Billiards: 2 tay cơ Việt Nam xuất sắc vào bán kết PBA, gặp đối thủ cực mạnh

Vòng tứ kết chặng 6 giải billiards PBA 2025 - 2026 diễn ra trong ngày 27.10, có sự xuất hiện của 2 cơ thủ Việt Nam là Nguyễn Huỳnh Phương Linh và Mã Minh Cẩm. Cả Phương Linh và Minh Cẩm đều có màn trình diễn thăng hoa, cùng giành chiến thắng ở vòng đấu dành cho 8 cơ thủ mạnh nhất.

Tình huống gây tranh cãi ở trận đấu của Phương Linh

Nguyễn Huỳnh Phương Linh không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Park Joo-sun (Hàn Quốc). Ở trận này, Phương Linh thi đấu với phong độ cực cao và thể hiện sự áp đảo về mặt thế trận trước cơ thủ chủ nhà (thắng 15/7, 15/7 và 15/13).

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong trận đấu này là tình huống trọng tài không công nhận điểm số của Nguyễn Huỳnh Phương Linh, ở ván thứ 3 (Phương Linh đang dẫn trước 2-0). Đây là tình huống khá nhạy cảm, khi bi chủ của cơ thủ Việt Nam đi đúng vào góc dậu. Phương Linh cho rằng cú đánh của mình là hợp lệ (đủ 3 băng), còn trọng tài thì nhận định ngược lại.

Tình huống nhạy cảm khiến Phương Linh (bi vàng) phải có ý kiến với trọng tài chính, nhưng trọng tài không chấp nhận ẢNH: CMH

Trong khi đó, Minh Cẩm cũng đánh bại một cơ thủ của chủ nhà Hàn Quốc, nhưng theo kịch bản kịch tính hơn rất nhiều. Minh Cẩm và Yu Si-yoon đều cho thấy họ đang có phong độ tốt, với khả năng ghi điểm cực kỳ ổn định. Hai cơ thủ tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Cơ thủ Việt Nam 2 lần vươn lên dẫn trước, rồi đối thủ 2 lần san bằng tỷ số.

Ở ván đấu cuối cùng, Mã Minh Cẩm chứng tỏ anh mới là người bản lĩnh hơn để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 (15/8, 10/15, 15/10, 9/15 và 11/0) trước Yu Si-yoon.

Lúc này, 2 cặp đấu bán kết chặng 6 giải PBA mùa này đã được xác định: Nguyễn Huỳnh Phương Linh gặp Kim Young-won (Hàn Quốc), Mã Minh Cẩm chạm trán Daniel Sanchez (Tây Ban Nha). Vòng bán kết và trận chung kết tranh chức vô địch sẽ diễn trong ngày 28.10.

Mã Minh Cẩm giành chiến thắng kịch tính ở vòng tứ kết ẢNH: PBA

Kim Young-won là người đã đánh bại Ngô Đình Nại với tỷ số 3-0 ở vòng 16. Đến tứ kết, cơ thủ trẻ của Hàn Quốc tiếp tục gây sốc khi thắng "phù thủy" người Thổ Nhĩ Kỳ Semih Sayginer với tỷ số 3-1. Daniel Sanchez lần lượt thắng Eddy Leppens 3-2 (vòng 16), trước khi đánh bại Lee Choong-bok 3-1 (tứ kết).