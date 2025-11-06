Billiards: Đào Văn Ly thắng ngoạn mục huyền thoại Blomdahl, Bao Phương Vinh bất ngờ bị loại

Vòng loại thứ tư World Cup billiards Gwangju 2025 có 7 cơ thủ Việt Nam tranh tài gồm: Bao Phương Vinh, Lê Thành Tiến, Nguyễn Hoàn Tất (cùng nằm ở bảng A), Chiêm Hồng Thái (bảng C), Đào Văn Ly (bảng G), Nguyễn Chí Long (bảng G), Nguyễn Trần Thanh Tự (bảng K).

Đào Văn Ly đi tiếp nhờ đánh bại huyền thoại billiards Blomdahl

Đào Văn Ly nằm ở bảng đấu nặng khi có sự xuất hiện của Jeong Sung-il (Hàn Quốc) và huyền thoại người Thụy Điển Torbjorn Blomdahl. Ở trận ra quân, Văn Ly nhận thất bại 35-40 (sau 24 lượt cơ) trước Jeong Sung-il. Trước tình thế buộc phải thắng ở trận đấu quyết định, Đào Văn Ly đã chơi hay trước cơ thủ kỳ cựu Blomdahl. Cơ thủ Việt Nam thắng VĐV người Thụy Điển 40-33, sau 23 lượt cơ. Chung cuộc bảng G, Đào Văn Ly giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng.

Đào Văn Ly thất bại trận ra quân nhưng đã "ngược dòng" để đi tiếp với ngôi nhất bảng ẢNH: T.B

Bao Phương Vinh cũng có thành tích 1 thắng 1 thua, nhưng không thể đi tiếp. Phương Vinh bất ngờ để thua Hoàn Tất ở trận ra quân, với điểm số 33-40. Đến trận quyết định gặp Lê Thành Tiến, Phương Vinh ngược dòng để thắng 40-30 sau 20 lượt cơ. Dù vậy, nỗ lực đó là không đủ để giúp nhà vô địch thế giới năm 2023 có thể "lách cửa hẹp" để tiến sâu hơn.

Cả ba cơ thủ Việt Nam ở bảng A cùng có thành tích 1 thắng, 1 thua. Tuy nhiên, Lê. Thành Tiến là người duy nhất giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng. Bao Phương Vinh đứng nhì bảng và dừng bước khá đáng tiếc. 3 cơ thủ đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất có vé vào VCK, nhưng Phương Vinh đứng hạng 4.

Thanh Tự, Chí Long toàn thắng

Hai có thủ Việt Nam thi đấu ấn tượng và giành vé đấu VCK với thành tích 2 trận toàn thắng là Nguyễn Trần Thanh Tự và Nguyễn Chí Long. Tại bảng K, Thanh Tự thắng Tarik Yavuz (Thổ Nhĩ Kỳ) 40-16, trước khi đánh bại Sergio Jimenez (Tây Ban Nha) với điểm số 40-28. Chí Long ra quân suôn sẻ ở bảng J, khi thắng kịch tính Rui Manuel Costa (Bồ Đào Nha) 40-38, sau đó thắng nghẹt thở cơ thủ đáng gờm của Thổ Nhĩ Kỳ là Gokhan Salman 40-39.

Cơ thủ sinh năm 1999 Chiêm Hồng Thái thi đấu bản lĩnh để giành vé dự VCK ẢNH: T.B

Chiêm Hồng Thái ra quân ở bảng C, có trận hòa 40-40 với David Pennor (Thụy Điển). Ở trận quyết định, cơ thủ sinh năm 1999 của Việt Nam chạm trán với đối thủ mạnh Huberney Catano (Colombia). Hồng Thái đã thi đấu khá tốt và giành chiến thắng 40-35, sau 23 lượt cơ. Cơ thủ sinh năm 1999 cũng đi tiếp vào VCK với vị trí nhất bảng C.

Như vậy, VCK World Cup billiards Gwangju 2025 có 7 cơ thủ Việt Nam tranh tài gồm: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Chí Long, Chiêm Hồng Thái, Đào Văn Ly, Lê Thành Tiến. Trong đó, Quyết Chiến và Thanh Lực là cơ thủ được đặc cách ra sân từ VCK vì nằm trong tốp 14 của bảng xếp hạng thế giới.

VCK World Cup billiards Gwangju 2025 diễn ra từ ngày 7.11, quy tụ 32 cơ thủ xuất sắc nhất, chia đều vào 8 bảng. Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp (16 cơ thủ).