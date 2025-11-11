Nóng: Ủy ban điều tra 7 cầu thủ nhập tịch lậu biến động cực lớn, ‘chủ mưu’ lộ diện?

1/4 thành viên chủ chốt bị loại bỏ vì xung đột lợi ích

Theo ký giả Redzuan Muharam, Tiến sĩ Datuk Seri Yusof Ismail, người trước đó được công bố là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm Ủy ban độc lập (PPK) thuộc EAIC đã bị loại khỏi danh sách thành viên của nhóm điều tra. Redzuan Muharam tiết lộ, PPK và EAIC đã xem xét kỹ lưỡng và đánh giá ông Datuk Seri Yusof Ismail có thể làm ảnh hưởng đến khả năng xung đột lợi ích trong quá trình điều tra.

Ký giải Redzuan Muharam bày tỏ: “Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp đầu tiên của PPK và EAIC, diễn vào chiều hôm nay (11.11). Cuộc họp do Phó chủ tịch EAIC kiêm Chủ tịch PPK, Datuk Dr Prasad Sandosham Abraham, cùng với các thành viên, Datuk Ong Lam Kiat và Datuk Siti Zainab Omar, cũng như các cán bộ cấp cao của Ban Vận hành EAIC chủ trì. Cuộc họp liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc không xác minh giấy tờ tùy thân và không tuân thủ Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn (SOP) trong quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ. Những sự cẩu thả của quá trình này đã dẫn đến việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 26.9”.

Ủy ban điều tra độc lập của Malaysia hiện đã loại 1 thành viên vì xung đột lợi ích ẢNH: REUTERS

EAIC do chính FAM lập ra. Dù vậy, ủy ban này sẽ hoạt động độc lập, không có sự tham gia của bất kỳ quan chức nào thuộc FAM để tránh xung đột lợi ích. Ông Tun Md Raus - cựu Chánh án Tòa án tối cao Malaysia sẽ làm Chủ tịch. Ngoài ông Datuk Seri Yusof Ismail vừa bị loại khỏi ban điều hành, EAIC hiện vẫn còn một số nhân vật cấp cao như Thẩm phán Tòa Phúc thẩm Malaysia - Datuk Seri Kamaludin Bin Md Said, cựu Tổng giám đốc MAMPU - Datuk Seri, thư ký Dato' Thavalingam C. Thavarajah.

Theo kế hoạch, EAIC sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng, báo cáo kết quả trong vụ việc bóng đá Malaysia phải nhận án phạt từ FIFA vì nhập tịch sai thủ tục 7 cầu thủ. Trước đó, FAM cho biết vụ việc bắt nguồn từ lỗi hành chính khi một nhân viên tải nhầm tài liệu của đại diện cầu thủ thay vì bản sao chính thức do Cục Đăng ký quốc gia cấp.

EAIC sẽ làm đến cùng: Triệu tập FAM và các quan chức cấp cao Malaysia để có câu trả lời thỏa đáng

Theo trang Metro, EAIC đánh giá cuộc họp chiều 11.11 rất quan trọng. Những người đứng đầu EAIC đã đặt ra Điều khoản Tham chiếu (TOR) cho PPK nhằm đảm bảo cuộc điều tra được tiến hành minh bạch, độc lập và liêm chính.

"Lực lượng đặc nhiệm EAIC sẽ xem xét kỹ lưỡng các khía cạnh về liêm chính, quản trị và tuân thủ các quy trình trong việc quản lý và xác minh tài liệu của cầu thủ. EAIC và PPK cam kết hoàn tất cuộc điều tra trong vòng 3 tháng theo đúng nhiệm vụ của ủy ban theo Đạo luật Ủy ban Liêm chính Cơ quan Thực thi năm 2009 (Đạo luật 700)", trang Metro dẫn lại lời của lãnh đạo EAIC.

EAIC đang quyết tâm tìm ra những người đứng sau vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ ẢNH: NGỌC LINH

Sau khi hoàn tất cuộc họp vào chiều 11.11, việc điều tra của PPK sẽ tập trung vào các cơ quan trực tiếp tham gia vào việc lập hồ sơ và xác minh danh tính của 7 cầu thủ, bao gồm khả năng có những điểm yếu mang tính hệ thống trong các quy trình xem xét giấy tờ chính thức.

Ký giả trang Metro nhấn mạnh: “Nhóm đặc nhiệm dự kiến sẽ triệu tập một số bên liên quan, bao gồm đại diện của FAM, Cục Di trú và Bộ Nội vụ, để có được bức tranh chân thực về quy trình phê duyệt giấy tờ của các cầu thủ. Đồng thời, EAIC cũng nhấn mạnh rằng tất cả các bên được yêu cầu hợp tác đầy đủ với lực lượng đặc nhiệm để đảm bảo rằng cuộc điều tra có thể được tiến hành một cách toàn diện và minh bạch. Ủy ban cũng đảm bảo rằng mọi phát hiện và khám phá của cuộc điều tra sẽ được công bố cho công chúng sau khi quá trình điều tra hoàn tất. Những người chủ mưu, hoặc liên quan đến vụ việc có thể sẽ lộ diện, trả giá”.