Billiards: Trần Quyết Chiến bị loại sốc tại World Cup Hàn Quốc

Trần Quyết Chiến sớm khép lại hành trình ở World Cup billiards Gwangju

Trần Quyết Chiến xuất trận từ hôm nay 7.11, khi được đặc cách góp mặt ở vòng chung kết (32 cơ thủ) của World Cup billiards Gwangju 2025. Cơ thủ số 1 Việt Nam nằm ở bảng đấu có nhà vô địch World Cup Antwerp Martin Horn (Đức), Choi Wan-young (Hàn Quốc), và Hugo Patino (Mỹ).

Ở bảng đấu này, Trần Quyết Chiến được đánh giá chỉ e ngại Martin Horn đang có phong độ cao gần đây. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, cơ thủ Việt Nam đều nhận thất bại trước VĐV người Đức. Với 2 đối thủ còn lại là Choi Wang-young và Patino, Quyết Chiến được đánh giá cao hơn nhiều.

Trần Quyết Chiến không có phong độ tốt, toàn thua cả 3 trận tại vòng 32 World Cup billiards Gwangju 2025 ẢNH: SCTV

Dù vậy, cơ thủ gốc Hà Tĩnh đã sớm dừng bước ngay từ vòng 32 với kết quả đầy bất ngờ. VĐV billiards carom 3 băng số 1 Việt Nam bị loại với thành tích 3 trận toàn thua. Ở lượt trận đầu tiên của bảng C, Quyết Chiến thua Patino 21-40, sau 20 lượt cơ. Đến lượt trận thứ hai, tay cơ Việt Nam nhận thất bại 23-40 trước Choi Wan-young (18 lượt cơ).

Sau 2 lượt trận đầu tiên, số phận của Trần Quyết Chiến đã được định đoạt, khi anh bị loại sớm. Tái đấu với Martin Horn ở lượt trận cuối bảng C, cơ thủ Việt Nam thua chóng vánh 5-40, chỉ sau 12 lượt cơ.

Thanh Tự, Thanh Lực cũng nói lời chia tay với giải

Nguyễn Trần Thanh Tự cũng đã sớm dừng bước ở vòng 32, sau khi lượt trận thứ 2 khép lại. Đương kim vô địch quốc gia Việt Nam nhận 2 thất bại, lần lượt trước Daniel Morales (17-40) và Dick Jaspers (32-40).

Nhà vô địch chặng World Cup billiards đầu tiên trong năm 2025 (tại Bogota - Colombia) Trần Thanh Lực cũng thi đấu không tốt. Thanh Lực cũng đã bị loại sau trận thua trước Đào Văn Ly (36-40) và Tolgahan Kiraz (30-40).

Đáng chú ý, bảng F có đến 3 cơ thủ Việt Nam là Đào Văn Ly, Trần Thanh Lực và Nguyễn Chí Long. Vì mỗi bảng đấu chọn 2 cơ thủ đứng đầu đi tiếp vào vòng 16, nên chắc chắn có ít nhất 1 cơ thủ Việt Nam đi tiếp.

Chiêm Hồng Thái có thành tích 1 hòa (40-40 với Sameh Sidhom), 1 thua (33-40 trước Heo Jung-han) sau 2 lượt trận. Cơ thủ sinh năm 1999 vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thi đấu tốt ở lượt trận cuối gặp Peter Ceulemans (Bỉ), đồng thời chờ kết quả của trận đấu còn lại của bảng H (giữa Heo Jung-han và Sidhom).

VCK World Cup billiards Gwangju 2025 diễn ra từ ngày 7.11, quy tụ 32 cơ thủ xuất sắc nhất, chia đều vào 8 bảng. Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp (16 cơ thủ).



