền thứ 180 trong sự nghiệp của Ronaldo, từ 215 cú sút, tức tỷ lệ thành công 84%. Nhưng trên hết, Ronaldo đang giúp Al Nassr tiếp tục toàn thắng trận thứ 8 tại Saudi Pro League mùa này để tiếp tục giữ vững ngôi đầu, hơn đội nhì bảng Al Taawoun FC 3 điểm.