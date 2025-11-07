Billiards: Trần Quyết Chiến bị loại sốc tại World Cup Hàn Quốc

Trần Quyết Chiến sớm khép lại hành trình ở World Cup billiards Gwangju
Trần Quyết Chiến xuất trận từ hôm nay 7.11, khi được đặc cách góp mặt ở vòng chung kết (32 cơ thủ) của World Cup billiards Gwangju 2025. Cơ thủ số 1 Việt Nam nằm ở bảng đấu có nhà vô địch World Cup Antwerp Martin Horn (Đức), Choi Wan-young (Hàn Quốc), và Hugo Patino (Mỹ).
Ở bảng đấu này, Trần Quyết Chiến được đánh giá chỉ e ngại Martin Horn đang có phong độ cao gần đây. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, cơ thủ Việt Nam đều nhận thất bại trước VĐV người Đức. Với 2 đối thủ còn lại là Choi Wang-young và Patino, Quyết Chiến được đánh giá cao hơn nhiều.
Dù vậy, cơ thủ gốc Hà Tĩnh đã sớm dừng bước ngay từ vòng 32 với kết quả đầy bất ngờ. VĐV billiards carom 3 băng số 1 Việt Nam bị loại với thành tích 3 trận toàn thua. Ở lượt trận đầu tiên của bảng C, Quyết Chiến thua Patino 21-40, sau 20 lượt cơ. Đến lượt trận thứ hai, tay cơ Việt Nam nhận thất bại 23-40 trước Choi Wan-young (18 lượt cơ).
Sau 2 lượt trận đầu tiên, số phận của Trần Quyết Chiến đã được định đoạt, khi anh bị loại sớm. Tái đấu với Martin Horn ở lượt trận cuối bảng C, cơ thủ Việt Nam thua chóng vánh 5-40, chỉ sau 12 lượt cơ.
Thanh Tự, Thanh Lực cũng nói lời chia tay với giải
Nguyễn Trần Thanh Tự cũng đã sớm dừng bước ở vòng 32, sau khi lượt trận thứ 2 khép lại. Đương kim vô địch quốc gia Việt Nam nhận 2 thất bại, lần lượt trước Daniel Morales (17-40) và Dick Jaspers (32-40).
Nhà vô địch chặng World Cup billiards đầu tiên trong năm 2025 (tại Bogota - Colombia) Trần Thanh Lực cũng thi đấu không tốt. Thanh Lực cũng đã bị loại sau trận thua trước Đào Văn Ly (36-40) và Tolgahan Kiraz (30-40).
Đáng chú ý, bảng F có đến 3 cơ thủ Việt Nam là Đào Văn Ly, Trần Thanh Lực và Nguyễn Chí Long. Vì mỗi bảng đấu chọn 2 cơ thủ đứng đầu đi tiếp vào vòng 16, nên chắc chắn có ít nhất 1 cơ thủ Việt Nam đi tiếp.
Chiêm Hồng Thái có thành tích 1 hòa (40-40 với Sameh Sidhom), 1 thua (33-40 trước Heo Jung-han) sau 2 lượt trận. Cơ thủ sinh năm 1999 vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thi đấu tốt ở lượt trận cuối gặp Peter Ceulemans (Bỉ), đồng thời chờ kết quả của trận đấu còn lại của bảng H (giữa Heo Jung-han và Sidhom).
VCK World Cup billiards Gwangju 2025 diễn ra từ ngày 7.11, quy tụ 32 cơ thủ xuất sắc nhất, chia đều vào 8 bảng. Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp (16 cơ thủ).
