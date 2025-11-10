FIFA nắm bằng chứng, FAM tiếp tục sai lầm: Cầu thủ nhập tịch Malaysia là nạn nhân?

7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đòi FAM bồi thường, điều gì đến phải đến

HLV Steve Darby cho rằng, bóng đá Malaysia vẫn chưa rút ra được bài học từ vụ bê bối dàn xếp tỷ số năm 1994, tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng với vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu".

Trong cả 2 cuộc khủng hoảng này, yếu tố chính đều nằm ở sự thất bại mang tính hệ thống, quản trị yếu kém và ranh giới đạo đức mờ nhạt khiến sự liêm chính bị lung lay. Trong đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) là nơi phải đối mặt và hứng chịu các lệnh trừng phạt nặng nề từ FIFA.

Bất kể ông Tunku Ismail (giữa) hứa hẹn chi tiền để FAM theo kiện ra CAS vụ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu', nhưng báo chí và dư luận ở Malaysia khuyên cơ quan bóng đá nước này nên bỏ cuộc mới là khôn ngoan Ảnh: Ngọc Linh

"Không một ai có thể tin là 7 cầu thủ gốc ngoại đó sẽ không gây ra bất cứ sự nghi ngờ nào, đặc biệt là những gì họ đã thể hiện và giúp đội tuyển Malaysia giành chiến thắng trước các đối thủ lớn, như trận thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số tới 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027", HLV Steve Darby nói trong cuộc phỏng vấn với Timesport ngày 9.11.

HLV Steve Darby là người từng có nhiều năm làm việc với bóng đá Malaysia, dẫn dắt các CLB hàng đầu như Perak, Johor và Kelantan. Ông làm HLV phó đội tuyển Thái Lan giai đoạn năm 2008 - 2009, và cũng từng là HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, rồi làm việc tại Lào, Singapore và Ấn Độ. Nhà cầm quân này đến Malaysia năm 1998, sau thời điểm bóng đá nước này đang cố gắng vực dậy từ vụ bê bối dàn xếp tỷ số năm 1994.

7 cầu thủ nhập tịch lậu xem xét kiện FAM đòi bồi thường

"Tôi nghĩ FIFA không còn lựa chọn nào khác khi họ đã có mọi bằng chứng chính thức về nơi sinh của ông bà các cầu thủ nhập tịch", HLV Steve Darby nhấn mạnh. Ông cũng cho rằng: "Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ (nhập tịch "lậu"). Cũng như trong vụ bê bối dàn xếp tỷ số năm 1994, họ là mục tiêu dễ dàng. Cuộc điều tra nên tìm ra ai là người đứng sau ý tưởng làm giả và ai đã tiếp tay cho việc này".

Năm 1994, trong một vụ bê bối dàn xếp tỷ số gây chấn động bóng đá Malaysia, hơn 100 cầu thủ và HLV đã bị liên lụy. Sau đó, có 58 cầu thủ bị cấm thi đấu tới 4 năm và một số người bị cấm thi đấu trọn đời. Nhưng một số người được xem chủ mưu đã bỏ trốn.

Điều này đã làm lung lay niềm tin của công chúng với bóng đá Malaysia, người hâm mộ xa lánh các sân vận động, các nhà tài trợ cũng tránh xa, và khiến uy tín của bóng đá Malaysia khi đó bị hủy hoại nghiêm trọng.

Và giờ đây, bóng đá Malaysia còn đang ở tình thế bi đát hơn, bị FIFA phủ bóng đen với án phạt cực nặng nữa treo lơ lửng trên đầu vì vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã phán quyết rằng FAM đã nộp hồ sơ giả để đăng ký 7 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Đây là một cuộc khủng hoảng nữa làm xói mòn tất cả niềm tin vào bóng đá Malaysia, New Straits Times cho biết.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. FAM được khuyên nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận Ảnh: Ngọc Linh

Khi FIFA mô tả hành vi của bóng đá Malaysia là "gây nguy hiểm cho bản chất của bóng đá, một hoạt động được xây dựng dựa trên sự trung thực và minh bạch", HLV Steve Darby cho biết, ông không hề ngạc nhiên về sự phê phán này.

"Những hành vi như vậy làm xói mòn niềm tin vào sự công bằng của các giải đấu. Bóng đá phải bảo vệ sự chính trực của mình trước khi bảo vệ danh tiếng, bởi vì một khi người hâm mộ không còn tin tưởng, bạn đã thua rồi", HLV Steve Darby nhấn mạnh.

Cùng diễn biến, báo chí Malaysia cho biết, có thông tin 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", nay đang có ý định khởi kiện FAM để đòi bồi thường. Vì sau khi vụ nhập tịch bị đổ bể, bị FIFA trừng phạt, những cầu thủ này là những người phải nhận hậu quả sớm nhất (đã bị cấm thi đấu 12 tháng).

Trong số này, cũng đã có 2 cầu thủ bị các CLB chủ quản chính thức thanh lý hợp đồng là Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado. Không chỉ thất nghiệp, nay họ còn mất luôn nguồn thu nhập, và rơi vào cảnh cực kỳ khó khăn.

Theo New Straits Times, 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia này có thể khởi kiện FAM, vì cơ quan này đã thừa nhận rằng đội ngũ hành chính của họ đã mắc lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp tài liệu lên FIFA.

Do đó, FAM phải chịu mọi trách nhiệm và các cầu thủ đòi bồi thường thiệt hại về tài chính là điều dễ thấy. Đây cũng là điều phải đến sau một loạt diễn biến bất lợi cho FAM, từ việc kháng cáo FIFA bất thành, và ý định kháng cáo ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đến nay vẫn chưa rõ ràng.