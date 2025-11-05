Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Billiards: 3 cơ thủ Việt Nam xuất sắc giành vé vào vòng đấu quyết định

Thu Bồn
Thu Bồn
05/11/2025 18:32 GMT+7

3 trong tổng số 5 cơ thủ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng loại thứ ba, qua đó giành vé góp mặt tại vòng loại cuối cùng của chặng World Cup billiards Gwangju 2025 đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Các cơ thủ Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ ba của chặng World Cup billiards Gwangju 2025 gồm: Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Chí Long, Lê Thành Tiến, Thón Viết Hoàng Minh và Nguyễn Như Lê. Trong đó, 3 cơ thủ là Hoàn Tất, Chí Long và Thành Tiến đã giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng. Như Lê và Hoàng Minh cùng có 1 trận thắng, nhưng đành dừng bước.

Chí Long đi tiếp với thành tích toàn thắng

Nguyễn Chí Long là cơ thủ Việt Nam duy nhất vượt qua vòng loại thứ ba với thành tích 2 trận toàn thắng. Tại bảng B, Chí Long thắng Tatsuo Arai (Nhật Bản) 35-32, trước khi đánh bại Jose Miguel Soares (Bồ Đào Nha) với điểm số 35-25.

Nguyễn Hoàn Tất và Lê Thành Tiến giành vé đi tiếp khi cùng có thành tích 1 thắng, 1 hòa. Hoàn Tất thắng Như Lê 35-27, hòa Soumagne (Pháp) 35-35. Thành Tiến hòa 35-35 ở trận ra quân gặp Carlos Anguita (Tây Ban Nha), trước khi đánh bại Arnim Kahofer (Áo) với điểm số 35-26.

- Ảnh 1.

Nguyễn Chí Long giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ tư World Cup billiards Gwangju 2025 với thành tích toàn thắng

ẢNH: T.B

Trường hợp đáng tiếc nhất là Thón Viết Hoàng Minh. Hoàng Minh có khởi đầu suôn sẻ ở trận ra quân bảng F khi đánh bại cựu vô địch thế giới người Nhật Bản Ryuuji Umeda 35-25. Tuy nhiên ở trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp, Hoàng Minh đã nhận thất bại 31-35 trước cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Alp.

Cả ba cơ thủ ở bảng F đều có thành tích 1 thắng, 1 thua. Dù vậy, hiệu suất ghi điểm của Hoàng Minh kém hơn so với Ahmet Alp (1,320 so với 1,395). Do đó, cơ thủ Việt Nam chỉ xếp nhì bảng và bị loại.

Như vậy, vòng loại thứ tư (cuối cùng) có sự góp mặt của 7 cơ thủ Việt Nam gồm: Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Đào Văn Ly, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Chí Long và Lê Thành Tiến. Trong đó, Phương Vinh, Hồng Thái, Văn Ly và Thanh Tự là những cái tên được ấn định từ đầu sẽ xuất hiện ở vòng đấu này.

Vòng loại thứ tư là vòng loại cuối cùng, mang tính quyết định để giành vé vào vòng chung kết World Cup billiards Gwangju 2025, nơi quy tụ 32 tay cơ xuất sắc nhất giải. Vòng loại thứ tư có 36 cơ thủ, chia đều vào 12 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt. 12 cơ thủ nhất bảng, cùng 3 cơ thủ hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt ở vòng chung kết.

