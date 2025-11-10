Siêu bão Fung Wong đổ bộ, 1 triệu người Philippines sơ tán

Cơ quan khí tượng Philippines PAGASA thông báo siêu bão Fung Wong đã đi qua phía bắc đảo Luzon đông dân nhất của quần đảo vào tối 9.11, với sức gió duy trì 185 km/giờ và giật lên tới 230 km/giờ, theo Reuters.

Luzon và một hòn đảo khác ở vùng Đông Visayas của Philippines đã gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của siêu bão Fung Wong. Giới chức địa phương cho hay đã có 1 người chết đuối và 1 người tử vong do bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Một khu vực ở thành phố Cauayan thuộc tỉnh Isabela của Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão Fung Wong vào ngày 9.11 Ảnh: Reuters

Tại tỉnh Aurora trên đảo Luzon, nơi siêu bão đổ bộ, điện đã bị ngắt nhưng đường dây điện thoại vẫn hoạt động, theo quan chức phòng vệ dân sự Cheng Quizon nói với đài phát thanh DZBB.

Một số sân bay, trong đó có sân bay gần thủ đô Manila và vùng Bicol ở phía nam Philippines, đã phải đóng cửa do bão.

Siêu bão Fung Wong cũng đã khiến 1 triệu người ở Philippines sơ tán, theo Reuters. "Chúng tôi nghe tin cơn bão rất mạnh, vì vậy chúng tôi đã sơ tán sớm", ông Christopher Sanchez (50 tuổi), đang tránh bão cùng gia đình trên một sân bóng rổ ở tỉnh Isabela trên đảo Luzon, cho hay.

Do lũ lụt trước đó, gia đình của ông Sanchez đã chuyển đồ đạc lên mái nhà trước khi rời đi. "Chúng tôi rất sợ. Chúng tôi ở đây với các cháu và con của mình", ông Sanchez chia sẻ.

Trong bản tin lúc 5 giờ sáng nay 10.11, PAGASA thông báo siêu bão Fung Wong đã giảm cấp, ra khỏi vùng đất liền Luzon, theo Đài GMA News. Bão này đang di chuyển về phía tây tây bắc, vào Biển Đông, trở thành bão số 14, với tốc độ 25 km/giờ với sức gió duy trì tối đa 150 km/giờ gần tâm bão, giật lên tới 230 km/giờ.

Fung Wong là cơn bão thứ 21 trong năm nay đổ bộ vào Philippines, vốn vừa mới phục hồi sau bão Kalmaegi, cơn bão đã khiến 224 người Philippines thiệt mạng.