Nhận định Man City vs Liverpool, 23 giờ 30 ngày 9.11: Pep Guardiola trên bờ vực thẳm

Khi quá khứ vĩ đại của Pep Guardiola trở thành gánh nặng hiện tại cho Man City

Etihad Stadium sẽ chứng kiến một trận đấu mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Không phải vì Liverpool đang dẫn đầu với cách biệt 1 điểm so với Man City, mà bởi đây có thể là lần đầu tiên trong 9 năm qua, HLV Pep Guardiola thực sự cảm thấy bất lực trước một đối thủ mà ông từng thống trị.

Bốn chức vô địch Premier League liên tiếp, 100 điểm trong một mùa giải, những kỷ lục mà HLV Guardiola tự tin tuyên bố "sẽ không bị phá vỡ trong đời tôi". Nhưng giờ đây, chính những thành tựu ấy đang trở thành áp lực ngàn cân đè nặng lên đôi vai của The Citizens.

HLV Pep Guardiola của Man City ẢNH: REUTERS

Man City đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất từ khi Guardiola đến Etihad. Theo phân tích từ Total Football Analysis, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp HLV người Tây Ban Nha phải đối mặt với chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Thậm chí, trận hòa 3-3 trước Feyenoord sau khi dẫn 3-0 còn đau đớn hơn cả những thất bại.

Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả. Như The Athletic chỉ ra, Guardiola thừa nhận: "Liverpool luôn mạnh hơn chúng tôi, Arsenal cũng vậy, nhưng trước đây chúng tôi có sự tự tin để chơi với bóng. Giờ đây, chúng tôi đang gặp khó khăn ngay cả khi kiểm soát bóng - điều chưa từng xảy ra trước đây".

Bài toán không lời giải: Khi Rodri vắng mặt, ai sẽ là trái tim của Man City?

Chấn thương dây chằng chéo trước của Rodri không chỉ khiến đội bóng mất đi một cầu thủ. Đó là sự sụp đổ của cả một hệ thống. Số liệu từ NBC Sports cho thấy Man City đã thử nghiệm Manuel Akanji, Ilkay Gundogan, Rico Lewis và thậm chí cả Jack Grealish ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Không ai trong số họ có thể tái tạo được khả năng đọc game và phá bóng của người Tây Ban Nha.

Man City (phải) đối mặt với khó khăn với khủng hoảng ở hàng thủ ẢNH: REUTERS

Mateo Kovacic, người được kỳ vọng thay thế Rodri, cũng đang chấn thương. Điều này buộc Guardiola phải liên tục thay đổi chiến thuật - từ việc chơi với 5 trung vệ trước Real Madrid, đến việc đẩy Josko Gvardiol lên vị trí tiền vệ đảo biên, hay thậm chí chấp nhận ngồi sâu và chơi phản công - điều hoàn toàn trái ngược với triết lý của ông.

Nhưng có lẽ đáng lo ngại nhất là tâm lý. Trong trận thua 0-2 trước Liverpool hồi tháng 2, Coaches' Voice phân tích rằng Man City đã để Liverpool kiểm soát trận đấu bằng cách sử dụng cấu trúc 4-2-4 khi có bóng, với Curtis Jones và Dominik Szoboszlai liên tục rơi xuống để tạo ra lợi thế số ở khu trung tâm.

Erling Haaland: Khi siêu sao cũng không thể gánh cả đội

13 bàn thắng sau 10 trận - con số ấn tượng của Haaland mùa này. Nhưng đằng sau những con số ấy là một sự thật đau lòng: ngoài người Na Uy, cầu thủ ghi nhiều bàn thứ hai cho Man City trong Premier League mùa này là... Maxime Esteve của Burnley với 2 bàn phản lưới nhà.

Man City quá lệ thuộc vào Haaland (phải) ẢNH: REUTERS

Theo phân tích từ AS USA, Haaland đã ghi 10 bàn trong 5 trận đầu mùa, nhưng chỉ có 2 bàn trong 7 trận Premier League tiếp theo. Sự sụt giảm này không phải do phong độ cá nhân, mà bởi toàn đội đang thiếu đi sự sáng tạo. Kevin De Bruyne vừa trở lại sau chấn thương, Phil Foden chưa lấy lại được phong độ sau EURO, còn Jack Grealish thì bị Guardiola chỉ trích về thái độ tập luyện.

