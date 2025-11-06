Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

Champions League: ‘Làn sóng mới’ HLV đỉnh cao

Kinh Thi
Kinh Thi
06/11/2025 06:20 GMT+7

Xabi Alonso, Arne Slot và Vincent Kompany là 3 gương mặt mới đáng chú ý nhất trong làng bóng đỉnh cao khoảng 2 năm nay, cũng là 3 'diễn viên chính' trong loạt trận vừa qua tại Champions League. Kết quả là Kompany vang danh, còn Slot thắng Alonso.

Rạng sáng qua 5.11, HLV Kompany đưa ra lời khẳng định không thể thuyết phục hơn. Bayern (chỉ còn 10 người trong suốt hiệp 2) đã oanh liệt thắng đội ĐKVĐ PSG 2-1 ngay sân đối phương. "Bayern rõ ràng là đội hay hơn", HLV Luis Enrique của PSG phát biểu sau trận. Enrique chính là HLV xuất sắc nhất thế giới trong giải thưởng "Quả bóng vàng 2025".

Đấy đã là trận thắng thứ 16 liên tiếp của Bayern kể từ đầu mùa, tính chung mọi giải. Kỷ lục cũ là 13 trận của huyền thoại AC Milan trong mùa bóng 1992 - 1993. Ở đấu trường nội địa, Bayern đã thắng đủ 3 đại diện khác của Bundesliga tại Champions League là Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt và Leverkusen. Ở đấu trường quốc tế, tức Champions League, Bayern đã thắng cả hai đội ĐKVĐ châu Âu (PSG) và thế giới (Chelsea).

Champions League: ‘Làn sóng mới’ HLV đỉnh cao- Ảnh 1.

HLV Vincent Kompany giúp CLB Bayern Munich có trận thắng thứ 16 liên tiếp

ẢNH: REUTERS

Với một đội mạnh chuyên đá để thắng như Bayern, giới quan sát hiếm khi có dịp xem cách phòng thủ của họ. Đây là chi tiết rất đáng lưu ý trong trận thắng PSG vừa qua. Do đã dẫn điểm (2-0), và chỉ còn 10 người, Bayern phải ưu tiên phòng thủ. Kết luận được rút ra: Bayern phòng thủ theo hệ thống, với cả đội hình tích cực tham gia, chứ không chỉ phòng thủ trước vùng cấm địa.

Kết luận lớn hơn: Bayern rất hay cả về tấn công lẫn phòng thủ. Và kết luận lớn nhất: Bayern thành công trong cả kế hoạch, chiến lược, chứ không chỉ hay trong từng trận. HLV Kompany xoay tua đội hình hợp lý để các trụ cột dưỡng sức, dù Bayern vẫn thắng Leverkusen 3-0 cuối tuần trước.

Nếu Bayern đã thắng tuyệt đối 15 trận trước vòng đấu này, thì Real Madrid của HLV Xabi Alonso cũng ghê gớm chẳng kém khi thắng 13/14 trận, trước chuyến làm khách tại sân Anfield của Liverpool. Ngược lại, Liverpool đã thua tan nát thời gian gần đây. Nói vậy để thấy tỷ số tối thiểu 1-0 mà Liverpool kiếm được trước Real Madrid có ý nghĩa quan trọng hơn một chiến thắng thông thường.

Alexis Mac Allister ghi bàn duy nhất cho Liverpool từ pha sút phạt do Dominik Szoboszlai thực hiện ở phút 61. Đấy là tình huống tiêu biểu nói lên thành công của HLV Slot trong việc chọn đội hình. Ông trở về với công thức cũ của hàng tiền vệ, dùng bộ ba Szoboszlai - Ryan Gravenberch - Mac Allister, đẩy Florian Wirtz lên đá tiền đạo cánh, dù điều này có nghĩa là phải hy sinh vị trí của cầu thủ đang có phong độ tốt Cody Gakpo. Phía dưới, Slot chọn cặp hậu vệ cánh Conor Bradley và Andy Robertson. Hàng thủ Liverpool đã chế ngự được cả ba ngôi sao tấn công khét tiếng bên phía Real là Kylian Mbappe, Vinicius Junior và Jude Bellingham.

Thắng liền 2 trận và không thủng lưới (sau khi đã thua 6/7 trận ngay trước đó), và thắng được cả HLV đang lên Xabi Alonso, Liverpool của Arne Slot đã có thể củng cố tinh thần trước chuyến làm khách trên sân Man.City ở giải Ngoại hạng cuối tuần này.

Arsenal lập một loạt kỷ lục

Hôm qua, Arsenal đã hạ chủ nhà Slavia Prague 3-0 để tiếp tục giữ mạch toàn thắng và sạch lưới tại Champions League. Bên cạnh đó, trận đấu tại CH Czech cũng đánh dấu một cột mốc lịch sử khi tài năng trẻ Max Dowman (15 tuổi 308 ngày) trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại Champions League, khi vào thay Leandro Trossard cuối trận. Anh phá vỡ kỷ lục cũ của Youssoufa Moukoko (Dortmund, 16 tuổi 18 ngày, tháng 12.2020). Tuần trước, Dowman cũng lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Arsenal ở Cúp Liên đoàn Anh.

Bảo Nghi

Champions League
