Xem nhanh 12h: 5 em nhỏ vùng cao Đà Nẵng bị cuốn trôi | “Bẫy miễn phí” từ trang web lậu

Bão số 14 (bão Fung Wong) có ảnh hưởng tới đất liền nước ta?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Fung Wong đã chính thức đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025. Trước đó, bão từng đạt cường độ siêu mạnh cấp 15 - 16 khi hoạt động gần Philippines, nhưng đã suy yếu 3 cấp sau khi đi qua đảo Luzon.

Dù vậy, khi tiến vào Biển Đông, bão số 14 vẫn duy trì cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16, với quỹ đạo di chuyển được nhận định là bất thường so với các cơn bão cuối mùa trong nhiều năm qua.

Nước lớn đột ngột đổ về, 5 em nhỏ ở vùng cao Đà Nẵng bị cuốn trôi

Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra ở Đà Nẵng khi 5 em nhỏ ở vùng cao bị cuốn trôi khi nước lớn đột ngột đổ về.

Sáng 10.11.2025, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập (tại thành phố Đà Nẵng), cho biết trong sáng cùng ngày các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích cháu bé bị nước cuốn trôi mất tích ngày 9.11.

Cái giá của ‘bẫy miễn phí’ từ web phim, bóng đá lậu

Vì tâm lý muốn tiết kiệm vài chục nghìn đồng tiền phí xem phim, nhiều sinh viên, người dùng trẻ tuổi đã tìm đến các trang web “lậu”, xem video, bóng đá, âm nhạc vi phạm bản quyền. Thế nhưng, cái giá phải trả không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là nguy cơ mất tiền, mất dữ liệu cá nhân, thậm chí bị cuốn vào các đường dây cờ bạc trực tuyến.

Từ những “thước phim miễn phí”, nhiều người đã trở thành nạn nhân thật sự mà họ không hề biết mình đang bị dẫn dắt.

