Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

FIFA nắm bằng chứng, FAM tiếp tục sai lầm: Cầu thủ nhập tịch Malaysia là nạn nhân?

Giang Lao
Giang Lao
10/11/2025 09:50 GMT+7

Theo cựu HLV Steve Darby, bóng đá Malaysia vẫn chưa rút ra được bài học sau vụ bê bối dàn xếp tỷ số năm 1994. FAM tiếp tục mắc sai lầm với vụ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu', khiến giờ đây đối mặt án phạt của FIFA.

7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đòi FAM bồi thường, điều gì đến phải đến

HLV Steve Darby cho rằng, bóng đá Malaysia vẫn chưa rút ra được bài học từ vụ bê bối dàn xếp tỷ số năm 1994, tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng với vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". 

Trong cả 2 cuộc khủng hoảng này, yếu tố chính đều nằm ở sự thất bại mang tính hệ thống, quản trị yếu kém và ranh giới đạo đức mờ nhạt khiến sự liêm chính bị lung lay. Trong đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) là nơi phải đối mặt và hứng chịu các lệnh trừng phạt nặng nề từ FIFA.

FIFA nắm bằng chứng, FAM tiếp tục sai lầm: Cầu thủ nhập tịch Malaysia là nạn nhân?- Ảnh 1.

Bất kể ông Tunku Ismail (giữa) hứa hẹn chi tiền để FAM theo kiện ra CAS vụ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu', nhưng báo chí và dư luận ở Malaysia khuyên cơ quan bóng đá nước này nên bỏ cuộc mới là khôn ngoan

Ảnh: Ngọc Linh

"Không một ai có thể tin là 7 cầu thủ gốc ngoại đó sẽ không gây ra bất cứ sự nghi ngờ nào, đặc biệt là những gì họ đã thể hiện và giúp đội tuyển Malaysia giành chiến thắng trước các đối thủ lớn, như trận thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số tới 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027", HLV Steve Darby nói trong cuộc phỏng vấn với Timesport ngày 9.11.

HLV Steve Darby là người từng có nhiều năm làm việc với bóng đá Malaysia, dẫn dắt các CLB hàng đầu như Perak, Johor và Kelantan. Ông làm HLV phó đội tuyển Thái Lan giai đoạn năm 2008 - 2009, và cũng từng là HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, rồi làm việc tại Lào, Singapore và Ấn Độ. Nhà cầm quân này đến Malaysia năm 1998, sau thời điểm bóng đá nước này đang cố gắng vực dậy từ vụ bê bối dàn xếp tỷ số năm 1994.

7 cầu thủ nhập tịch lậu xem xét kiện FAM đòi bồi thường

"Tôi nghĩ FIFA không còn lựa chọn nào khác khi họ đã có mọi bằng chứng chính thức về nơi sinh của ông bà các cầu thủ nhập tịch", HLV Steve Darby nhấn mạnh. Ông cũng cho rằng: "Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ (nhập tịch "lậu"). Cũng như trong vụ bê bối dàn xếp tỷ số năm 1994, họ là mục tiêu dễ dàng. Cuộc điều tra nên tìm ra ai là người đứng sau ý tưởng làm giả và ai đã tiếp tay cho việc này".

Năm 1994, trong một vụ bê bối dàn xếp tỷ số gây chấn động bóng đá Malaysia, hơn 100 cầu thủ và HLV đã bị liên lụy. Sau đó, có 58 cầu thủ bị cấm thi đấu tới 4 năm và một số người bị cấm thi đấu trọn đời. Nhưng một số người được xem chủ mưu đã bỏ trốn.

Điều này đã làm lung lay niềm tin của công chúng với bóng đá Malaysia, người hâm mộ xa lánh các sân vận động, các nhà tài trợ cũng tránh xa, và khiến uy tín của bóng đá Malaysia khi đó bị hủy hoại nghiêm trọng.

Và giờ đây, bóng đá Malaysia còn đang ở tình thế bi đát hơn, bị FIFA phủ bóng đen với án phạt cực nặng nữa treo lơ lửng trên đầu vì vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã phán quyết rằng FAM đã nộp hồ sơ giả để đăng ký 7 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Đây là một cuộc khủng hoảng nữa làm xói mòn tất cả niềm tin vào bóng đá Malaysia, New Straits Times cho biết.

FIFA nắm bằng chứng, FAM tiếp tục sai lầm: Cầu thủ nhập tịch Malaysia là nạn nhân?- Ảnh 2.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. FAM được khuyên nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận

Ảnh: Ngọc Linh

Khi FIFA mô tả hành vi của bóng đá Malaysia là "gây nguy hiểm cho bản chất của bóng đá, một hoạt động được xây dựng dựa trên sự trung thực và minh bạch", HLV Steve Darby cho biết, ông không hề ngạc nhiên về sự phê phán này.

"Những hành vi như vậy làm xói mòn niềm tin vào sự công bằng của các giải đấu. Bóng đá phải bảo vệ sự chính trực của mình trước khi bảo vệ danh tiếng, bởi vì một khi người hâm mộ không còn tin tưởng, bạn đã thua rồi", HLV Steve Darby nhấn mạnh.

Cùng diễn biến, báo chí Malaysia cho biết, có thông tin 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", nay đang có ý định khởi kiện FAM để đòi bồi thường. Vì sau khi vụ nhập tịch bị đổ bể, bị FIFA trừng phạt, những cầu thủ này là những người phải nhận hậu quả sớm nhất (đã bị cấm thi đấu 12 tháng).

Trong số này, cũng đã có 2 cầu thủ bị các CLB chủ quản chính thức thanh lý hợp đồng là Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado. Không chỉ thất nghiệp, nay họ còn mất luôn nguồn thu nhập, và rơi vào cảnh cực kỳ khó khăn.

Theo New Straits Times, 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia này có thể khởi kiện FAM, vì cơ quan này đã thừa nhận rằng đội ngũ hành chính của họ đã mắc lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp tài liệu lên FIFA. 

Do đó, FAM phải chịu mọi trách nhiệm và các cầu thủ đòi bồi thường thiệt hại về tài chính là điều dễ thấy. Đây cũng là điều phải đến sau một loạt diễn biến bất lợi cho FAM, từ việc kháng cáo FIFA bất thành, và ý định kháng cáo ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đến nay vẫn chưa rõ ràng.

Tin liên quan

Hàng thủ thảm họa, Liverpool thua tan nát Man City: HLV Slot bị chỉ trích dữ dội

Hàng thủ thảm họa, Liverpool thua tan nát Man City: HLV Slot bị chỉ trích dữ dội

Hàng thủ Liverpool đã có ngày thi đấu tệ hại, khiến họ phải nhận thất bại 0-3 ở trận đấu tâm điểm vòng 11 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026, diễn ra rạng sáng 10.11.

Mới: 7 cầu thủ nhập tịch lậu kiện FAM, đòi Malaysia bồi thường vì mất trắng sự nghiệp

FIFA đúng luật, đội tuyển Malaysia rớt hạng 145 thế giới: Còn ai muốn đấu giao hữu?

Khám phá thêm chủ đề

FIFA FAM Cầu thủ nhập tịch bóng đá Malaysia CAS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận