U.20 Việt Nam dẫn đầu bảng: Siêu phẩm sút phạt xé lưới Hồng Kông

Tối 8.8, đội tuyển nữ U.20 Việt Nam chạm trán với Hồng Kông, ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại U.20 châu Á 2026. Trước đó ở trận ra quân, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đã đánh bại đội tuyển nữ U.20 Singapore với tỷ số 5-0.

Thùy Linh sút phạt thành bàn cho đội tuyển nữ U.20 Việt Nam

Đội tuyển nữ U.20 Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vượt trội, khi kiểm soát hoàn toàn thế trận và dễ dàng giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại vòng loại giải đấu châu lục.

Nỗ lực tấn công của đội tuyển U.20 Việt Nam đã được đền đáp ở phút 16. Nguyễn Thị Hoài Trinh chớp thời cơ để đoạt bóng ngay trước vòng cấm đối thủ, rồi bấm bóng qua đầu thủ môn Hồng Kông khai thông thế bế tắc.

Cú sút phạt thành bàn của Thùy Linh vào lưới U.20 nữ Hồng Kông

Phút 35, Hoài Trinh lại cho thấy khả năng chớp thời cơ ấn tượng để lập cú đúp bàn thắng. Sau đường chuyền sai địa chỉ của cầu thủ đối phương, Hoài Trinh giành bóng và bứt tốc bên cánh phải rồi tung cú sút quyết đoán vào góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển nữ U.20 Việt Nam.

Trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, đoàn quân của HLV Masahiko kịp có bàn thắng đào sâu cách biệt lên 3-0. Hoài Trinh tiếp tục để lại dấu ấn khi kiến tạo cho Ngân Thị Thanh Hiếu lập công.

Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển nữ U.20 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Phút 65, từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, Nguyễn Thị Thùy Linh tung cú sút bằng chân trái lái bóng vào góc hẹp và đập cột dọc vào lưới, khiến thủ môn Hồng Kông chỉ biết đứng nhìn. Đội tuyển nữ U.20 Việt Nam vươn lên dẫn 4-0.

Phút 67, từ sai lầm của cầu thủ phòng ngự bên phía Hồng Kông, Lưu Hoàng Vân nâng tỷ số lên 5-0. Phút 90, Thu Trang ghi bàn ấn định chiến thắng 6-0 cho đội tuyển nữ U.20 Việt Nam trước Hồng Kông.

Ở trận đấu diễn ra chiều cùng này, Kyrgyzstan thắng 1-0 trước Singapore. Như vậy sau 2 lượt trận, đội tuyển nữ U.20 Việt Nam đứng đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số +11. Hồng Kông xếp nhì với 3 điểm và hiệu số -5, còn Kyrgyzstan hạng ba với 3 điểm và hiệu số 0. Hồng Kông xếp trên vì hơn Kyrgyzstan vì chỉ số đối đầu trực tiếp (Hồng Kông thắng Kyrgyzstan 2-1 ở trận ra quân).