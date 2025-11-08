Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Các môn khác

Billiards Việt Nam vắng bóng ở tứ kết World Cup, thiên tài Caudron ngược dòng ngoạn mục

Thu Bồn
Thu Bồn
08/11/2025 14:59 GMT+7

Với thất bại của Đào Văn Ly và Nguyễn Chí Long ở vòng 16, đội hình carom 3 băng Việt Nam không còn đại diện nào góp mặt tại tứ kết World Cup billiards Gwangju 2025 đang diễn ra ở Hàn Quốc. Trong khi đó, Frederic Caudron có màn ngược dòng trước cao thủ Tây Ban Nha để đi tiếp.

 2 đại diện cuối cùng của billiards Việt Nam đã bị loại 

Vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên của World Cup billiards Gwangju 2025 diễn ra từ sáng 8.11, với 16 cơ thủ so tài ở 8 trận. Billiards Việt Nam có 2 đại diện góp mặt là Đào Văn Ly và Nguyễn Chí Long. Đây là điều khá bất ngờ, bởi Văn Ly và Chí Long vốn không nhận được kỳ vọng lớn từ người hâm mộ bằng những cơ thủ hàng đầu như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái (đều đã dừng bước sớm ở vòng 32).

Theo đó, Đào Văn Ly gặp "thần đồng" Hàn Quốc Cho Myung-woo, trong khi Nguyễn Chí Long chạm trán cao thủ Hà Lan Glenn Hofman. Trước đối thủ đáng gờm, các cơ thủ Việt Nam thi đấu thiếu sự bùng nổ và không thể giành vé vào vòng tứ kết.

Ở trận gặp Đào Văn Ly, Cho Myung-woo thi đấu không hay như những gì anh thường thể hiện. Trong giai đoạn nhập cuộc, Đào Văn Ly chơi tốt hơn, ghi sê-ri 7 điểm ở lượt cơ thứ 4 và nắm lợi thế dẫn trước, có lúc gác đến 10 điểm (15-5). Dù vậy, khi cơ thủ người Hàn Quốc chưa lấy lại cảm giác trong những pha ra cơ, Văn Ly lại không thể tận dụng để đào sâu cách biệt. Nhiều hình bi dễ bị bỏ lỡ cộng thêm sự thiếu may mắn đã tạo ra áp lực lớn cho đôi tay của Văn Ly, khiến cơ thủ Việt Nam rơi vào thế trận bế tắc.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam sạch bóng, thiên tài Caudron ngược dòng ngoạn mục vào tứ kết - Ảnh 1.

Chí Long không thể tiếp tục gây bất ngờ. Dù vậy, việc góp mặt ở vòng 16 được xem là khá thành công với cơ thủ này

ẢNH: T.B

Đến lượt cơ thứ 20, Cho Myung-woo mới có sê-ri đầu tiên khi ghi được 6 điểm, đồng thời qua mặt dẫn 23-18. Kể từ đó, thần đồng Hàn Quốc chiếm sự chủ động và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trước Văn Ly gần như không còn sức phản kháng, Cho Myung-woo từ từ băng về đích. Anh có sê-ri 6 ở lượt cơ 32, rồi tung thêm sê-ri 8 ở lượt cơ 33 để dứt điểm trận đấu, giành chiến thắng chung cuộc 50-25.

Trong khi đó, Nguyễn Chí Long đối mặt với Glenn Hofman thi đấu quá bay. Ở lượt cơ thứ 8, Hofman có sê-ri 11 để vươn lên dẫn 23-8, trước khi đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 13, dẫn 25-12. Ở hiệp 2, tốc độ ghi điểm của cơ thủ người Hà Lan không còn được duy trì. Chí Long có sê-ri 6 để thu hẹp cách biệt chỉ còn 5 điểm, 26-31. Thế trận lúc này có dấu hiệu bất lợi cho Hofman, nhưng đáng tiếc Chí Long không thể tận dụng triệt để cơ hội để bùng nổ và gây sức ép tâm lý lên đối thủ. Hofman sau vài nhịp chững lại đã tung sê-ri 9 để dẫn trước 40-26. Chung cuộc, cơ thủ Hà Lan thắng Chí Long 50-27, sau 26 lượt cơ.

Caudron đánh bại cơ thủ Tây Ban Nha

Cùng ở vòng 16, Frederic Caudron nhập cuộc khá tốt khi chạm trán Sergio Jimenez. Jimenez cho thấy mình không phải dạng vừa khi liên tiếp tung sê-ri, lần lượt 8 và 9 điểm để vươn lên dẫn trước Caudron trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, cơ thủ người Bỉ đã thi đấu đầy bản lĩnh để từng bước thu hẹp cách biệt và tăng tốc ở giai nước rút của trận đấu. Ở lượt cơ thứ 22, Caudron dẫn 37-33, nhưng Jimenez lập tức đáp trả bằng sê-ri 7 để tái lập thế dẫn trước: 40-37. Đến lượt cơ thứ 26, Caudron dẫn ngược 44-43, trước khi lạnh lùng ghi sê-ri 6 điểm để thắng 50-43 trước Jimenez.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam sạch bóng, thiên tài Caudron ngược dòng ngoạn mục vào tứ kết - Ảnh 2.

Caudron thi đấu bản lĩnh để ngược dòng trước Jimenez có phong độ cao

ẢNH: UMB

Những cơ thủ tranh tài ở tứ kết World Cup billiards Gwangju 2025 gồm: Choi Wang-young gặp Cho Myung-woo, Eddy Merckx gặp Frederic Caudron, Glenn Hofman gặp Martin Horn, Marco Zanetti gặp Tasfemir Tayfun.

Xem thêm bình luận