Liverpool: Khi sự hoàn hảo của Slot gặp phải thử thách lớn nhất

HLV Arne Slot đã làm được điều mà nhiều người cho là bất khả thi: thay thế Jurgen Klopp mà không để Liverpool sụt giảm. 17 thắng trong 19 trận ở mọi đấu trường, dẫn đầu Premier League với 8 điểm, và là đội duy nhất toàn thắng sau 5 trận tại Champions League.

Nhưng đằng sau những con số ấy là một câu hỏi lớn: Liệu hàng thủ của Liverpool có đủ vững chắc để đối đầu với Haaland? Số liệu từ Total Football Analysis cho thấy Liverpool đang gặp khó khăn với xu hướng chơi bóng trực diện mới của Premier League mùa này. Họ đã thủng lưới 14 bàn sau 9 trận đầu, và chỉ có 4 đội để thủng lưới nhiều hơn khi chơi sân khách.

Chấn thương của Ibrahima Konate và Conor Bradley sau trận thắng Real Madrid là một tin không mấy vui. Jarell Quansah có thể phải đá chính bên cạnh Virgil van Dijk, trong khi Joe Gomez có thể phải đảm nhận vai trò hậu vệ phải. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với đội hình ổn định mà Slot đã sử dụng suốt mùa giải.

Mohamed Salah vs Erling Haaland: Cuộc chiến của những người khổng lồ

Theo Premier League, Salah đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 10 trận Premier League mùa này - con số mà chỉ có Lionel Messi từng đạt được (11 trận mùa 2014-2015). Cầu thủ người Ai Cập đang có mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp với 10 bàn thắng và đang hướng tới việc phá kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa của Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Salah đã ghi bàn trong 4/6 trận đối đầu với Man City ẢNH: REUTERS

Nhưng đối diện là Haaland - người đã ghi 13 bàn sau 10 trận. Lịch sử đối đầu cho thấy Salah đã tham gia tất cả 6 trận gặp Man City kể từ khi Haaland đến, ghi bàn trong 4 trận. Trong khi đó, Haaland chỉ ghi được 2 bàn trong 5 lần đối đầu Liverpool - đội mà anh gặp khó khăn nhất trong Premier League.

Chiến thuật: Khi Guardiola phải từ bỏ triết lý của chính mình

Điều đáng chú ý nhất trong khủng hoảng của Man City là cách Guardiola phản ứng. The Athletic tiết lộ rằng HLV người Tây Ban Nha đã thử nghiệm nhiều phương án:

1. Lùi sâu và chơi phản công: Trong trận gặp Leicester tháng 12, Man City chỉ kiểm soát 46,7% bóng - thấp nhất từ trước đến nay dưới thời Guardiola khi đối đầu với đội mới lên hạng. Thậm chí, trong hiệp một trận gặp PSG, con số này chỉ là 36,3%.

2. Đẩy Gvardiol lên tiền vệ đảo biên: Trong trận thắng Nottingham Forest 3-0, Gvardiol đã chơi xuất sắc ở vị trí tiền vệ trái, kết hợp ăn ý với Grealish để phá vỡ lối chơi phản công của đối thủ.

3. Chơi với 5 trung vệ: Trước Real Madrid, Guardiola đã sử dụng Stones, Akanji, Dias, Ake và Gvardiol trong một hệ thống 5 hậu vệ - điều hoàn toàn xa lạ với triết lý của ông.

Nhưng tất cả đều không hiệu quả. Như Guardiola thừa nhận: "Chúng tôi không thể nghỉ ngơi với bóng. Trong những thành công lớn của đội, chúng tôi có thể thực hiện 20, 25, 30 chuỗi chuyền ở nửa sân đối phương. Giờ đây, chúng tôi không thể làm được điều đó".

Liverpool: Khi sự đơn giản lại là chìa khóa

Ngược lại với Man City, Liverpool của Slot lại đơn giản và hiệu quả đến đáng sợ. Coaches' Voice phân tích rằng trong trận thắng 2-0 tại Etihad hồi tháng 2, Liverpool đã sử dụng cấu trúc 4-2-4 khi có bóng, với Jones và Szoboszlai liên tục lùi xuống để tạo ra lợi thế số đông ở khu trung tâm.

