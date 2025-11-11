Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Nóng: Ủy ban điều tra 7 cầu thủ nhập tịch lậu biến động cực lớn, ‘chủ mưu’ lộ diện?

Văn Trình
Văn Trình
11/11/2025 17:31 GMT+7

Theo trang Metro, Ủy ban độc lập (EAIC), phụ trách việc điều tra bê bối nhập tịch nhóm 7 cầu thủ của Malaysia vừa gặp biến cố lớn.

1/4 thành viên chủ chốt bị loại bỏ vì xung đột lợi ích

Theo ký giả Redzuan Muharam, Tiến sĩ Datuk Seri Yusof Ismail, người trước đó được công bố là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm Ủy ban độc lập (PPK) thuộc EAIC đã bị loại khỏi danh sách thành viên của nhóm điều tra. Redzuan Muharam tiết lộ, PPK và EAIC đã xem xét kỹ lưỡng và đánh giá ông Datuk Seri Yusof Ismail có thể làm ảnh hưởng đến khả năng xung đột lợi ích trong quá trình điều tra.

Ký giải Redzuan Muharam bày tỏ: “Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp đầu tiên của PPK và EAIC, diễn vào chiều hôm nay (11.11). Cuộc họp do Phó chủ tịch EAIC kiêm Chủ tịch PPK, Datuk Dr Prasad Sandosham Abraham, cùng với các thành viên, Datuk Ong Lam Kiat và Datuk Siti Zainab Omar, cũng như các cán bộ cấp cao của Ban Vận hành EAIC chủ trì. Cuộc họp liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc không xác minh giấy tờ tùy thân và không tuân thủ Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn (SOP) trong quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ. Những sự cẩu thả của quá trình này đã dẫn đến việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 26.9”.

Nóng: Ủy ban điều tra 7 cầu thủ nhập tịch lậu biến động cực lớn, ‘chủ mưu’ lộ diện?- Ảnh 1.

Ủy ban điều tra độc lập của Malaysia hiện đã loại 1 thành viên vì xung đột lợi ích

ẢNH: REUTERS

EAIC do chính FAM lập ra. Dù vậy, ủy ban này sẽ hoạt động độc lập, không có sự tham gia của bất kỳ quan chức nào thuộc FAM để tránh xung đột lợi ích. Ông Tun Md Raus - cựu Chánh án Tòa án tối cao Malaysia sẽ làm Chủ tịch. Ngoài ông Datuk Seri Yusof Ismail vừa bị loại khỏi ban điều hành, EAIC hiện vẫn còn một số nhân vật cấp cao như Thẩm phán Tòa Phúc thẩm Malaysia - Datuk Seri Kamaludin Bin Md Said, cựu Tổng giám đốc MAMPU - Datuk Seri, thư ký Dato' Thavalingam C. Thavarajah.

Theo kế hoạch, EAIC sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng, báo cáo kết quả trong vụ việc bóng đá Malaysia phải nhận án phạt từ FIFA vì nhập tịch sai thủ tục 7 cầu thủ. Trước đó, FAM cho biết vụ việc bắt nguồn từ lỗi hành chính khi một nhân viên tải nhầm tài liệu của đại diện cầu thủ thay vì bản sao chính thức do Cục Đăng ký quốc gia cấp.

EAIC sẽ làm đến cùng: Triệu tập FAM và các quan chức cấp cao Malaysia để có câu trả lời thỏa đáng

Theo trang Metro, EAIC đánh giá cuộc họp chiều 11.11 rất quan trọng. Những người đứng đầu EAIC đã đặt ra Điều khoản Tham chiếu (TOR) cho PPK nhằm đảm bảo cuộc điều tra được tiến hành minh bạch, độc lập và liêm chính.

"Lực lượng đặc nhiệm EAIC sẽ xem xét kỹ lưỡng các khía cạnh về liêm chính, quản trị và tuân thủ các quy trình trong việc quản lý và xác minh tài liệu của cầu thủ. EAIC và PPK cam kết hoàn tất cuộc điều tra trong vòng 3 tháng theo đúng nhiệm vụ của ủy ban theo Đạo luật Ủy ban Liêm chính Cơ quan Thực thi năm 2009 (Đạo luật 700)", trang Metro dẫn lại lời của lãnh đạo EAIC.

Nóng: Ủy ban điều tra 7 cầu thủ nhập tịch lậu biến động cực lớn, ‘chủ mưu’ lộ diện?- Ảnh 2.

EAIC đang quyết tâm tìm ra những người đứng sau vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ

ẢNH: NGỌC LINH

Sau khi hoàn tất cuộc họp vào chiều 11.11, việc điều tra của PPK sẽ tập trung vào các cơ quan trực tiếp tham gia vào việc lập hồ sơ và xác minh danh tính của 7 cầu thủ, bao gồm khả năng có những điểm yếu mang tính hệ thống trong các quy trình xem xét giấy tờ chính thức.

Ký giả trang Metro nhấn mạnh: “Nhóm đặc nhiệm dự kiến sẽ triệu tập một số bên liên quan, bao gồm đại diện của FAM, Cục Di trú và Bộ Nội vụ, để có được bức tranh chân thực về quy trình phê duyệt giấy tờ của các cầu thủ. Đồng thời, EAIC cũng nhấn mạnh rằng tất cả các bên được yêu cầu hợp tác đầy đủ với lực lượng đặc nhiệm để đảm bảo rằng cuộc điều tra có thể được tiến hành một cách toàn diện và minh bạch. Ủy ban cũng đảm bảo rằng mọi phát hiện và khám phá của cuộc điều tra sẽ được công bố cho công chúng sau khi quá trình điều tra hoàn tất. Những người chủ mưu, hoặc liên quan đến vụ việc có thể sẽ lộ diện, trả giá”. 

Tin liên quan

Sao nhập tịch Malaysia vội vã rời đội tuyển trong bí ẩn: FAM lại sợ bị FIFA phạt?

Sao nhập tịch Malaysia vội vã rời đội tuyển trong bí ẩn: FAM lại sợ bị FIFA phạt?

Theo cập nhật mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ngôi sao nhập tịch Jordan Mintah đã bất ngờ rời khỏi trung tâm huấn luyện quốc gia, nơi đội tuyển Malaysia đang đóng quân.

Chưa xong án FIFA, bóng đá Malaysia đã đặt mục tiêu khủng: ‘Dự World Cup liên tục’

Đội tuyển Malaysia tĩnh lặng trước cơn bão lớn: Hy vọng dự Asian Cup 2027 sụp đổ?

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia FAM FIFA Ủy ban điều tra Đông Nam Á tòa án
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận