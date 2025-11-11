Messi bất ngờ đến thăm sân Nou Camp, CĐV Barcelona khấp khởi cho ngày trở về

Messi đã đến thăm sân Nou Camp như thế nào?

Theo báo Tây Ban Nha, Diario SPORT, Messi đến thăm sân Nou Camp một cách rất bất ngờ và đột ngột, không báo trước cho một ai ở CLB Barcelona hay biết. Danh thủ này cùng người bạn thân Rodrigo De Paul trở lại Barcelona từ TP.Miami (Mỹ) vào lúc 14 giờ 30 ngày 10.11 bằng chuyên cơ riêng.

Messi đăng hình ảnh bất ngờ đến thăm sân Nou Camp, không một ai ở CLB Barcelona hay biết Ảnh: Chụp màn hình Messi/Instagram

Đây là chuyến trở lại Tây Ban Nha để tập trung đội tuyển Argentina của Messi và De Paul, với địa điểm tại thành phố du lịch Alicante.

Tuy nhiên, cả hai đã đến Barcelona sớm hơn 1 ngày tập trung và trú ngụ tại một khách sạn sang trọng gần sân Nou Camp. Tại Barcelona, Messi vẫn có nhà riêng là căn biệt thự ở Castelldefels, nhưng danh thủ này không trở về nhà.

Messi và De Paul đã dùng bữa tối tại một nhà hàng nổi tiếng gần sân Nou Camp. Sau đó, danh thủ 38 tuổi người Argentina quyết định đến thăm sân Nou Camp đang trong quá trình xây dựng mới sắp hoàn thiện.

Tại đây, đích thân Messi đề nghị các nhân viên bảo vệ sân do một công ty xây dựng quản lý, cho phép anh được vào bên trong sân để tham quan. Các nhân viên này lập tức nhận ra Messi và nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị, sau khi họ cũng thông báo cho CLB Barcelona biết về sự xuất hiện của danh thủ này.

"Anh luôn được chào đón, đây là nhà của anh, Leo (Messi)", tài khoản chính thức của CLB Barcelona bày tỏ sau khi sự kiện Messi bất ngờ đến thăm sân Nou Camp bùng nổ trên mạng xã hội.

Trên Instagram, Messi đăng tải các bức ảnh anh bước vào sân Nou Camp, đứng ngắm nhìn với vẻ mặt rất hạnh phúc. Anh bày tỏ đầy cảm xúc: "Đêm qua, tôi đã trở về nơi mà tôi nhớ nhung tận đáy lòng. Nơi mà tôi đã vô cùng hạnh phúc. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể trở lại, và không chỉ để nói lời tạm biệt với tư cách một cầu thủ, điều mà tôi đã không bao giờ làm được...".

Messi sẽ đến Angola đấu giao hữu cùng đội tuyển Argentina ngày 14.11 tới Ảnh: Reuters

Theo báo Marca: "Đối với Messi, Barcelona luôn không chỉ là một CLB - đó là nhà. Không chỉ đối với anh, mà còn đối với cả gia đình anh, những người đã lớn lên và xây dựng cuộc sống tại Tây Ban Nha. Vì vậy, việc danh thủ người Argentina trở lại thành phố này đã khơi dậy những cảm xúc mà người hâm mộ thậm chí không nhận ra rằng họ đã kìm nén bấy lâu nay.

Sự trở lại của Messi có thể ngắn ngủi, nhưng ý nghĩa đằng sau nó lại vô cùng sâu sắc. Điều thực sự thu hút sự chú ý của mọi người là bài đăng chân thành trên Instagram của anh, nơi anh bày tỏ nỗi nhớ Barcelona và ám chỉ - một cách tinh tế - rằng việc trở lại có thể không phải là không thể.

Dòng chú thích trên bài đăng của Messi như một thông điệp chất chứa nỗi nhớ - và thậm chí có thể là một lời hứa. Mặc dù chưa có thông báo chính thức nào, nhưng ý tưởng Messi trở lại, dù chỉ là một điệu nhảy cuối cùng, bỗng chốc lại trở nên khả thi".

Messi chia tay Barcelona vào mùa hè năm 2021, đó không phải là sự lựa chọn của anh. Chính Messi đã bày tỏ trên tờ SPORT (Tây Ban Nha) trong cuộc phỏng vấn mới nhất sắp được công bố: "Tôi đã rời CLB không phải theo cách mà tôi đã tưởng tượng hay mơ ước".

CĐV Barcelona giờ đây đang khấp khởi hy vọng, Messi chắc chắn sẽ trở về nhà, về sân Nou Camp, trong một tương lai không xa để có một trận đấu vinh danh xứng đáng với tầm vóc của anh, điều mà có đôi lúc người ta nghĩ sẽ không còn cơ hội xảy ra, Marca bày tỏ và thêm rằng: "CĐV Barcelona luôn mong muốn khi Messi sắp giải nghệ, họ muốn nhìn thấy anh sẽ kết thúc ở nơi nó bắt đầu".