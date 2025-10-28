Trần Quyết Chiến còn cơ hội vô địch trong năm 2025

Trần Quyết Chiến chạy đua với thời gian

Tính đến thời điểm này, 6 trong tổng số 8 giải đấu lớn năm 2025 thuộc hệ thống Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) đã kết thúc. Tuy nhiên, Trần Quyết Chiến vẫn chưa thể bổ sung thêm chiếc cúp vô địch nào vào bộ sưu tập danh hiệu của mình.

Thành tích tốt nhất của tay cơ gốc Hà Tĩnh là vị trí á quân chặng World Cup billiards diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 6. Hiện Trần Thanh Lực là đại diện VN duy nhất sở hữu chức vô địch của UMB trong năm 2025 khi anh đăng quang tại Bogota, Colombia hồi tháng 3. Song cơ hội bước lên đỉnh ở mùa giải này vẫn còn đối với Quyết Chiến và các cơ thủ VN.

Trần Quyết Chiến hiện sở hữu 4 chức vô địch World Cup billiards ẢNH: THU BỒN

Từ đây đến hết năm 2025, Quyết Chiến sẽ tranh tài tại 2 chặng World Cup billiards, lần lượt tại Gwangju (Hàn Quốc, ngày 3 - 9.11) và Sharm El Sheikh (Ai Cập, ngày 7 - 13.12). Trước mắt là giải đấu diễn ra ở xứ sở kim chi, Quyết Chiến và Thanh Lực được đặc cách xuất hiện từ vòng chung kết (32 cơ thủ), vì nằm trong tốp 14 VĐV dẫn đầu trên bảng xếp hạng thế giới. Những tay cơ tên tuổi khác của billiards VN như Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly ra sân từ vòng loại cuối cùng.

Đáng chú ý, chặng World Cup billiards diễn ra tại Hàn Quốc vào đầu tháng 11 chứng kiến sự xuất hiện của đông đảo cơ thủ VN. Theo danh sách do ban tổ chức công bố, VN có đến 19 tay cơ góp mặt.