Đội tuyển Malaysia tĩnh lặng trước cơn bão lớn: Hy vọng dự Asian Cup 2027 sụp đổ?

Đội tuyển Malaysia thi đấu cho xong, rồi chờ phán quyết

"Chúng tôi chỉ có thể kiểm soát được những gì nằm trong tầm tay", HLV Cklamovski bày tỏ trong ngày 27 cầu thủ đội tuyển Malaysia đến tập trung tại Kuala Lumpur, chuẩn bị cho trận gặp đội Nepal lúc 20 giờ ngày 18.11 trên sân Bukit Jalil.

Đây là trận đấu áp chót tại bảng F ở vòng loại Asian Cup 2027 của Harimau Malaya. Nếu không có vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị FIFA vạch trần sự thật, có lẽ giờ đây đội quân của HLV Cklamovski sẽ cực kỳ háo hức, vì họ chỉ còn cách chiếc vé dự Asian Cup 2027 không bao xa.

HLV Cklamovski thừa nhận sự thật của bóng đá Malaysia, thi đấu cho xong trước khi chờ phán quyết của FIFA và AFC giáng xuống Ảnh: Ngọc Linh

Thế nhưng, gian lận trong thể thao không có chỗ đứng, sự thật luôn được phơi bày ra ánh sáng, như chính báo chí Malaysia đã bày tỏ lâu nay, sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch gian dối của bóng đá nước này bị FIFA phanh phui ra sự thật. Đó là trong tất cả họ, không có ai có gốc gác Malaysia.

Những cầu thủ này và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đều đã bị FIFA khép tội "giả mạo và xuyên tạc". Án phạt đã được công bố, FAM kháng cáo nhưng bất thành. Giờ đây, họ chỉ còn mỗi hy vọng đưa sự việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Mặc dù vậy, trước sự thật quá rõ ràng, giới bóng đá Malaysia, những người nắm rõ luật chơi của FIFA, đều khuyên FAM nên bỏ cuộc. Cho đến nay (ngày 11.11), việc FAM đã củng cố hồ sơ để đưa sự việc bê bối của họ lên CAS hay chưa, vẫn chưa cụ thể.

Trong thời điểm này, đội tuyển Malaysia tập trung để thi đấu trận tiếp theo gặp đội Nepal, HLV Cklamovski đã thừa nhận sự thật: "Chúng tôi cần tập trung vào chuyên môn của mình, đó là tập luyện và thi đấu tốt nhất có thể trên sân cỏ. Mọi vấn đề khác bên ngoài sân cỏ (án phạt từ FIFA và AFC), không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi muốn kết thúc năm với một trận đấu tuyệt vời và mang đến nụ cười cho người hâm mộ Malaysia".

Theo báo Malaysia, The Star, HLV Cklamovski đang cố gắng duy trì một tinh thần lạc quan cho đội tuyển nước này, nhưng rõ ràng là không thể che giấu sự bất ổn trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang ở giữa tâm bão của cuộc khủng hoảng cầu thủ nhập tịch "lậu". Việc giới CĐV nước này có đến sân để khích lệ tinh thần đội nhà hay không đến nay vẫn bỏ ngỏ.

Đội tuyển Malaysia và HLV Cklamovski cùng FAM, đang nín thở chờ phán quyết xử thua từ AFC sau khi FIFA bác bỏ đơn kháng cáo Ảnh: Ngọc Linh

Bởi vì, việc đội tuyển Malaysia thắng tiếp Nepal sắp tới đây cũng không phản ảnh thêm bất cứ điều gì. Đội Nepal hiện đã thay HLV mới đó là ông Hari Khadka, và thực lực cũng không thể so sánh với đội quân của HLV Cklamovski, bất kể không có 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", nhưng vẫn còn nhiều cầu thủ gốc ngoại và nhập tịch hợp lệ trước đây đủ điều kiện thi đấu.

Theo báo chí Malaysia, sau khi các tiến trình pháp lý vụ kiện FIFA kết thúc, việc Ủy ban kỷ luật của AFC tiến hành xử phạt đội tuyển Malaysia với các trận sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, bao gồm xử thua cùng tỷ số 0-3 các trận đã thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3 và thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6, là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Hạn chót cho tiến trình này vào ngày 31.3.2026, trước ngày đội tuyển Malaysia sang Việt Nam đấu trận cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2027.

Việc bị xử thua 2 trận đấu này, coi như đội tuyển Malaysia (hiện có 12 điểm, nếu thắng tiếp Nepal để có 15 điểm) cũng sẽ bị loại (vì bị trừ đến 6 điểm). Đội tuyển Việt Nam (hiện 9 điểm) sẽ được cộng 3 điểm và tự chủ cơ hội lấy vé dự Asian Cup 2027 nếu thắng tiếp đội Lào ở cuộc gặp ngày 19.11 tới đây.

Chính những diễn biến đầy bất lợi này ngày càng rõ ràng, đã khiến đội tuyển Malaysia tuy cố gắng giữ sự tĩnh lặng, nhưng trước cơn bão lớn sắp xảy ra, không khó để nhận ra sự thất vọng lớn đang hiện diện và bao trùm không khí cả đội.

Có tin, ngay cả HLV Cklamovski cũng đang bất mãn, nhà cầm quân 47 tuổi này dường như chỉ muốn hoàn tất công việc của mình ở phần còn lại trong năm 2025, trước khi có quyết định sẽ từ chức vào đầu năm 2026, khi án phạt với bóng đá Malaysia được FIFA và AFC bắt đầu giáng xuống với hiệu lực chính thức.