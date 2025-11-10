Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
VCK U.20 nữ châu Á

U.20 Việt Nam đấu Thái Lan, Trung Quốc tại VCK châu Á: Xem ở kênh nào?

Nghi Thạo
Nghi Thạo
10/11/2025 17:56 GMT+7

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ U.20 Việt Nam nằm chung bảng với Thái Lan, Trung Quốc và Bangladesh tại vòng chung kết (VCK) U.20 nữ châu Á 2026.

Chiều 10.11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng VCK U.20 nữ châu Á 2026. Theo đó, đội tuyển nữ U.20 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Bangladesh.

Nữ U.20 Trung Quốc là đội bóng được đánh giá cao ở bảng A. Tại vòng loại, đội bóng này thắng cả 3 trận, ghi 21 bàn và không để thủng lưới. Trong khi đó, đội tuyển nữ U.20 Việt Nam và Thái Lan đều là những đối thủ quen thuộc của nhau, khi thường xuyên chạm trán ở các giải trẻ khu vực Đông Nam Á. Gần nhất là ở chung kết U.19 nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào tháng 6.2025 tại sân Thống Nhất, đội bóng trẻ của xứ sở chùa vàng đã giành chiến thắng 3-1 trước các cô gái Việt Nam.

U.20 Việt Nam đấu Thái Lan, Trung Quốc tại VCK châu Á: Xem ở kênh nào?- Ảnh 1.

Việt Nam gặp hai đối thủ mạnh là Trung Quốc và chủ nhà Thái Lan

ẢNH: VFF

Việt Nam lần lượt gặp Trung Quốc, Thái Lan, Bangladesh

Về kết quả bốc thăm, HLV trưởng đội tuyển nữ U.20 Việt Nam nhận định: "Kết quả bốc thăm và thứ tự các trận đấu đã được quyết định. Trước hết, để chuẩn bị cho trận đầu tiên gặp Trung Quốc, tôi muốn phân tích kỹ lưỡng đối thủ của mình. Trận đấu thứ hai sẽ là gặp chủ nhà Thái Lan. Tôi muốn biến sự tiếc nuối tại giải U.19 nữ Đông Nam Á 2025 thành động lực để chuẩn bị và giành chiến thắng.

Ở trận đấu thứ ba gặp Bangladesh, toàn đội sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm để đạt mục tiêu tiến vào tứ kết và hướng đến các mục tiêu sau đó. Chúng tôi sẽ cùng nhau chuẩn bị thật cẩn thận để giành vé lần đầu tiên góp mặt tại World Cup".

VCK U.20 nữ châu Á 2026 có 12 đội tranh tài, chia đều vào 3 bảng. Theo điều lệ, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Đội đứng nhất và nhì ở mỗi bảng, cùng với 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. 4 đội vào bán kết U.20 nữ châu Á 2026 giành vé trực tiếp dự U.20 World Cup nữ 2026.

VCK U.20 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Thái Lan, từ ngày 1.4 đến 18.4.2026. Giải sẽ được phát sóng trực tiếp trên K+. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
