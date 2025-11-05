Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu billiards ngày 5.11: Nhà vô địch Việt Nam đối mặt thử thách

Thu Bồn
Thu Bồn
05/11/2025 03:06 GMT+7

Hôm nay 5.11, chặng World Cup billiards Gwangju 2025 tổ chức ở Hàn Quốc tiếp diễn với vòng loại thứ 3. Việt Nam có 5 tay cơ góp mặt tranh tài.

World Cup billiards Gwangju 2025 phát trực tiếp ở đâu?

Các cơ thủ Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ ba của chặng World Cup billiards Gwangju 2025 gồm: Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Chí Long, Lê Thành Tiến, Thón Viết Hoàng Minh và Nguyễn Như Lê. Trong đó, Nguyễn Như Lê là cơ thủ duy nhất đã "thoát hiểm" vượt qua vòng loại thứ hai. Bốn cơ thủ còn lại được ấn định từ trước sẽ xuất hiện từ vòng loại thứ ba.

Hai cơ thủ Việt Nam là Nguyễn Hoàn Tất và Nguyễn Như Lê cùng nằm ở B, bên cạnh Pierre Soumagne (Pháp). Ở trận đấu ra quân vào lúc 9 giờ, Hoàn Tất chạm trán với Như Lê. Tùy vào kết quả của cuộc đối đầu kể trên, Hoàn Tất và Như Lê sẽ thay phiên chạm trán với cơ thủ người Pháp vào 2 khung giờ: 12 giờ và 15 giờ.

Nguyễn Chí Long ở bảng E với Tatsuo Arai (Nhật Bản) và Jose Miguel Soares (Bồ Đào Nha). Chí Long đánh trận đầu gặp Tatsuo Arai lúc 9 giờ.

Thón Viết Hoàng Minh ở bảng F với Ryuuji Umeda (Nhật Bản) và Ahmet Alp (Thổ Nhĩ Kỳ). Hoàng Minh chạm trán Umeda lúc 9 giờ.

Lê Thành Tiến ở bảng G với Carlos Anguita (Tây Ban Nha) và Arnim Kahofer (Áo). Thành Tiến đụng độ Carlos Anguita ở trận đầu tiên của bảng, vào lúc 9 giờ.

Lịch thi đấu billiards ngày 5.11: Nhà vô địch Việt Nam đối mặt thử thách- Ảnh 1.

Lê Thành Tiến là nhà vô địch quốc gia Việt Nam năm 2204

ẢNH:

Tùy theo kết quả của lượt trận thứ nhất, Chí Long, Hoàng Minh và Thành Tiến sẽ đấu trận quyết định vào lúc 12 giờ hoặc 15 giờ.

Tất cả các trận đấu của cơ thủ Việt Nam tại World Cup billiards Gwangju 2025 đều được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.co.kr/schedule).

Nhìn vào bảng đấu có thể thấy, Thón Viết Hoàng Minh gặp khó khi chạm trán với Ryuuji Umeda - cựu vô địch thế giới billiards carom 3 băng (World Championship) năm 2027. Thử thách với Lê Thành Tiến (từng đăng quang nội dung billiards carom 3 băng giải vô địch quốc gia năm 2024) cũng không nhỏ. Anguita là cơ thủ có trình độ và đã loại cái tên đầy tiềm năng của Việt Nam – Nguyễn Văn Tài ở vòng loại thứ hai. Trong khi đó, Kahofer đã thể hiện phong độ cao gần đây, vào đến bán kết World Championship 2025 (tại Bỉ, ngày 18.11) và chỉ chịu thua thiên tài Frederic Caudron.

Vòng loại thứ ba có 48 cơ thủ tham dự, chia đều vào 16 bảng (mỗi bảng 3 người). Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 16 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ tư (cuối cùng).

