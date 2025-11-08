M.U 'đào vàng' tại sân Tottenham

N ỖI ÁM ẢNH SÂN NHÀ

Lần gần đây nhất Tottenham đụng độ M.U là trận đấu quyết định toàn bộ mùa bóng cho cả hai phía. May cho Tottenham khi trận chung kết Europa League 2025 ấy diễn ra tại sân trung lập Bilbao. Tottenham thắng 1-0, qua đó giành vé dự Champions League mùa này. M.U có cơ hội phục thù trong trận đấu sớm của vòng 11, khi "được" làm khách trên sân Tottenham (19 giờ 30 hôm nay 8.11).

M.U (phải) đang có phong độ tốt với chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp ẢNH: REUTERS

Nếu xếp hạng theo thành tích trên sân đối phương, Tottenham chính là đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh mùa này (thắng 4, hòa 1, gồm cả trận thắng trên sân Man.City). Nhưng theo thành tích sân nhà, Tottenham chỉ đứng thứ 17 (thắng 1, hòa 1, thua 3). Tình trạng này thật ra đã có từ trước khi mùa bóng 2025 - 2026 khai diễn. Tính từ đầu năm 2025, không có đội nào ở giải Ngoại hạng thua tại sân nhà nhiều như Tottenham. Từ nay đến hết năm, Tottenham còn 4 trận sân nhà nữa. Chỉ cần thua thêm 1 trận là Tottenham đạt kỷ lục không ai muốn có: thua tại sân nhà nhiều nhất trong một năm dương lịch.

Dù đang đứng vị trí thứ 8 nhưng M.U đồng điểm với cả hai đội xếp trên là Tottenham, Chelsea và chỉ thua 1 điểm so với đội số 3 Liverpool. Ngoài M.U, chỉ có một đội khác bất bại trong 4 vòng đấu gần đây là đội đầu bảng Arsenal. Nghĩa là M.U nhỉnh hơn về mặt phong độ, dù họ chỉ hòa với Nottingham Forest ở vòng trước. Khi ấy, Tottenham thua Chelsea 0-1 tại sân nhà, và đấy là trận đấu mà hàng công của Tottenham bị đánh giá là yếu nhất xưa nay (chỉ có 3 cú sút, với chỉ số xG tổng cộng là 0,1, tức 10% cơ hội thành bàn - thấp nhất từ khi hãng thống kê Opta giới thiệu chỉ số xG).

S UNDERLAND THÁCH THỨC A RSENAL

Vòng 11 rất cân sức, với 6/10 trận diễn ra giữa các đội bóng đang đồng điểm hoặc đứng kế nhau trong bảng xếp hạng. Trận Sunderland - Arsenal chỉ hơi khác một chút: Sunderland đứng dưới 3 bậc so với đội đầu bảng. Dù sao đi nữa, một chỗ trong tốp 4 sau 10 vòng đấu là thành tích trong mơ cho Sunderland. Họ sẽ chiếm được vị trí nhì bảng tạm thời nếu thắng Arsenal khuya nay (0 giờ 30 ngày 9.11).

Arsenal đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp và không thủng lưới tính chung mọi giải. Không có đội nào khác ở giải vô địch Anh làm được như thế trong suốt 105 năm qua. Tính bình quân, Arsenal chỉ phải đối diện với 1,9 cú sút đúng hướng khung thành trong mỗi trận đấu mùa này. Và họ chỉ thủng lưới 3 bàn trong 16 trận.

Nhưng Arsenal cũng có nhược điểm là khả năng ghi bàn từ tình huống mở không cao. Họ chuyên khai thác cơ hội từ những tình huống cố định. Mà Sunderland mùa này lại được xem là "bậc thầy" của việc phòng thủ chống tình huống cố định. Đội đầu bảng rất khó thắng tại sân Stadium of Light, nơi mà Sunderland đang có thành tích bất bại trong mùa bóng này. Nói cách khác, rất có thể đội mới thăng hạng Sunderland sẽ là đội chấm dứt mạch thành công của Arsenal, ít ra là trong một khía cạnh nào đó: ghi bàn hoặc lấy điểm. Và biết đâu Sunderland sẽ gây được bất ngờ lớn! Đang tỏa sáng trong đội hình Sunderland mùa này là lão tướng Granit Xhaka - người cũ của Arsenal.

Everton - Fulham, West Ham - Burnley và Chelsea - Wolverhampton là các trận đấu còn lại trong đêm nay và rạng sáng mai.