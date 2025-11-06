Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Billiards: Đương kim vô địch Việt Nam thắng ấn tượng trận ra quân World Cup Hàn Quốc

Thu Bồn
Thu Bồn
06/11/2025 13:26 GMT+7

Đương kim vô địch giải quốc gia Việt Nam Nguyễn Trần Thanh Tự thi đấu tốt và giành chiến thắng cách biệt trước cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ, ở trận ra quân giải World Cup billiards Gwangju đang diễn ra tại Hàn Quốc.

Thanh Tự ghi 40 điểm trong 16 lượt cơ

Nguyễn Trần Thanh Tự được ấn định xuất hiện từ vòng loại thứ tư (cuối cùng) của World Cup billiards Gwangju 2025, nằm ở bảng K với Tarik Yavuz (Thổ Nhĩ Kỳ) và Sergio Jimenez (Tây Ban Nha). Ở trận ra quân của mình, Thanh Tự chạm trán với cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ. Với phong độ khá cao, đương kim vô địch quốc gia Việt Nam chỉ cần 16 lượt cơ để dứt điểm trận đấu, chạm mốc 40 điểm.

Thanh Tự nhập cuộc với sê-ri 6 điểm ở lượt cơ đề-pa. Đến lượt cơ thứ 8, cơ thủ Việt Nam tiếp tục có thêm sê-ri 8 điểm. Sau 10 lượt cơ, khoảng cách đã được đào sâu thành 24 điểm, khi Thanh Tự dẫn trước 30-6. Chung cuộc, Nguyễn Trần Thanh Tự giành chiến thắng thuyết phục 40-16 trước Tarik Yavuz.

Chiến thắng ở trận ra quân giúp Thanh Tự rộng cửa đến với vòng chung kết (32 cơ thủ) của World Cup billiards Gwangju 2025. Ở trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp, Thanh Tự gặp Jimenez. Trên lý thuyết, cơ thủ Việt Nam được đánh giá cao hơn.

Billiards: Đương kim vô địch Việt Nam thắng ấn tượng trận ra quân World Cup Gwangju - Ảnh 1.

Nguyễn Trần Thanh Tự ra quân suôn sẻ tại World Cup billiards Gwangju 2025

ẢNH: T.B

Bao Phương Vinh thất thủ trận ra quân

Cũng trong lượt trận ra quân vòng loại thứ tư, Lê Thành Tiến giành chiến thắng 40-34 trước Nguyễn Hoàn Tất, sau 28 lượt cơ. Ở trận này, Thành Tiến có sê-ri cao nhất là 10 điểm. Đáng chú ý, Thành Tiến, Hoàn Tất và Bao Phương Vinh cùng nằm ở bảng A. Trong đó, Phương Vinh được ấn định từ đầu ra sân từ vòng loại thứ. Thành Tiến và Hoàn Tất là 2 cơ thủ đã vượt qua vòng loại thứ ba.

Sau khi để thua ở trận ra quân, Hoàn Tất đã gây bất ngờ khi đánh bại Bao Phương Vinh với điểm số 40-33, sau 32 lượt cơ. Bao Phương Vinh rơi vào thế khó, khi buộc phải thắng Thành Tiến với chỉ số cao ở lượt trận cuối bảng A thì mới có cơ hội đi tiếp.

Tại bảng G, Đào Văn Ly thua 35-40 trước Jeong Sung-il (Hàn Quốc). Văn Ly gặp khó ở trận đấu quyết định, khi phải chạm trán với “huyền thoại” người Thụy Điển Torbjorn Blomdahl.

Nguyễn Chí Long ra quân suôn sẻ ở bảng J, khi thắng kịch tính Rui Manuel Costa (Bồ Đào Nha) 40-38. Ở trận còn lại, Chí Long đối mặt với cơ thủ khá đáng gờm của Thổ Nhĩ Kỳ là Gokhan Salman.

Chiêm Hồng Thái ra quân ở bảng C, có trận hòa 40-40 với David Pennor (Thụy Điển). Ở trận quyết định, cơ thủ sinh năm 1999 của Việt Nam sẽ chạm trán với Huberney Catano (Colombia). Hồng Thái buộc phải thắng thì mới chắc suất đi tiếp vào vòng chung kết.

