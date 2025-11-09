FIFA đúng luật, đội tuyển Malaysia rớt hạng 145 thế giới: Còn ai muốn đấu giao hữu?

FIFA làm đúng luật và không có kẽ hở, bóng đá Malaysia không còn hy vọng

Với diễn biến gần đây, một số ý kiến cho rằng FIFA đã xử phạt oan bóng đá Malaysia. Trong đó cho rằng, các cầu thủ nhập tịch đã được cấp quyền công dân hợp pháp. Do đó, họ có quyền và đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. FAM được khuyên nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, đây là đánh giá hoàn toàn sai với quy định của FIFA về vấn đề cầu thủ nhập tịch có gốc gác.

FIFA không quan tâm và không có quyền can thiệp, cũng như đưa ra cách thức nào, với bất cứ quốc gia nào về việc nhập quốc tịch. Cơ quan bóng đá thế giới chỉ quan tâm tới luật chơi của mình, đó là cầu thủ có quốc tịch nước sở tại hội đủ điều kiện là cầu thủ có gốc gác, có mối liên hệ rõ ràng với ông bà hoặc cha mẹ, họ sẽ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển, bao gồm các thủ tục khác như chuyển liên đoàn, chưa từng thi đấu cho đội tuyển nào trước đây… Tương tự là cầu thủ nhập tịch gốc ngoại, phải có quốc tịch và hội đủ điều kiện làm việc, sinh sống ở nước sở tại từ 5 năm trở lên.

Quy định này hết sức rõ ràng từ lâu nay. Rất nhiều nền bóng đá trên thế giới đã áp dụng theo quy định của FIFA.

Bóng đá Indonesia là một điển hình trong khu vực Đông Nam Á, nhờ nguồn cầu thủ có gốc gác ông bà và cha mẹ từ Hà Lan. Bóng đá Việt Nam gần đây cũng nhập tịch cầu thủ gốc ngoại theo quy định FIFA, như cầu thủ Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đều hội tụ điều kiện sinh sống ở nước sở tại từ 5 năm trở lên. Hay cầu thủ có gốc gác là Nguyễn Filip có bố là người Việt Nam và mẹ là người CH Czech…

Trong khi đó, với 7 cầu thủ gốc ngoại 100% của bóng đá Malaysia nhập tịch, dù họ đã được cấp quốc tịch Malaysia, nhưng ngay cả yếu tố này cho đến nay vẫn còn tồn tại sự nghi ngờ về tính trung thực cấp quyền công dân của họ, khi vẫn còn rất nhiều câu hỏi được đặt ra, Stadium Astro cho biết.

Chưa kể, 3 trong 7 cầu thủ này (gồm Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero), đều đã bị báo chí Hà Lan và Argentina gần đây trưng ra công khai các bằng chứng gốc là giấy khai sinh thật của họ đã chứng minh, không có ai có gốc gác gồm ông bà hoặc cha mẹ là người Malaysia.

Các cuộc điều tra của FIFA (cũng dễ dàng tìm ra các giấy khai sinh gốc), cũng khẳng định toàn bộ 7 cầu thủ nhập tịch này không có ai có gốc gác là ông bà sinh ra ở Malaysia. Việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp các tài liệu hồ sơ nhập tịch các cầu thủ này lên FIFA với yêu cầu xác định đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển nước này, dựa trên các giấy khai sinh được cấp lại, đã được cho là hành vi "giả mạo và xuyên tạc" theo FIFA.

Facundo Garces (giữa) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đang bị FIFA xử phạt cấm thi đấu 12 tháng. Tiếp tục bị phanh phui gốc gác thật sự của mình từ Santa Fe (Argentina). FAM không lại không có bằng chứng Ảnh: Ngọc Linh

Vì vậy, việc FIFA bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của FAM ngày 3.11, và giữ nguyên mọi hình phạt đã công bố ngày 25.9 là hoàn toàn phù hợp.

Do đó, việc một số thông tin cho rằng, FIFA đã phạt oan bóng đá Malaysia là nhận định sai lầm. FIFA có quy tắc rõ ràng về vấn đề cầu thủ nhập tịch và họ thực hiện theo đúng quy chế được đặt ra, không có bất cứ một kẽ hở nào.

Đây cũng chính là lý do mà giới bóng đá Malaysia, những người nắm rõ luật chơi của FIFA, đều khuyên FAM nên bỏ cuộc với ý định kháng cáo ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Vì theo luật FIFA, FAM không còn cơ hội nào để lật ngược bản án, thậm chí nếu cố chấp, họ sẽ khiến nền bóng đá Malaysia rơi vào thảm họa lớn hơn, đó là đối mặt khả năng bị cấm vận dài hạn. Điều mà bóng đá Timor Leste từng trải qua với vụ bê bối nhập tịch "lậu" cầu thủ từ Brazil cách đây không lâu.

Theo ông Christopher Raj, cựu thành viên Ủy ban điều hành FAM, sự việc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của đội tuyển Malaysia vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến vấn đề làm giả giấy tờ, sẽ không thể tránh khỏi án phạt từ FIFA và kế đến là AFC (cơ quan bóng đá châu Á). Qua đó, sẽ có tác động gây ảnh hưởng rất lâu dài.

"Khả năng khi bị xử thua các trận sử dụng cầu thủ trái phép thi đấu, đội tuyển Malaysia sẽ hết cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Các trận giao hữu quốc tế gần đây cũng bị xử thua. Việc rớt hạng FIFA là rõ ràng.

Nếu chúng ta rơi xuống vị trí thứ 145 thế giới, liệu còn có ai mời đấu giao hữu nữa. Những đội hạng 80 đến 100 thế giới, có muốn mời những đội hạng 145 đấu giao hữu hay không, có lợi ích gì không? Do đó, hãy quên đi chuyện kháng cáo ra CAS, bóng đá Malaysia nên dành thời gian tập trung cải tổ và làm lại từ đầu", ông Christopher Raj bày tỏ.