Nỗi khổ của nữ ca sĩ Mỹ vô tình kết hôn với cựu vương Malaysia

Cuộc tình như mơ với cựu vương Malaysia

Brittany Porter và cựu vương Muhammad V có cuộc tình chóng vánh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Trong cuộc trò chuyện gần đây với SCMP, Brittany Porter (nghệ danh Brook Lynn) kể nỗi buồn khổ khi vô tình kết hôn với cựu vương Malaysia và mong muốn được chấm dứt cựu hôn nhân này.

Theo lời nữ ca sĩ 30 tuổi, lần đầu cô gặp cựu vương Muhammad V của Kelantan (Malaysia) là vào tháng 1.2024 ở New York (Mỹ) thông qua những người bạn chung. "Chúng tôi có sự kết nối ngay lập tức và nhanh chóng có cuộc trò chuyện vui vẻ ngay từ lần đầu tiếp xúc", Porter chia sẻ. Giọng ca 9X cho biết ban đầu cô đặc biệt bị thu hút bởi giọng Anh dễ thương của người đàn ông 56 tuổi này. Cả hai say sưa nói chuyện cùng nhau mỗi ngày rồi dần trở thành một đôi.

Người đẹp 29 tuổi được người yêu quyền lực đưa đi du lịch khắp nơi ẢNH: INSTAGRAM NV

Cuộc tình chóng vánh của họ được đánh dấu bằng những chuyến du lịch xa hoa khắp châu Á cùng vô số những món quà tặng xa xỉ. Brittany Porter kể lại: "Anh ấy đã đưa tôi và bạn bè của tôi đi khắp thế giới. Anh ấy rất hào phóng, đặt những khách sạn đẹp nhất, mang đến cho chúng tôi cuộc sống được phục vụ, những trải nghiệm và quà tặng tuyệt vời nhất". Cô hé lộ thêm: "Anh ấy rất thích cuộc sống như thế và có lẽ đã chi hàng triệu USD cho những chuyến đi của chúng tôi".

Nữ ca sĩ Mỹ cho biết cựu vương này đã cầu hôn cô trước chuyến đi tới Trung Đông vào tháng 4.2024. Người đẹp kể lại với Daily Mail: "Anh ấy hỏi tôi có muốn đi nghỉ ở Oman cùng anh ấy không… Cảm giác như tôi đang ở trong một bộ phim công chúa Disney thực sự vậy. Anh ấy cầu hôn tôi ngay sau đó và tặng tôi một viên kim cương xanh vì tôi có nói rằng tôi muốn nó hợp với màu mắt của mình".

Vỡ mộng

Brittany Porter từng nghĩ mình như một nàng công chúa khi quen cựu vương Malaysia ẢNH: INSTAGRAM NV

Brittany Porter khẳng định rằng lúc nhóm họ ở Oman, Muhammad V đã đưa cô cùng bạn bè đến tham dự một buổi lễ tôn giáo. "Tháng 4.2024, chúng tôi có chuyến đi đầu tiên cùng nhau đến Oman. Tôi cứ tưởng chúng tôi đã đính hôn ở đó, vì theo văn hóa của tôi, lễ cưới là một nghi lễ trọng đại và chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức vào tháng 1.2025. Vì vậy, tôi đã rất bối rối. Ở Oman, họ đã mời một vị imam (một chức vụ giáo sĩ trong đạo Hồi) đến, và tôi đã thực hiện toàn bộ nghi lễ cải đạo, nhưng ông ấy không dạy tôi nhiều về Hồi giáo", nữ ca sĩ 30 tuổi kể với SCMP. Cô cho biết mãi đến gần đây bản thân mới biết nghi lễ nikah mà mình trải qua thực chất là đánh dấu một cuộc hôn nhân ràng buộc theo luật Hồi giáo.

Nữ ca sĩ cho biết khi họ trở về Malaysia, cô phải sinh một đứa con trai nối dõi càng sớm càng tốt. Ở Malaysia, Porter được gọi là "Che Puan", một danh xưng xã giao dành cho những phụ nữ không phải hoàng tộc kết hôn với người có địa vị cao trong hoàng tộc. Ở đó, cô được yêu cầu phải thay đổi cách ăn mặc và phong thái sao cho "gần như hoàn hảo mọi lúc".

Mối quan hệ của cả hai sớm nở, chóng tàn ẢNH: INSTAGRAM NV

Brittany Porter cho biết cô đã có thai nhưng rồi bị sảy. Giọng ca Mỹ nói với Mail: "Thật kinh khủng, sau đó, chúng tôi bắt đầu cãi nhau triền miên". Mặc dù mối quan hệ giữa cặp đôi rạn nứt nghiêm trọng, Porter vẫn tiếp tục lên kế hoạch cho đám cưới, trở về quê nhà để gặp một người lập kế hoạch cho ngày trọng đại. Trong khi đó, cựu vương ngày càng lạnh nhạt, xa cách với cô khiến nữ ca sĩ vội vã bay về Malaysia nhưng không thấy bạn đời ở đó. "Anh ấy chặn tôi trên mọi phương tiện. Anh ấy chỉ nhắn tin cho bạn thân của tôi nói rằng mọi chuyện giữa chúng tôi không ổn".

"Anh ấy hứa với tôi một cuộc sống, một gia đình, mãi mãi. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho những nghi lễ chính thức ở Malaysia và California. Rồi một ngày... anh ấy đột nhiên biến mất. Không một lời giải thích. Chỉ đơn giản là biến mất", cô chia sẻ trên Instagram.

Cuộc tình kỳ lạ trở thành cảm hứng để nữ ca sĩ 30 tuổi ra mắt sản phẩm âm nhạc ẢNH: INSTAGRAM NV

Brittany Porter cho biết cô không nghe tin tức gì từ ông Muhammad V kể từ đó và đang tìm kiếm một "cuộc ly hôn đúng nghĩa". Cô cảm thấy việc tán tỉnh rồi gắn bó chóng vánh với một người nào đó xong lại im bặt bỏ đi là thói quen của người đàn ông này và mình đã "sập bẫy". Dù vậy, nữ ca sĩ nhìn nhận chuyện đã qua một cách tích cực. Cô chia sẻ rằng trải nghiệm kỳ lạ này đã truyền cảm hứng cho đĩa đơn đầu tay của mình - Oh My Gosh.

Muhammad V là quốc vương thứ 29 của bang Kelantan (Malaysia) kể từ năm 2010. Ông cũng từng là quốc vương Malaysia từ năm 2016 đến năm 2019, trước khi đột ngột thoái vị. Ngoài mối quan hệ với Brittany Porter, ông Muhammad V đã trải qua 3 đời vợ. Trong đó, người vợ thứ 3 là hoa hậu người Nga Oxana Andreevna Voevodina. Họ kết hôn năm 2018, có một con trai chung và chia tay một năm sau đó.