Núi tiền dùng để kiện FIFA, sao FAM không dùng vào việc khác có ích hơn?

FAM không có cơ sở thắng FIFA

Ngoại trừ các quan chức đương nhiệm của FAM, giới bóng đá nước này nói chung rất ít kỳ vọng vào việc FAM sẽ thắng kiện FIFA, nếu họ kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả. Sở dĩ các cựu cầu thủ, các cựu quan chức bóng đá, cùng các nhà báo thể thao Malaysia không tin vào khả năng thắng kiện của FAM, dựa trên những chứng cứ yếu ớt mà FAM đang nắm giữ về hồ sơ nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch.

Các chứng cứ mà bóng đá Malaysia nắm trong tay về hồ sơ gốc của các cầu thủ nhập tịch có thể không đủ để họ kiện FIFA lên CAS Ảnh: Minh Tú

Gần nhất, nhà báo người Malaysia Ajitpal Singh phân tích trên tờ New Straits Times: "Trên giấy tờ, 7 cầu thủ nhập tịch là người Malaysia, nhưng hồ sơ gốc của họ không cho thấy điều đó. FIFA không chỉ kiểm tra hộ chiếu và còn kiểm tra gốc gác của các cầu thủ được đăng ký, xét hồ sơ của ông, bà của các cầu thủ có liên quan. Đến đây, vụ bê bối của bóng đá Malaysia bắt đầu bị phát hiện".

Cũng theo nhà báo này, FAM đã lừa dối người hâm mộ bóng đá Malaysia, đấy mới là điều đáng nói nhất. Nhà báo lên tiếng: "Người hâm mộ có thể tha thứ cho thất bại, nhưng không thể tha thứ cho việc bị lừa dối". Và đấy hiện là vấn đề khiến giới chuyên môn và người hâm mộ Malaysia không còn tin vào FAM. Nhiều tháng qua, họ liên tục yêu cầu FAM công khai hồ sơ gốc của 7 cầu thủ nhập tịch vừa bị FIFA treo giò, nhưng FAM không công khai, cho đến khi những hồ sơ này bị FIFA công bố trước toàn thế giới. Ngày 13.11, FIFA sẽ cung cấp toàn bộ chứng cứ cho FAM và không rõ, FAM có còn ý định kiện FIFA nữa không?

Tránh làm điều vô ích, bóng đá Malayia nên biết đứng dậy từ sai lầm

Cựu Tổng thư ký (TTK) FAM Datuk Seri Azzuddin Ahmad phân tích: "FAM không nên theo đuổi vụ kiện FIFA tại CAS dựa trên những chứng cứ pháp lý hiện nay mà đôi bên đang có. Thậm chí, việc kiện FIFA lên CAS còn tăng phần tốn kém cho bóng đá Malaysia. Việc thưa kiện này sẽ khiến FAM tiêu tốn hàng triệu ringgit (1 triệu ringgit tương đương với 6,3 tỉ đồng - PV). Thay vì dùng số tiền đó để kiện tụng, FAM nên sử dụng hàng triệu ringgit đấy một cách hiệu quả hơn, ví dụ như dùng để phát triển bóng đá cộng đồng. Núi tiền phải được sử dụng đúng chỗ, vì lợi ích của sự phát triển bóng đá".

Giới bóng đá Malaysia khuyên FAM đừng kiện Ảnh: Minh Tú

Trong khi đó, cựu danh thủ Malaysia Safee Sali cảnh báo: "Việc đối đầu với FIFA tại CAS có thể không hiệu quả. Trước khi hành động, FAM nên cân nhắc lại rằng hành động này có đúng hay không? Chúng ta có đủ tư liệu để chiến thắng FIFA tại CAS hay không? Thay vì cố gắng kiện tụng, chúng ta nên thừa nhận sai lầm và phải đứng lên từ sai lầm này".

Sai lầm mà bóng đá Malaysia đã mắc phải trong nhiều năm qua, đó là không tập trung phát triển nguồn cầu thủ trẻ, mà chỉ quan tâm đến việc nhập tịch ồ ạt cho các cầu thủ gốc ngoại, với mong muốn "đốt cháy giai đoạn". Chính vì thế, theo giới bóng đá Malaysia, việc theo đuổi vụ kiện lên CAS vừa tốn kém, lại vừa có khả năng trở thành việc làm vô ích, trong khi nền bóng đá này nên chuẩn bị sẵn tâm lý và chuẩn bị sẵn tiền bạc, tâm huyết để làm những điều bổ ích hơn cho sự phát triển từ nền tảng.