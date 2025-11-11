Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sao nhập tịch Malaysia vội vã rời đội tuyển trong bí ẩn: FAM lại sợ bị FIFA phạt?

Văn Trình
Văn Trình
11/11/2025 16:23 GMT+7

Theo cập nhật mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ngôi sao nhập tịch Jordan Mintah đã bất ngờ rời khỏi trung tâm huấn luyện quốc gia, nơi đội tuyển Malaysia đang đóng quân.

Jordan Mintah năm nay 30 tuổi, là cầu thủ gốc Ghana. Jordan Mintah đặt chân đến Malaysia lần đầu vào năm 2017, khi ký hợp đồng với Terengganu FC. Từ đó, anh khoác áo nhiều đội bóng khác nhau như UiTM, Terengganu FC II, Kuala Lumpur City và hiện là trụ cột của Kuching City FC. 

Với màn trình diễn xuất sắc, Jordan Mintah được HLV đội tuyển Malaysia là ông Peter Cklamovski đánh giá rất cao. Thậm chí, nhà cầm quân người Úc đã triệu tập Jordan Mintah và sẵn sàng trao cơ hội đá chính cho tiền đạo này ở trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào ngày 18.11. “Tôi sẵn sàng đưa cậu ấy vào sân đã ở trận đấu tới. Và tôi hy vọng cậu ấy cũng có thể chuẩn bị mọi thứ ở trận gặp Nepal”, HLV Peter Cklamovski bày tỏ.

Dù vậy, chiều 11.11, FAM bất ngờ thông báo Jordan Mintah đã rời đội tuyển. Thay vào đó, chân sút Luqman Hakim Shamsudin được triệu tập, trám vào vị trí Jordan Mintah để lại. Theo FAM, Jordan Mintah gặp một số vấn đề về sức khỏe và không thể thi đấu ở trận đấu tới.

Sao nhập tịch Malaysia vội vã rời đội tuyển trong bí ẩn: FAM lại sợ bị FIFA phạt?- Ảnh 1.

FAM bất ngờ thông báo Jordan Mintah gặp vấn đề sức khỏe, phải rời đội tuyển dù anh mới hoàn thành buổi tập trước đó

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Truyền thông, CĐV Malaysia đặt nghi vấn liệu FAM sợ bị FIFA phạt?

Tuy nhiên, lời giải thích này của FAM khiến CĐV Malaysia phản ứng dữ dội. Đặc biệt, trước đó 1 ngày, khi đội tuyển Malaysia hội quân và tập luyện Jordan Mintah vẫn xuất hiện trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh.

HLV đội tuyển Malaysia lạc quan giữa tâm bão FIFA: Đặt mục tiêu bất bại năm 2025

Tờ New Straits Times bình luận: “Đây là một cú sốc đối với Mintah, người đang chờ đợi sự chấp thuận của FIFA để đại diện cho đội tuyển Malaysia sau khi hoàn thành 5 năm cư trú tại nước ta. Tiền đạo này sinh ra ở Ghana, chơi cho Kuching City. Sự rời đi bí ẩn của anh thật sự khó hiểu, khiến nhiều người phẫn nộ”.

Tính đến lúc này, Jordan Mintah đã ghi được 69 bàn tại M League. Vì thế, dù không có gốc gác Malaysia nhưng Jordan Mintah vẫn được người hâm mộ yêu mến nhờ phong cách thi đấu mạnh mẽ, tinh thần chuyên nghiệp và hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Ngoài ra, theo trang Metro, Jordan Mintah cũng đủ điều kiện nhập tịch theo quy định của FIFA.

Chính vì thế, sau khi Jordan Mintah rời đội, trang Metro bất ngờ đặt nghi vấn rằng FAM liệu có đang sợ sẽ nhận thêm án phạt của FIFA nên phải vội vã gạt tên cầu thủ này ra khỏi đội hình.

Sao nhập tịch Malaysia vội vã rời đội tuyển trong bí ẩn: FAM lại sợ bị FIFA phạt?- Ảnh 2.

Truyền thông Malaysia đặt nghi vấn FAM sợ bị FIFA phạt thêm lần thứ 2 nên phải gạt tên Jordan Mintah ra khỏi đội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ký giả trang Metro bày tỏ: “Đây là lần thứ 2 liên tiếp Jordan Mintah được triệu tập. Vào tháng 10, khi đội tuyển Malaysia có 2 trận đấu với đội tuyển Lào Jordan Mintah cũng có mặt. Dù nhận được rất nhiều sự chờ đợi nhưng cuối cùng Jordan Mintah đã không xuất hiện trong cả 2 trận đấu này. Khi ấy, ông Peter Cklamovski đã giải thích rằng Jordan Mintah vẫn chưa hoàn thành xong giấy tờ nhập tịch, nên vẫn chưa được thi đấu.

Tuy nhiên, lần này Jordan Mintah vẫn được ông Peter Cklamovski gọi. Ông thậm chí còn mong muốn Jordan Mintah đá chính, nhất là khi tiền đạo Morales (gốc Colombia) không được triệu tập vì chấn thương. Ngoài ra, sự vắng mặt của bộ đôi Paulo Josue Figueiredo và Sergio Holgado do án treo giò 12 tháng của FIFA đã để lại khoảng trống rất lớn trên hàng công. Nhưng cuối cùng, Jordan Mintah lại rời khỏi đội tuyển chỉ sau 1 ngày tập luyện. Lý do sức khỏe là điều không thể chấp nhận được. Có chăng FAM và bóng đá Malaysia lại sợ vướng vào án phạt tiếp theo của FIFA vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng thủ tục”.

Chưa xong án FIFA, bóng đá Malaysia đã đặt mục tiêu khủng: ‘Dự World Cup liên tục’

Chưa xong án FIFA, bóng đá Malaysia đã đặt mục tiêu khủng: ‘Dự World Cup liên tục’

Dù vừa chịu án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nhưng theo Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh, bóng đá Malaysia vẫn đặt mục tiêu trở thành một trong những quốc gia hàng đầu châu Á, liên tục dự World Cup.

Đội tuyển Malaysia tĩnh lặng trước cơn bão lớn: Hy vọng dự Asian Cup 2027 sụp đổ?

Messi bất ngờ đến thăm sân Nou Camp, CĐV Barcelona khấp khởi cho ngày trở về

