Lịch thi đấu billiards ngày 7.11: Trần Quyết Chiến xuất trận, gặp đối thủ duyên nợ

VCK World Cup billiards Gwangju 2025 diễn ra từ ngày 7.11, quy tụ 32 cơ thủ xuất sắc nhất, chia đều vào 8 bảng. Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp (16 cơ thủ). 7 cơ thủ Việt Nam tranh tài ở vòng đấu này là: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Chí Long, Chiêm Hồng Thái, Đào Văn Ly, Lê Thành Tiến. Trong đó, Quyết Chiến và Thanh Lực là cơ thủ được đặc cách ra sân từ VCK vì nằm trong tốp 14 của bảng xếp hạng thế giới.

Trần Quyết Chiến gặp nhà vô địch World Cup billiards Antwerp

7 cơ thủ Việt Nam tranh tài gồm: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Chí Long, Chiêm Hồng Thái, Đào Văn Ly, Lê Thành Tiến. Trong đó, Quyết Chiến và Thanh Lực là cơ thủ được đặc cách ra sân từ VCK vì nằm trong tốp 14 của bảng xếp hạng thế giới.

Trần Quyết Chiến nằm ở bảng C với Martin Horn (Đức), Choi Wan-young (Hàn Quốc), và Hugo Patino (Mỹ). Cơ thủ số 1 Việt Nam ra sân lúc 8 giờ gặp Hugo Patino. Hai trận đấu tiếp theo của Quyết Chiến diễn ra vào lúc 12 giờ và 16 giờ.

Trần Quyết Chiến được đặc cách ra sân từ vòng 32 ẢNH: T.B

Trong đó, Martin Horn là cái tên có nhiều duyên nợ với Quyết Chiến, khi hai cơ thủ này thường gặp nhau trong thời gian gần đây. Tại World Cup billiards Antwerp 2025 diễn ra tại Bỉ hồi tháng 10, Martin Horn chính là người có 2 lần liên tiếp đánh bại Trần Quyết Chiến, lần lượt ở vòng 32 (Horn thắng 40-29) và vòng 16 (Horn thắng 50-45).

Nguyễn Trần Thanh Tự ở bảng A với Dick Jaspers (Hà Lan), Sergio Jimenez (Tây Ban Nha), Daniel Morales (Colombia). Thanh Tự cũng ra quân lúc 8 giờ, gặp Daniel Morales. Sau đó, đương kim vô địch quốc gia Việt Nam sẽ đấu 2 trận tiếp vào lúc 12 giờ và 16 giờ.

Lê Thành Tiến ở bảng E với Marco Zanetii (Ý), Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ), Hwang Bong-joo (Hàn Quốc). Thành Tiến gặp Zanetti lúc 10 giờ, rồi tiếp tục ra sân vào lúc 14 giờ 18 giờ.

Bảng F có đến 3 cơ thủ Việt Nam là Trần Thanh Lực, Nguyễn Chí Long, Đào Văn Ly và Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ). Ở lượt trận ra quân lúc 10 giờ, Chí Long gặp Kiraz, trong khi Thanh Lực chạm trán Văn Ly. Hai lượt trận tiếp theo của bảng đấu này diễn ra lúc 14 giờ và 18 giờ.

Chiêm Hồng Thái ở bảng H với Heo Jung-han (Hàn Quốc), Sameh Sidhom (Ai Cập) và Peter Ceulemans (Bỉ). Hồng Thái đánh trận đầu với Sidhom lúc 10 giờ, rồi tiếp tục ra sân vào 14 giờ và 18 giờ.

Tất cả các trận đấu của cơ thủ Việt Nam tại World Cup billiards Gwangju 2025 đều được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.co.kr/schedule).