03/11/2025 08:53 GMT+7

Trong ngày thi đấu đầu tiên của chặng World Cup billiards Gwangju 2025 đang diễn ra ở Hàn Quốc, 6 cơ thủ Việt Nam góp mặt tranh tài.

Lực lượng billiards Việt Nam hùng hậu

Chặng World Cup billiards áp chót trong 2025 thuộc hệ thống Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) được tổ chức tại Gwangju - Hàn Quốc từ ngày 3 đến 9.11. Lần này, billiards Việt Nam góp mặt với đội hình hùng hậu, khi có đến 19 cơ thủ tham dự. Trong ngày thi đấu khai màn (3.11), 6 tay cơ Việt Nam sẽ ra sân ở vòng loại đầu tiên gồm: Trương Huỳnh Quốc Đạt, Phạm Văn Sơn, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hữu Thanh, Đinh Thế Vĩnh, Nguyễn Trần Thanh Tạo.

Theo đó, Đỗ Nguyễn Trung Hậu ở bảng B với hai cơ thủ người Hàn Quốc là Kim Jae-jung và Park Chun Woo. Trung Hậu sẽ lần lượt thi đấu ở 2 khung giờ: 12 giờ và 15 giờ.

Nguyễn Hữu Thanh ở bảng C với 2 cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ: Koseoglu Ahmet và Doganoglu Adem. Hữu Thanh cũng ra sân vào lúc 12 giờ và 15 giờ.

Trương Huỳnh Quốc Đạt ở bảng E với Arai Tatsuo (Nhật Bản) và Pereyra Juanjo (Tây Ban Nha). Quốc Đạt ra quân lúc 9 giờ gặp Pereyra Juanjo. Tùy kết quả trận đầu, Quốc Đạt sẽ đấu lượt trận quyết định vào lúc 12 giờ hoặc 15 giờ.

Lịch thi đấu billiards hôm nay: Xem 6 cơ thủ Việt Nam tranh tài World Cup Gwangju ở kênh nào?- Ảnh 1.

Trước chặng đấu tại Hàn Quốc, Thanh Tạo đang có phong độ khá cao khi vô địch siêu cúp Phúc Thịnh

ẢNH: T.B

Phạm Văn Sơn ở bảng H với Funaki Shouta (Nhật Bản) và Kwon Min-su (Hàn Quốc). Văn Sơn ra sân vào lúc 12 giờ và 15 giờ.

Nguyễn Trần Thanh Tạo ở bảng I với Yehia Adham (Ai Cập) và Song Sock-kyu. Thanh Tạo sẽ thi đấu vào khung giờ 13 giờ 30 và 16 giờ 30.

Đinh Thế Vĩnh ở bảng Park Sang-june (Hàn Quốc) và Turan Halis (Thổ Nhĩ Kỳ). Thế Vĩnh ra sân lúc 13 giờ 30 và 16 giờ 30.

Tất cả các trận đấu của cơ thủ Việt Nam tại World Cup billiards Gwangju 2025 đều được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.co.kr/schedule).

Vòng loại thứ nhất có 48 cơ thủ tranh tài, được chia đều vào 16 bảng (mỗi bảng 3 người). Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Theo đó, 16 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai.

