Hàng thủ thảm họa, Liverpool thua tan nát Man City: HLV Slot bị chỉ trích dữ dội

Với mục tiêu giành điểm trong trận cầu quan trọng với Man City, Liverpool tung ra sân đội hình gần như tốt nhất của họ vào thời điểm hiện tại. Trên hàng công, những ngôi sao đắt giá như Hugo Ekitike, Florian Wirtz hay cả Salah góp mặt. Trong khi đó, ở hàng thủ, những cầu thủ thi đấu lâu năm cùng nhau là Ibrahima Konate, Virgil van Dijk và Andy Robertson vẫn được tin tưởng.

Dù vậy, trong 90 phút trên sân Etihad, Liverpool đánh mất hoàn toàn chính mình, thua trắng 0-3 trước Man City. Đặc biệt, hàng thủ The Kop có ngày thi đấu thảm họa, liên tục đặt khung thành đội nhà vào tình trạng báo động.

Haaland dễ dàng đánh đầu trong vòng cấm, mở tỷ số cho Man City (phải) ẢNH: REUTERS

Trong hiệp 1, Liverpool chịu hàng tấn sức ép từ Man City. Ngay ở phút 12, thủ thành Giorgi Mamardashvili băng ra thiếu quyết đoán, phạm lỗi vụng về với Jérémy Doku giúp Man City được hưởng phạt đền. Rất may cho Liverpool, người được giao nhiệm vụ phía Man City là Erling Haaland lại bỏ lỡ thời cơ mở tỷ số.

Liverpool mắc sai lầm nghiêm trọng, Haaland được 'biếu quà'

Thoát thua đầy may mắn, Liverpool vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào trong đội hình. Đội khách vẫn trình diễn bộ mặt bạc nhược liên tục để Man City bắn phá. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 29, Erling Haaland lập công chuộc tội, mở tỷ số cho Man City. Đáng nói hơn, trong bàn thắng của cầu thủ người Na Uy, bộ đôi trung vệ Ibrahima Konate, Virgil van Dijk mắc sai lầm nghiêm trọng, không bọc lót cho nhau và để Erling Haaland thoải mái đánh đầu ghi bàn.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 45+3, Liverpool phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Lần này, Virgil van Dijk vẫn là người mắc sai lầm khi cầu thủ này đứng sai vị trí, khiến cú sút của Nico Gonzalez đập chân anh bay thẳng vào lưới.

Sau hiệp đấu thất vọng của Liverpool, trang The Guardian (Anh) bình luận: "Liverpool thắng đậm trong kỳ chuyển nhượng khi mua sắm điên cuồng nhưng họ giờ cứ trông như một chiếc xe thể thao cũ kỹ. Hàng thủ thi đấu thảm họa, biếu không cho Man City liên tiếp các cơ hội ăn bàn. Trong khi đó, hàng công lại tỏ ra vô hại, không có pha bóng đáng chú ý nào ở hiệp 1. Với hàng trăm triệu bảng đã bỏ ra, không biết ông Slot đang làm gì với tập thể này. Trên khán đài, những câu hát, cho rằng vị HLV này sẽ bị sa thải vào buổi sáng đã liên tục xuất hiện”.

Hàng thủ Liverpool với đầu tàu là Virgil van Dijk có ngày thi đấu đầy thất vọng



Sang hiệp 2, Liverpool thực hiện một vài sự thay đổi trên hàng công nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Salah cùng các đồng đội chỉ có thêm 4 lần dứt điểm và không một lần đưa bóng đi trúng đích.

Ngược lại, họ còn chịu sức ép lớn hơn từ đối thủ. Theo thống kê của chuyên trang Sofascore, chỉ tính riêng hiệp 2 Liverpool phải chịu đến 12 cú sút từ Man City. Sau những lần thi đấu xuất sắc, phút 63, thủ thành Giorgi Mamardashvili cũng phải bất lực, lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng sau cú đá của Jérémy Doku.

Thua thảm 0-3 trên sân Man City, Liverpool chỉ có 18 điểm sau 11 vòng đấu, tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa họ với đội xếp đầu là Arsenal giờ đây đã là 8 điểm. Phía đối diện, trận thắng quan trọng giúp Man City có 22 điểm, vươn lên đứng thứ 2.