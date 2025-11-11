Việt Nam không đi theo vết xe đổ của bóng đá Malaysia, làm hồ sơ cực chuẩn…

K HÔNG CÒN CƠ HỘI KHOÁC ÁO ĐỘI TUYỂN M ALAYSIA

Bóng đá Malaysia bị FIFA phạt nặng vì gian lận hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch và mới đây còn bị phát hiện thêm một tội rất nặng nữa là làm trái quy định về thời gian cư trú của các cầu thủ này. Điều lệ FIFA quy định rất rõ ràng, một cầu thủ nhập tịch chỉ được phép thi đấu cho đội tuyển quốc gia mới, nếu đã cư trú hợp pháp liên tục tối thiểu 5 năm tại quốc gia đó, tính từ sau khi đủ 10 tuổi. Trong thời gian 5 năm, cầu thủ phải sinh sống ít nhất 183 ngày/năm để được tính là một năm cư trú hợp lệ. Quy định này nhằm đảm bảo tính công bằng, hạn chế tình trạng mua cầu thủ để tăng sức mạnh ngắn hạn cho đội tuyển. Tuy nhiên, các cầu thủ ngoại nhập tịch Malaysia lại chưa đáp ứng được tiêu chuẩn cư trú. Họ ra sân (trong đó có trận thắng đội tuyển VN ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027) khi chưa đủ thời gian cư trú 5 năm tại Malaysia.

Cầu thủ nhập tịch đang là vấn đề nhức nhối của bóng đá Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

7 cầu thủ nhập tịch lậu bị FIFA treo giò 12 tháng, tính từ ngày 26.9.2025, nhưng dù kể cả khi án phạt kết thúc (sau ngày 26.9.2026), nhóm cầu thủ này vẫn không đủ điều kiện trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia. Luật sư Malaysia phân tích: "Nhóm cầu thủ sẽ không thể thi đấu chuyên nghiệp cho bất kỳ đội bóng nào trong thời gian bị kỷ luật. Tuy nhiên, khi án phạt kết thúc, họ vẫn được phép ký hợp đồng và thi đấu cho các CLB, nếu đáp ứng yêu cầu từ giải đấu và liên đoàn bóng đá quốc gia. Về mặt giấy tờ, 7 cầu thủ dính án phạt của FIFA đều đang là công dân Malaysia nhưng họ sẽ không thể đại diện cho đội tuyển quốc gia sau khi hết thời hạn bị đình chỉ. Việc nhập tịch không đúng quy trình không chỉ khiến họ bị tước quyền thi đấu quốc tế, mà còn gây tổn hại đến uy tín của bóng đá Malaysia trong mắt FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)".

R À SOÁT KỸ CÀNG HỒ SƠ X UÂN S oN , H OÀNG H ÊN ...

Báo chí Malaysia nhận định: "Bóng đá hiện đại không chỉ là chuyên môn trên sân cỏ. Việc đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ luật quốc tế là điều kiện tiên quyết để bảo vệ hình ảnh của đội tuyển quốc gia". Và cũng từ vụ 7 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả mạo, rất cần thiết để nhắc lại trường hợp các cầu thủ Brazil được nhập tịch VN.





Đỗ Hoàng Hên sẽ đủ tiêu chí khoác áo đội tuyển VN vào tháng 1.2026

VFF đã thể hiện rõ sự nghiêm túc và tuân thủ tuyệt đối các quy định quốc tế. Trường hợp cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son (Rafaelson Bezerra Fernandes) là minh chứng cụ thể. Rafaelson đến VN vào ngày 20.12.2019, anh chỉ chính thức đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển VN từ ngày 20.12.2024 - tức là sau khi AFF Cup 2024 đã khởi tranh. Dù có quốc tịch VN và hoàn toàn đủ năng lực chuyên môn để góp mặt, Xuân Son vẫn không được phép thi đấu ngay từ đầu giải, chỉ có thể tham gia sau thời điểm đủ 5 năm cư trú liên tục (Son vắng mặt 3 trận, trận đầu tiên anh chính thức thi đấu trong màu áo đội tuyển VN khi gặp Myanmar ngày 21.12.2024).

VFF rất nghiêm túc thực hiện quy định của FIFA về sử dụng cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam Ảnh: VFF

Một cầu thủ gốc Brazil khác cũng vừa được nhập tịch VN là Đỗ Hoàng Hên. Anh đủ các điều kiện để được nhập tịch nhưng phải đến tháng 1.2026 mới có thể thi đấu chính thức cho đội tuyển VN (thời điểm đủ 5 năm cư trú hợp pháp tại VN). Khi đó nếu vẫn đạt phong độ cao, Hên mới được triệu tập vào đội tuyển, và có cơ hội ra mắt chính thức ở trận tái đấu Malaysia ngày 31.3.

Một lãnh đạo VFF cho biết: "Toàn bộ hồ sơ của Hoàng Hên cũng như Xuân Son hay bất kỳ cầu thủ ngoại nào nằm trong diện có khả năng được nhập tịch, chúng tôi phải rà soát thật kỹ. Điều đó thể hiện sự minh bạch, chuyên nghiệp và tôn trọng luật chơi của VFF, không chỉ nhằm bảo vệ hình ảnh bóng đá nước nhà mà còn góp phần khẳng định vị thế của VN là một nền bóng đá phát triển bền vững, tôn trọng luật lệ và công bằng trong thi đấu".