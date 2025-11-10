Giữa tâm bão nhập tịch lậu, HLV đội tuyển Malaysia vẫn lạc quan đến kinh ngạc: Tạm quên… FIFA!

Giữ tinh thần giữa sóng gió

Theo New Straits Times, HLV trưởng Peter Cklamovski vẫn tỏ ra đầy lạc quan trước tinh thần và sự tận hiến của các học trò, dù bóng đá Malaysia đang phải đối mặt với án phạt nặng nề từ FIFA.

Khi được hỏi về nỗi lo của cầu thủ trước nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế, chiến lược gia người Úc cho biết chính sự chuyên nghiệp và quyết tâm của họ là nguồn cảm hứng lớn nhất với ông.

"Tôi được truyền cảm hứng mỗi ngày khi làm việc cùng các cầu thủ hiện có. Đó là cảm giác rất thỏa mãn đối với một HLV.

"Môi trường chúng tôi tạo ra - cả trong và ngoài sân, từ khách sạn đến sân tập – đều toát lên năng lượng đặc biệt trong tập thể này", ông Cklamovski chia sẻ tại sân Bukit Jalil hôm 10.11.

Nhà cầm quân 47 tuổi kêu gọi toàn đội duy trì sự tập trung và tinh thần cầu tiến trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

HLV trưởng đội tuyển Malaysia Peter Cklamovski vẫn lạc quan dù đội tuyển gặp khủng hoảng nặng nề ẢNH: NGỌC LINH

"Chúng ta chỉ có thể kiểm soát những gì nằm trong tầm tay. Điều quan trọng là thực hiện điều đó mỗi ngày và không được xem nhẹ bất cứ việc gì. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn và không ngừng xây dựng", ông nhấn mạnh.

Ông Cklamovski cũng bác bỏ những lời chỉ trích về phong độ gần đây, khẳng định ưu tiên hàng đầu là xây dựng một đội bóng thi đấu có bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

"Với tôi, mọi chuyện rất đơn giản. Người khác nói gì hay nghĩ gì không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ tập trung làm tốt ngày hôm nay, rồi mỗi ngày sau đó. Tôi hy vọng sẽ khiến bóng đá Malaysia tự hào với cách chúng tôi thi đấu và bằng việc khép lại năm thi đấu quốc tế 2025 mà không thua trận nào".

Hậu vệ nhập tịch Malaysia bị thanh lý hợp đồng sau án phạt của FIFA

Đội tuyển Malaysia khép lại năm 2025 bằng trận gặp Nepal

Đội tuyển Malaysia sẽ khép lại năm 2025 bằng trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 18.11 tại sân Bukit Jalil. Dưới thời ông Cklamovski, Malaysia vẫn đang bất bại sau 7 trận trong năm nay, bao gồm cả giao hữu.

Họ hiện dẫn đầu bảng F với thành tích tuyệt đối 12 điểm sau bốn trận thắng – trước Nepal (2-0), Việt Nam (4-0) và Lào (3-0, 5-1).

Tuy nhiên, bóng đá Malaysia đang chao đảo khi Ủy ban kháng cáo của FIFA bác đơn kháng nghị của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và giữ nguyên phán quyết kỷ luật liên quan bê bối nhập tịch cầu thủ. Dù Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa đưa ra án kỷ luật bổ sung nhưng các dự báo đều cho rằng đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 2 trận đã dùng cầu thủ nhập tịch sai quy định là trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 và trận thắng Nepal 2-0.

Ngoài ra, FAM còn đang bị điều tra trong một vụ việc khác liên quan đến tư cách cầu thủ tại Tòa án Bóng đá FIFA (FIFA Tribunal). Liên đoàn này vẫn có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).