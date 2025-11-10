CLB Tây Ban Nha bất ngờ phủ nhận: Không bỏ rơi trung vệ bị FIFA phạt vì nhập tịch lậu

Theo Ủy ban Kỷ luật của FIFA, Garces cùng sáu cầu thủ khác gồm Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đã bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng vì sử dụng giấy tờ giả để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Sau khi kháng cáo bị bác, án phạt chính thức có hiệu lực từ cuối tháng 9, đồng nghĩa với việc Garces sẽ vắng mặt toàn bộ mùa giải 2025-2026, không được thi đấu ở La Liga lẫn Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, và cũng không được phép tập luyện cùng đội một.

Facundo Garces là trung vệ nhiều triển vọng trước khi vướng bê bối nhập tịch ẢNH: NGỌC LINH

CLB Alaves giữ vững lập trường và chờ đợi

Theo New Straits Times, dù chịu thiệt hại lớn về nhân sự, chủ tịch Alaves Alfonso Fernandez khẳng định CLB sẽ không quay lưng với Garces trong giai đoạn khó khăn này.

"Đây là vấn đề cá nhân, nằm ngoài phạm vi quản lý của CLB, nhưng dĩ nhiên nó ảnh hưởng đến chúng tôi vì không thể sử dụng cầu thủ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng vào Garces và nguyên tắc suy đoán vô tội", ông Fernandez chia sẻ với báo chí Tây Ban Nha.

Garces gia nhập Alaves từ Colon de Santa Fe (Argentina) và nhanh chóng chiếm suất đá chính ở hàng thủ nhờ khả năng phán đoán, không chiến tốt và phong thái điềm tĩnh. Màn trình diễn ấn tượng giúp anh được xem là một trong những phát hiện mới của La Liga mùa này.

Trước khi án phạt được công bố, Garces từng lọt vào tầm ngắm của một CLB Premier League với mức giá chuyển nhượng ước tính lên tới 10 triệu euro (khoảng 300 tỉ đồng), theo truyền thông Tây Ban Nha và Malaysia. Dù anh phủ nhận việc có lời mời chính thức, những tin đồn này phản ánh rõ giá trị và tiềm năng ngày càng tăng của cầu thủ 24 tuổi.

Tuy nhiên, án treo giò từ FIFA khiến mọi cơ hội phát triển bị đình trệ, đồng thời đe dọa làm giảm đáng kể giá trị chuyển nhượng của Garces. Với lệnh cấm toàn cầu, anh sẽ không thể ký hợp đồng hoặc ra sân cho bất kỳ CLB chuyên nghiệp nào cho đến khi án phạt kết thúc.

Dù chưa có thông tin về việc kháng cáo tiếp theo, Alaves khẳng định sẽ đồng hành cùng Garces trong thời gian bị đình chỉ, đồng thời chờ đợi hướng dẫn cụ thể từ FIFA để xác định liệu cầu thủ có được xem xét giảm án hay không.

"Cậu ấy là một phần của đội bóng và vẫn nhận được sự hỗ trợ từ chúng tôi. Mọi cầu thủ đều có quyền được bảo vệ cho đến khi có kết luận cuối cùng", một đại diện của Alaves cho biết.

Sự việc của Garces cho thấy ảnh hưởng lan rộng của vụ bê bối cầu thủ nhập tịch Malaysia, không chỉ khiến FAM chịu án phạt nặng, mà còn đưa nhiều cầu thủ quốc tế vào thế bế tắc sự nghiệp.