Mới: 7 cầu thủ nhập tịch lậu kiện FAM, đòi Malaysia bồi thường vì mất trắng sự nghiệp

Luật sư chuẩn bị hồ sơ, FAM càng ngồi trên lửa

Theo án phạt của FIFA công bố ngày 26.9, 7 cầu thủ liên quan đến vụ việc nhập tịch của Malaysia gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui, Hector Hevel. Mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và tất cả bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Dù Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã gửi đơn kháng cáo ngày 15.10 nhưng quyết định cuối cùng của FIFA vẫn được giữ nguyên.

Sau án phạt, tương lai của nhóm 7 cầu thủ trên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ký giả Firdaus Hashim của Metro bất ngờ tiết lộ vào tối 9.11: “Nhóm người thân cận của 7 cầu thủ cho biết các luật sư của họ ở nước ngoài đang đàm phán với 7 cầu thủ, sắp kiện FAM vì lỗi kỹ thuật mà chính họ đã xác nhận”.

Hậu vệ nhập tịch Malaysia bị thanh lý hợp đồng sau án phạt của FIFA

Ông Firdaus Hashim nhấn mạnh: “Người thân của 7 cầu thủ này xác nhận điều ấy sẽ có thể xảy ra và không có gì ngạc nhiên khi “miếng ăn” của họ bị mất do phải nhận án treo giò từ FIFA. Động thái của nhóm cầu thủ là yêu cầu FAM bồi thường, để họ được minh oan. Điều này rất quan trọng, đặc biệt khi họ phải tìm được CLB mới sau khi án phạt của FIFA kết thúc”.

Những nguồn tin thân cận của nhóm 7 cầu thủ xác nhận họ đã liên hệ với luật sư, sắp kiện FAM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang Metro đánh giá, động thái này của 7 cầu thủ sẽ khiến các quan chức của FAM đau đầu: “FAM đang đối mặt với một cuộc hỗn loạn cực lớn. Án phạt nặng từ FIFA vẫn chưa có hồi kết, phải đưa vụ việc đến Tòa án Trọng tài thể thao thế giới (CAS) để cứu vãn thể diện. Nhìn vào các trường hợp tương tự trước đây, khả năng giành chiến thắng của FAM trước FIFA là cực thấp. Hơn thế, giờ FAM lại phải đón nhận thêm cú sốc, sắp bị 7 cầu thủ do chính họ mang về kiện ngược”, trang Metro bày tỏ.

Tại Malaysia, sau khi thông tin này được tiết lộ, nhiều CĐV đã bày tỏ sự bất ngờ. Thậm chí, dưới bài đăng của trang Metro, nhiều CĐV Malaysia còn để lại cụm từ “cú sốc lớn” để diễn tả tâm trạng của mình.

Kể từ khi nhận án phạt từ FIFA, những cầu thủ trên đã không còn đến trung tâm huấn luyện của các đội bóng chủ quản. Thay vào đó, họ phải tập luyện đơn độc, ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ. Không những vậy, 2/7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của bóng đá Malaysia hiện cũng đã bị thất nghiệp do CLB chủ quản chấm dứt hợp đồng sớm: Gabriel Palmero đang thi đấu cho CLB hạng ba ở Tây Ban Nha là Unionistas de Salamanca và Rodrigo Holgado (CLB America de Cali).

Rodrigo Holgado (19) hiện đã bị thanh lý hợp đồng ẢNH: NGỌC LINH

Liên quan đến nhóm 7 cầu thủ này, tối 9.11, luật sư thương mại và thể thao Nik Erman Nik Roseli cũng trả lời những câu hỏi về khả năng họ trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia sau án phạt. Ông Nik Erman Nik Roseli nhấn mạnh rằng, mặc dù là công dân Malaysia, 7 cầu thủ này vẫn không thể đại diện cho đội tuyển quốc gia sau khi án treo giò kết thúc, dựa trên các quy định hiện hành của FIFA.

Luật sư người Malaysia chia sẻ: “Sau khi thời hạn đình chỉ 12 tháng kết thúc, cầu thủ đó có thể chơi ở cấp CLB cho bất kỳ đội bóng nào, kể cả ở Malaysia. Tuy nhiên, tình hình ở cấp độ quốc tế lại khác vì các cầu thủ vẫn chưa đáp ứng được tiêu chí để khoác áo đội tuyển quốc gia.

Để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia, các cầu thủ phải cư trú tại Malaysia trong 5 năm, và theo Điều 6(5) của Điều lệ FIFA - trong đó định nghĩa "ở trong nước" - họ phải sinh sống tại Malaysia ít nhất 183 ngày trong khoảng thời gian 12 tháng để được tính là một năm cư trú”.

“Hình phạt này không hợp thức hóa những sai phạm trước đây của các cầu thủ, do đó họ vẫn chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn để đại diện cho Malaysia”, ông Nik Erman nói thêm.