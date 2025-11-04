Billiards: Cơ thủ Việt Nam bùng nổ bất ngờ, 'thoát hiểm' giành vé đi tiếp

Ngày 4.11, chặng World Cup billiards Gwangju 2025 đang diễn ra tại Hàn Quốc tranh tài vòng loại thứ hai. Vòng đấu này có 5 cơ thủ Việt Nam tranh tài là Nguyễn Như Lê, Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Trần Thanh Tạo, Nguyễn Văn Tài và Đinh Thế Vĩnh. Đây đều là những tay cơ chất lượng, nhưng chỉ có duy nhất Nguyễn Như Lê thể hiện được sự ổn định và bùng nổ đúng lúc để giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba.

Lách cửa hẹp nhờ sê-ri 9 ở lượt cơ đề pa hậu

Nguyễn Như Lê ở bảng O với Takao Miyashita (Nhật Bản) và Kim Min-suk (Hàn Quốc). Nguyễn Văn Tài ở bảng P với Alexander Salazar (Colombia) và Carlos Anguita (Tây Ban Nha). Ở trận ra quân, Như Lê giành chiến thắng khá dễ với điểm số 30-18 trước tay cơ Hàn Quốc. Nhưng sau đó, cơ thủ Việt Nam đã đối mặt với thử thách lớn ở trận đấu quyết định, khi chạm trán Takao Miyashita.

Như Lê bị cơ thủ Nhật Bản dẫn trước trong suốt trận đấu. Ở lượt cơ thứ 19, Miyashita chạm mốc 30 điểm, trong khi Như Lê chỉ mới có 21 điểm. Nếu để thua trận này, Như Lê chắc chắn bị loại. Khi tưởng chừng như đại diện Việt Nam phải dừng bước, thì Như Lê đã tạo bất ngờ ở lượt cơ đề pa hậu. Nguyễn Như Lê bùng nổ đúng lúc với sê-ri 9, qua đó có được trận hòa 30-30 trước Takao Miyashita.

Nguyễn Như Lê giành vé đi tiếp nghẹt thở ẢNH: T.B

Với kết quả này, Nguyễn Như Lê có thành tích 1 thắng 1 hòa, đứng nhất bảng với hiệu suất trung bình 1,621 (ghi 60 điểm trong 37 lượt cơ). Takao Miyashita cũng có thành tích 1 thắng, 1 hòa nhưng chỉ đứng nhì bảng vì kém hơn về chỉ số phụ (ghi 60 điểm trong 39 lượt cơ, hiệu suất 1,538).

Các cơ thủ được kỳ vọng như Nguyễn Văn Tài, Đinh Thế Vĩnh (cùng có thành tích 1 thắng, 1 thua), Nguyễn Trần Thanh Tạo (1 hòa, 1 thua) đều không thể đi tiếp. Nguyễn Đình Luân bị loại với 2 thất bại.

Vòng loại thứ 3 chặng World Cup billiards Gwangju 2025 diễn ra trong ngày 5.11, có sự góp mặt của 5 cơ thủ Việt Nam: Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Chí Long, Lê Thành Tiến, Thón Viết Hoàng Minh và Nguyễn Như Lê.