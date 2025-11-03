Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Billiards: Nguyễn Trần Thanh Tạo toàn thắng, giành vé đi tiếp đầy ấn tượng

Thu Bồn
03/11/2025 19:19 GMT+7

Nguyễn Trần Thanh Tạo tiếp tục thể hiện phong độ cao, khi vượt qua vòng loại đầu tiên của chặng World Cup billiards Gwangju 2025 với thành tích toàn thắng.

2 cơ thủ Việt Nam vượt qua vòng loại đầu tiên của World Cup billiards Gwangju

World Cup billiards Gwangju 2025 diễn ra tại Hàn Quốc khai màn vào ngày 3.11 với vòng loại đầu tiên. Ở vòng đấu này, 6 tay cơ Việt Nam sẽ ra sân gồm: Trương Huỳnh Quốc Đạt, Phạm Văn Sơn, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hữu Thanh, Đinh Thế Vĩnh, Nguyễn Trần Thanh Tạo. Trong đó, 2 cơ thủ Việt Nam giành vé đi tiếp là Thanh Tạo và Thế Vĩnh. Cả hai VĐV này đều có thành tích toàn thắng ở vòng loại đầu tiên.

Nguyễn Trần Thanh Tạo ở bảng I với Yehia Adham (Ai Cập) và Song Sock-kyu (Hàn Quốc). Em trai ruột của Nguyễn Trần Thanh Tự thắng cách biệt Yehia Adham 30-6, trước khi đánh bại Song Sock-kyu với điểm số 30-16.

Thanh Tạo đứng thứ 3 trong danh sách các cơ thủ vượt qua vòng loại đầu tiên để giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ hai. Cơ thủ Việt Nam ghi 60 điểm trong 40 lượt cơ, đạt hiệu suất trung bình 1,500.

Billiards: Nguyễn Trần Thanh Tạo toàn thắng, giành vé đi tiếp đầy ấn tượng- Ảnh 1.

Nguyễn Trần Thanh Tạo có phong độ ổn định trong thời gian gần đây

ẢNH: T.B

Đinh Thế Vĩnh ở bảng Park Sang-jun (Hàn Quốc) và Turan Halis (Thổ Nhĩ Kỳ). Ở trận ra quân, Thế Vĩnh đánh bại Turan Halis với điểm số 30-15. Đến lượt trận quyết định, cơ thủ Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trước Park Sang-jun với điểm số 30-28.

Nguyễn Hữu Thanh có thành tích 1 thắng, 1 thua và chỉ đứng nhì bảng, nên không thể vượt qua vòng loại thứ nhất. Trong khi đó, Đỗ Nguyễn Trung Hậu (1 hòa, 1 thua), Trương Huỳnh Quốc Đạt (2 thua) và Phạm Văn Sơn (2 thua) đều sớm dừng bước.

Vòng loại thứ hai chặng World Cup billiards Gwangju 2025 diễn ra vào ngày 4.11. Ở vòng đấu này, Việt Nam có 5 cơ thủ tranh tài là Nguyễn Như Lê, Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Trần Thanh Tạo, Nguyễn Văn Tài và Đinh Thế Vĩnh.

Vòng loại thứ hai có 48 cơ thủ tham dự, chia đều vào 16 bảng (mỗi bảng 3 người). Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 16 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba.

Khám phá thêm chủ đề