Liverpool (trái) rất giỏi trong khâu kiểm soát bóng ẢNH: REUTERS

Điều đặc biệt là Liverpool không cần kiểm soát bóng để thắng. Họ chỉ cần 41% kiểm soát bóng nhưng tạo ra đủ cơ hội nguy hiểm thông qua những đường chuyền dọc nhanh cho Salah và Luis Diaz. Trent Alexander-Arnold không chỉ phòng thủ tốt hơn Kyle Walker mà còn mang lại mối đe dọa từ vị trí hậu vệ phải.

Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister đã tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm hoàn hảo - vừa có khả năng phòng thủ, vừa có thể phát động tấn công nhanh. Trong khi đó, Szoboszlai và Jones liên tục di chuyển để tạo ra không gian cho Salah và Diaz tận dụng.

Đội hình dự kiến

Man City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Ake, Gvardiol; Gundogan, Akanji, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez

Điểm nóng: Khu trung tâm - Nơi định đoạt trận đấu

Cuộc chiến ở khu trung tâm sẽ quyết định kết quả trận đấu. Man City thiếu đi sự ổn định của Rodri và Kovacic, buộc Akanji phải đảm nhận vai trò tiền vệ phòng ngự - vị trí mà anh không quen thuộc. Gundogan, dù giàu kinh nghiệm, nhưng đã 35 tuổi và thiếu đi sự năng động.

Ngược lại, Liverpool có bộ đôi Gravenberch-Mac Allister đang ở phong độ cao nhất. Họ không chỉ có khả năng phòng thủ tốt mà còn có thể phát động tấn công nhanh - điều mà Man City đang rất yếu trong việc ngăn chặn.

Nhân tố X: Tâm lý

Có lẽ yếu tố quan trọng nhất trong trận đấu này không phải là chiến thuật hay đội hình, mà là tâm lý. Man City đang trong khủng hoảng tự tin sâu sắc nhất kể từ khi Guardiola đến. Họ đã để thủng lưới 2 bàn trở lên trong khoảng thời gian 10 phút tới 9 lần mùa này - con số đáng báo động.

Liverpool, ngược lại, đang tràn đầy tự tin. Họ vừa đánh bại Real Madrid 1-0 tại Anfield, và đang dẫn đầu Premier League. Nhưng đây cũng là thử thách lớn nhất của Slot: Liệu ông có thể giữ được sự tập trung của học trò khi đang ở vị trí dẫn đầu?

Dự đoán

Dựa trên phong độ gần đây, lực lượng và yếu tố tâm lý, Liverpool có lợi thế rõ rệt. Man City đang trong khủng hoảng sâu sắc, thiếu đi sự ổn định ở tuyến giữa và hàng thủ. Haaland tuy ghi nhiều bàn nhưng không thể gánh cả đội.

Liverpool có đội hình ổn định hơn, chiến thuật rõ ràng hơn và quan trọng nhất là tâm lý tốt hơn. Salah đang ở phong độ cao nhất sự nghiệp, trong khi Van Dijk vẫn là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới.

Tỷ số dự đoán: Man City 1-2 Liverpool.

Haaland sẽ ghi bàn cho Man City, nhưng Salah và Diaz sẽ tỏa sáng để mang về 3 điểm cho Liverpool. Đây có thể là trận đấu đánh dấu sự kết thúc của triều đại Man City và sự khởi đầu của kỷ nguyên mới dưới thời Arne Slot.

Thông tin trận đấu:

Trận đấu: Man City vs Liverpool

Man City vs Liverpool Thời gian: 23:30, 09.11.2025 (giờ Việt Nam)

23:30, 09.11.2025 (giờ Việt Nam) Địa điểm: Etihad Stadium, Manchester

Etihad Stadium, Manchester Giải đấu: Ngoại hạng Anh, vòng 11

Ngoại hạng Anh, vòng 11 Trọng tài: (Chưa được công bố)

Đây không chỉ là một trận đấu thông thường. Đây là cuộc chiến giữa quá khứ vĩ đại và tương lai đầy hứa hẹn. Giữa một Guardiola đang loay hoay tìm lời giải và một Slot đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình. Và có lẽ, lần này, tương lai sẽ chiến thắng.