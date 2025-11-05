Billiards: Cơ thủ Việt Nam cực bình tĩnh, đánh bại cựu vô địch thế giới người Nhật Bản

Thón Viết Hoàng Minh thắng Ryuuji Umeda

Sáng 5.11, 5 cơ thủ Việt Nam ra sân cùng lúc ở lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ ba World Cup billiards Gwangju 2025. Trong đó, Thón Viết Hoàng Minh chạm trán với Ryuuji Umeda (Nhật Bản). Đây là thử thách với Hoàng Minh, khi VĐV người Nhật Bản là tay cơ có đẳng cấp, từng đăng quang giải vô địch thế giới (World Championship) năm 2007.

Trước đối thủ mạnh, Hoàng Minh vẫn thi đấu tự tin và nhập cuộc tốt hơn. Cơ thủ Việt Nam ghi điểm khá đều tay trong giai đoạn đầu trận, trong khi Umeda gặp bế tắc. Sau 10 lượt cơ, Hoàng Minh dù chơi chưa hay, nhưng vẫn tạo ra khoảng cách 10 điểm khi dẫn trước 10-3. Điểm số là 18-6 nghiêng về Hoàng Minh, khi trận đấu đã trôi qua 16 lượt cơ.

Thón Viết Hoàng Minh sáng cửa vượt qua vòng loại thứ ba, khi giành chiến thắng trận ra quân ẢNH: T.B

Đến lượt cơ thứ 17, Umeda mới có sê-ri 7 điểm để rút ngắn cách biệt. Đây cũng là tiền đề cho cơ thủ Nhật Bản bứt phá mạnh mẽ và rút ngắn khoảng cách với Hoàng Minh. Sau 21 lượt cơ, cách biệt chỉ còn vỏn vẹn 3 điểm, khi Hoàng Minh dẫn 23-20.

Trước áp lực do đối thủ tạo ra, Hoàng Minh vẫn thi đấu điềm tĩnh và chắt chiu các cơ hội. Chung cuộc, cơ thủ Việt Nam đánh bại Umeda với điểm số 35-25, sau 28 lượt cơ.

Với chiến thắng ở trận ra quân, cánh cửa giành vé vào vòng loại thứ tư đã rộng mở với Hoàng Minh. Ở trận đấu quyết định, Hoàng Minh chạm trán với Ahmet Alp (Thổ Nhĩ Kỳ) vào lúc 15 giờ.

Nhà vô địch quốc gia Việt Nam Lê Thành Tiến cũng có kết quả tích cực trước đối thủ mạnh đến từ Tây Ban Nha Carlos Anguita. Thành Tiến hòa 35-35 với Anguita. Trong trận này, Thành Tiến có sê-ri 9 điểm, còn Anguita có sê-ri 11 điểm. Ở trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp, Thành Tiến đối đầu Arnim Kahofer (Áo, vừa đoạt HCĐ World Championship 2025 tại Bỉ hồi tháng 10) vào lúc 12 giờ.

Ở trận đấu nội bộ Việt Nam, Nguyễn Hoàn Tất thắng Nguyễn Như Lê 35-27, sau 23 lượt cơ. Như vậy, Như Lê gặp Pierre Soumagne (Pháp) lúc 12 giờ. Trận đấu cuối cùng của bảng B là màn so tài giữa Hoàn Tất và Pierre Soumagne (Pháp) lúc 15 giờ.

Nguyễn Chí Long thắng Tatsuo Arai (Nhật Bản) với điểm số 35-32 sau 30 lượt cơ. Chí Long sẽ đánh trận quyết định lúc 15 giờ, gặp Jose Miguel Soares (Bồ Đào Nha).

Tất cả các trận đấu của cơ thủ Việt Nam tại World Cup billiards Gwangju 2025 đều được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.co.kr/schedule).

Vòng loại thứ ba có 48 cơ thủ tham dự, chia đều vào 16 bảng (mỗi bảng 3 người). Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 16 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ tư (cuối cùng).



