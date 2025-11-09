Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Messi ghi cú đúp siêu phẩm đưa Inter Miami vào bán kết MLS Cup, Ronaldo thì sao?

Giang Lao
Giang Lao
09/11/2025 10:29 GMT+7

Sáng 9.11 (giờ Việt Nam), Messi ghi cú đúp siêu phẩm và góp 1 kiến tạo, giúp Inter Miami đánh bại thuyết phục Nashville SC với tỷ số 4-0 để vào bán kết MLS Cup. Trong khi Ronaldo lại ghi bàn từ chấm 11 m.

Messi vẫn chưa cho Busquets và Jordi Alba giải nghệ sớm

MessiInter Miami phải bước vào trận thứ ba trong loạt trận ở vòng 1 play-off MLS Cup trước đối thủ duyên nợ Nashville SC, sau khi thắng tỷ số 3-1 ở trận đầu tiên nhưng thua lại tỷ số 1-2 ở trận thứ hai.

Messi ghi cú đúp siêu phẩm đưa Inter Miami vào bán kết MLS Cup, Ronaldo thì sao? - Ảnh 1.

Ở thời điểm quyết định, Messi tỏa sáng giúp Inter Miami vào bán kết MLS Cup và tiếp tục nuôi hy vọng vô địch

Ảnh: Reuters

Nếu thua trận thứ ba quyết định và bị loại, hai đồng đội thân thuộc của Messi là Sergio Busquets và Jordi Alba cũng sẽ chính thức dừng cuộc chơi và kết thúc sự nghiệp ngay lập tức, sau khi họ đã tuyên bố giải nghệ trước đó khi mùa giải 2025 khép lại.

Trong khi đó, tiền đạo kỳ cựu Suarez có khả năng gia hạn với Inter Miami thêm 1 năm. Nhưng lại vắng mặt ở trận đấu then chốt này vì án phạt nguội do hành vi bạo lực ở trận thua Nashville SC tỷ số 1-2 ngày 2.11. Messi vì thế phải tự mình giúp đội nhà vượt khó trong bối cảnh chịu không ít áp lực vì nỗi ám ảnh bị loại sớm như mùa trước lại lởn vởn.

Messi đá cặp tiền đạo cùng cầu thủ trẻ Mateo Silvetti (19 tuổi), trong khi ở hàng tiền vệ De Paul sát cánh cùng Busquets và Tadeo Allende. Jordi Alba cũng xuất hiện ở hành lang trái quen thuộc.

Sự quyết tâm không để thất bại cũ trở lại, chính là yếu tố giúp Messi dẫn dắt các đồng đội Inter Miami sớm tạo sức ép lên đối thủ Nashville SC, vốn cũng lấy lại nhiều niềm tin sau trận thắng trước đó.

Sự khác biệt đã được Messi sớm tạo ra ở ngay phút thứ 10, khi danh thủ 38 tuổi người Argentina có một pha solo đi bóng ngoạn mục vượt qua một loạt cầu thủ của Nashville SC, trước khi tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn Joe Willis mở tỷ số 1-0 cho Inter Miami.

Bàn thắng này giúp các cầu thủ Inter Miami giải tỏa áp lực. Không dừng lại ở đó, phút 39, pha dàn xếp đẹp mắt do Jordi Alba khởi xướng từ phần sân nhà với đường chuyền dài chính xác cho Silvetti, trước khi cầu thủ trẻ này trả bóng lại cho Messi dứt điểm ngay rìa vòng cấm ghi bàn thắng thứ 2 trong trận nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter Miami.

Dẫn trước tỷ số an toàn, Inter Miami tập trung thi đấu chắc chắn hơn trong hiệp 2 để bảo vệ chiến thắng. Phút 73, Jordi Alba tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo như đặt cho Tadeo Allende ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 3 phút sau đó, Allende ghi tiếp bàn thứ 2 trong trận, lần này Messi là người kiến tạo, giúp Inter Miami dẫn trước tới 4-0 và cầm chắc chiến thắng quan trọng trong tay.

Messi ghi cú đúp siêu phẩm đưa Inter Miami vào bán kết MLS Cup, Ronaldo thì sao? - Ảnh 2.

Messi cũng ghi cú đúp giúp Inter Miami thắng đậm Nashville SC với tỷ số 3-1 ngày 25.10

Ảnh: Reuters

Inter Miami nhờ đó đã bảo vệ thành quả của mình một cách dễ dàng, để thẳng tiến vào trận bán kết khu vực miền Đông MLS Cup gặp đối thủ FC Cincinnati, đội đã loại Columbus Crew với kết quả chung cuộc sau 3 trận là 2-1 (thắng 2, thua 1). Tại vòng này, chỉ diễn ra 1 trận quyết định, nếu hòa sau 90 phút sẽ đấu hiệp phụ, nếu tiếp tục hòa sẽ tiến hành sút luân lưu để phân định thắng thua.

Nếu giành chiến thắng ở trận bán kết trước FC Cincinnati, Messi và Inter Miami có cơ hội tranh ngôi vô địch MLS Cup khu vực miền Đông trước 1 trong 2 đối thủ Philadelphia Union hoặc New York City FC (cặp bán kết còn lại). Tại bán kết khu vực miền Tây, Los Angeles FC của Son Heung-min đã đụng độ với Vancouver Whitecaps FC của Thomas Muller. Hai đội vô địch hai miền này sẽ vào chung kết tranh ngôi vô địch MLS Cup vào ngày 6.12.

Với Messi, sau cú đúp và 1 kiến tạo vừa thực hiện, giúp anh tạo một kỷ lục đáng nể khi đã có tổng cộng 65 lần góp công vào các bàn thắng và kiến tạo cho CLB và đội tuyển trong năm 2025 (cụ thể là ghi 44 bàn và có 21 kiến tạo) sau 50 trận.

Cùng diễn biến ngày 9.11, tại giải Saudi Pro League ở Ả Rập Xê Út, Ronaldo tiếp tục ghi bàn từ chấm 11 m giúp CLB Al Nassr đánh bại đối thủ tân binh NEOM SC với tỷ số 3-1. Qua đó, giúp danh thủ 40 tuổi người Bồ Đào Nha hiện đã có tới 953 bàn thắng trong sự nghiệp. 

Đây cũng là bàn thắng ghi từ chấm phạt đền thứ 180 trong sự nghiệp của Ronaldo, từ 215 cú sút, tức tỷ lệ thành công 84%. Nhưng trên hết, Ronaldo đang giúp Al Nassr tiếp tục toàn thắng trận thứ 8 tại Saudi Pro League mùa này để tiếp tục giữ vững ngôi đầu, hơn đội nhì bảng Al Taawoun FC 3 điểm.

Tin liên quan

David Beckham muốn Inter Miami đổi tên sân mới thành ‘Lionel Andres Messi’: Vinh danh cầu thủ vĩ đại

David Beckham muốn Inter Miami đổi tên sân mới thành ‘Lionel Andres Messi’: Vinh danh cầu thủ vĩ đại

Theo nhà báo Fernando Czyz của kênh DSports, Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham và 2 đồng sở hữu Jorge và Jose Mas, đang có ý định đổi tên sân mới của đội bóng thành 'Lionel Andres Messi' để vinh danh danh thủ Argentina.

Quyết định cực sai lầm khiến HLV Amorim trả giá, M.U ‘số đỏ’ mới thoát thua Tottenham phút 90+6

Núi tiền dùng để kiện FIFA, sao FAM không dùng vào việc khác có ích hơn?

Khám phá thêm chủ đề

Messi Inter Miami MLS Cup Ronaldo MLS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận