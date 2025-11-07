Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Hàn Quốc là 'miền đất dữ', 2 cơ thủ Việt Nam giành vé vòng knock-out

Thu Bồn
Thu Bồn
07/11/2025 23:15 GMT+7

7 cơ thủ Việt Nam góp mặt tại vòng 32 World Cup billiards Gwangju 2025, nhưng chỉ 2 cái tên trong số đó tranh tài ở vòng knock-out.

Văn Ly và Chí Long vào vòng 16

7 cơ thủ Việt Nam tranh tài ở vòng 32 World Cup billiards Gwangju 2025 là: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Chí Long, Chiêm Hồng Thái, Đào Văn Ly, Lê Thành Tiến. Trong đó, Quyết Chiến và Thanh Lực là cơ thủ được đặc cách ra sân từ VCK vì nằm trong tốp 14 của bảng xếp hạng thế giới. Tuy nhiên, chỉ 2 cái tên giành vé đi tiếp là Đào Văn Ly và Nguyễn Chí Long.

Đáng chú ý, cả hai cơ thủ giành quyền vào vòng knock-out (16 cơ thủ) đều nằm ở bảng A(bảng đấu có đến 3 cơ thủ Việt Nam: Trần Thanh Lực, Đào Văn Ly, Nguyễn Chí Long). Lần lượt, Văn Ly và Chí Long xếp hàn nhất và nhì bảng F. Văn Ly xuất sắc đi tiếp với thành tích 3 trận toàn thắng (trước Thanh Lực, Chí Long và Tolgahan Kiraz). Chí Long 2 thắng (Tolgahan Kiraz và Thanh Lực), 1 thua (trước Đào Văn Ly).

Billiards: Hàn Quốc là 'miền đất dữ', 2 cơ thủ Việt Nam giành vé vòng knock-out- Ảnh 1.

Đào Văn Ly xuất sắc đi tiếp với thành tích toàn thắng cả 3 trận

ẢNH: T.B

Hàn Quốc có lẽ là "miền đất dữ" với các cơ thủ Việt Nam, khi những cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn đều sớm dừng bước ở vòng 32. Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự đều dừng bước ở vòng 32. Trước đó, nhà vô địch thế giới (World Championship) năm 2023 Bao Phương Vinh cũng nói lời chia tay với giải từ vòng loại thứ tư.

Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực rời giải với thành tích 3 trận toàn thua. Nguyễn Trần Thanh Tự và Lê Thành Tiến có 1 trận thắng, 2 thua. Chiêm Hồng Thái hòa 1, thua 2.

Vongd 16 chặng World Cup billiards Gwangju 2025 tranh tài trong ngày 8.11, gồm các trận đấu: Eddy Merckx (Bỉ) - Daniel Morales (Colombia), Sergio Jimenez (Tây Ban Nha) - Frederic Caudron (Bỉ), Sameh Sidhom (Ai Cập) - Choi Wan-young (Hàn Quốc), Đào Văn Ly - Cho Myung-woo (Hàn Quốc), Martin Horn (Đức) - Heo Jung-han (Hàn Quốc), Glenn Hofman (Hà Lan) - Nguyễn Chí Long, Hwang Bong-joo (Hàn Quốc) - Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), Kim Haeng-jik (Hàn Quốc) - Marco Zanetti (Ý).

Tin liên quan

Billiards: Trần Quyết Chiến bị loại sốc tại World Cup Hàn Quốc

Billiards: Trần Quyết Chiến bị loại sốc tại World Cup Hàn Quốc

Trong ngày ra quân tại World Cup billiards Gwangju 2025 diễn ra tại Hàn Quốc, cơ thủ số 1 Việt Nam thi đấu không tốt và bất ngờ dừng bước ngay từ vòng đầu tiên.

Billiards: Đào Văn Ly thắng ngoạn mục huyền thoại Blomdahl, Bao Phương Vinh bất ngờ bị loại

Billiards: Đương kim vô địch Việt Nam thắng ấn tượng trận ra quân World Cup Hàn Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Quyết Chiến cơ thủ Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận