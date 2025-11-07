Billiards: Hàn Quốc là 'miền đất dữ', 2 cơ thủ Việt Nam giành vé vòng knock-out

Văn Ly và Chí Long vào vòng 16

7 cơ thủ Việt Nam tranh tài ở vòng 32 World Cup billiards Gwangju 2025 là: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Chí Long, Chiêm Hồng Thái, Đào Văn Ly, Lê Thành Tiến. Trong đó, Quyết Chiến và Thanh Lực là cơ thủ được đặc cách ra sân từ VCK vì nằm trong tốp 14 của bảng xếp hạng thế giới. Tuy nhiên, chỉ 2 cái tên giành vé đi tiếp là Đào Văn Ly và Nguyễn Chí Long.



Đáng chú ý, cả hai cơ thủ giành quyền vào vòng knock-out (16 cơ thủ) đều nằm ở bảng A(bảng đấu có đến 3 cơ thủ Việt Nam: Trần Thanh Lực, Đào Văn Ly, Nguyễn Chí Long). Lần lượt, Văn Ly và Chí Long xếp hàn nhất và nhì bảng F. Văn Ly xuất sắc đi tiếp với thành tích 3 trận toàn thắng (trước Thanh Lực, Chí Long và Tolgahan Kiraz). Chí Long 2 thắng (Tolgahan Kiraz và Thanh Lực), 1 thua (trước Đào Văn Ly).

Đào Văn Ly xuất sắc đi tiếp với thành tích toàn thắng cả 3 trận ẢNH: T.B

Hàn Quốc có lẽ là "miền đất dữ" với các cơ thủ Việt Nam, khi những cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn đều sớm dừng bước ở vòng 32. Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự đều dừng bước ở vòng 32. Trước đó, nhà vô địch thế giới (World Championship) năm 2023 Bao Phương Vinh cũng nói lời chia tay với giải từ vòng loại thứ tư.

Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực rời giải với thành tích 3 trận toàn thua. Nguyễn Trần Thanh Tự và Lê Thành Tiến có 1 trận thắng, 2 thua. Chiêm Hồng Thái hòa 1, thua 2.

Vongd 16 chặng World Cup billiards Gwangju 2025 tranh tài trong ngày 8.11, gồm các trận đấu: Eddy Merckx (Bỉ) - Daniel Morales (Colombia), Sergio Jimenez (Tây Ban Nha) - Frederic Caudron (Bỉ), Sameh Sidhom (Ai Cập) - Choi Wan-young (Hàn Quốc), Đào Văn Ly - Cho Myung-woo (Hàn Quốc), Martin Horn (Đức) - Heo Jung-han (Hàn Quốc), Glenn Hofman (Hà Lan) - Nguyễn Chí Long, Hwang Bong-joo (Hàn Quốc) - Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), Kim Haeng-jik (Hàn Quốc) - Marco Zanetti (Ý).