Quyết định cực sai lầm khiến HLV Amorim trả giá, M.U ‘số đỏ’ mới thoát thua Tottenham phút 90+6

Hiệp 1 như mơ với M.U

Sau khởi đầu khó khăn đầu mùa, M.U bất ngờ thi đấu khởi sắc, liên tục giành điểm ở Ngoại hạng Anh. Trong 5 trận gần nhất, M.U bất bại, qua đó góp mặt trong cuộc giành vé dự cúp châu Âu mùa sau. Chính vì thế, trong chuyến làm khách đến sân Tottenham, M.U có sự tự tin rất cao.

Tuy nhiên, trước khi trận đấu bắt đầu, HLV Amorim đã có quyết định mạo hiểm trong đội hình xuất phát của M.U, khiến nhiều ký giả ở Anh bất ngờ. Ở cánh phải hàng thủ, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương Noussair Mazraoui được sử dụng dù chưa đảm bảo thể trạng tốt nhất. Trên hàng công, chân sút đang đạt phong độ cao là Bryan Mbeumo bất ngờ bị đẩy lên chơi cao nhất, thay vì xuất phát ở vị trí cánh phải sở trường.

Đội hình xuất phát của M.U khiến giới truyền thông Anh bất ngờ ẢNH: REUTERS

Dù vậy, những quyết định mạo hiểm của HLV Amorim lại phát huy tác dụng ngay trong hiệp 1, giúp M.U dẫn trước 1-0. Người ghi bàn lại chính là Bryan Mbeumo với tình huống chạy chỗ và đánh đầu đầy thông minh ở phút 32.

Không chỉ ghi bàn, M.U còn là đội có nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 1. Dù chủ động nhường thế trận cho Tottenham và chỉ cầm bóng khoảng 40% nhưng M.U có đến 4 cú sút nguy hiểm. Cuối hiệp đấu, nếu hàng thủ Tottenham không chơi tập trung, M.U hoàn toàn đã có thể tìm được bàn thắng thứ 2.

Bryan Mbeumo ghi bàn dù chơi trái sở trường ẢNH: REUTERS

Quyết định thay người của HLV Amorim phải trả giá: M.U thoát thua phút 90+6

Sau khi có lợi thế ở hiệp 1, M.U bắt đầu lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự phản công ở hiệp 2. So với hiệp đấu trước đó, tỷ lệ kiểm soát bóng của thầy trò HLV Amorim còn thấp hơn: 35%. Xét về số cơ hội ăn bàn, M.U cũng thua thiệt hoàn toàn so với Tottenham khi có 3 lần dứt điểm.

Bên kia chiến tuyến, Tottenham chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Đội chủ nhà khai thác điểm yếu ở 2 biên của M.U, liên tục tấn công vào những vị trí này. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 84, Mathys Tel xử lý đẳng cấp trong vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho Tottenham. Đáng chú ý, trong bàn thắng này của Tottenham, Diogo Dalot - cầu thủ vừa được HLV Amorim tung vào sân ít phút trước đó, đá thay vị trí của Noussair Mazraoui đã mắc lỗi nghiêm trọng, để Destiny Udogie có cơ hội chuyền bóng cho Mathys Tel. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+1, cầu thủ khác vừa được HLV Amorim tung vào sân là Manuel Ugarte tiếp tục mắc sai lầm, giúp Richarlison nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Tottenham.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, M.U không còn gì để mất, buộc phải đẩy cao đội hình chơi đôi công với Tottenham. Phút 90+6, Matthijs de Ligt lập công gỡ hòa 2-2, mang về 1 điểm đầy may mắn cho M.U.

M.U (áo đỏ) giành 1 điểm đầy may mắn ẢNH: REUTERS

Hòa 2-2 với Tottenham, M.U có 18 điểm sau 11 trận, tạm đứng thứ 7 tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, đây là trận thứ 8 liên tiếp “Quỷ đỏ” không biết mùi chiến thắng khi đụng độ đối thủ này. Phía đối diện, Tottenham cũng có 18 điểm như M.U, nhưng tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.