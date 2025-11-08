Tiến sĩ cảnh báo chữa lành tâm lý biến thành trò đùa 'quán nhậu chữa lành'

Hôm nay (8.11), Ngày hội An Lạc - Healing Day tổ chức tại TP.HCM, thu hút nhiều học sinh, sinh viên, nhân sự trẻ tại các công ty. Nhiều người tham dự thừa nhận bản thân từng gặp nhiều vấn đề tâm lý, trạng thái kiệt sức, mất phương hướng và áp lực đồng trang lứa.

Tiến sĩ Lê Nguyên Phương (chính giữa) trò chuyện với các bạn trẻ tại Ngày hội an lạc ẢNH: BTC

Các vấn đề tâm lý mà nhiều học sinh, sinh viên đang gặp phải

Chiến (18 tuổi, sống ở phường Gò Vấp, TP.HCM) thừa nhận bạn từng mải mê tập gym 3-4 tiếng mỗi ngày, dẫn đến mất cân bằng nghiêm trọng, quên cả việc học và công việc nhà. Bài học Chiến rút ra là phải "chậm lại một nhịp" để nhìn nhận và cân bằng lại, tránh tình trạng "cái này tiến lên và cái kia bước xuống". Đặc biệt, sự bất ổn từ gia đình là nguyên nhân sâu xa, khiến Chiến cảm thấy dằn vặt và bất lực từ bên trong mình.

Còn Xuân Trường, 20 tuổi, sinh viên ngành tâm lý học, Trường ĐH Văn Lang, cho biết áp lực đồng trang lứa chỉ chiếm 3/10 vấn đề. Khủng hoảng tâm lý lớn nhất (7/10) lại đến từ áp lực tự tìm kiếm và lựa chọn định hướng khác biệt cho bản thân. Xuân Trường cũng nhận thấy mình đã lãng quên những giá trị của chính mình để có thể giúp mình nhẹ nhàng giữa nhịp sống bộn bề.

Học sinh, sinh viên, nhân sự trẻ trong một hoạt động tại Ngày hội an lạc hôm 8.11 ẢNH: TÀI ANH

Linh, 20 tuổi, sinh viên ngành tâm lý học, Trường ĐH Sài Gòn, chia sẻ khi chính bản thân đang gặp phải vấn đề áp lực đồng trang lứa: "Áp lực với việc là phải nỗ lực như thế nào. Bản thân em muốn giỏi nhưng em hay so sánh bản thân mình với những người xung quanh và em thấy không bằng họ".

Những lời khuyên từ tiến sĩ Lê Nguyên Phương

Ngày hội An Lạc được tiến sĩ Lê Nguyên Phương cùng các học trò xây dựng dựa trên một triết lý chữa lành nhân văn "Giúp mình, cũng là giúp người". Theo ông "Khi chính bản thân mình trải qua khổ đau, điều đó sẽ đánh thức trí tuệ phẩm chất tự nhiên để có thể hỗ trợ những người xung quanh mình".

Trong bối cảnh từ "chữa lành" trở thành xu hướng trong một bộ phận giới trẻ, tiến sĩ Lê Nguyên Phương đã thẳng thắn chỉ ra những lầm tưởng nguy hiểm trong nhận thức của cộng đồng và giới trẻ. Ông cho rằng thuật ngữ này đang bị hiểu sai nghiêm trọng, chủ yếu do áp dụng mô hình y khoa điều trị thể chất vào sức khỏe tinh thần.

Tiến sĩ Phương cảnh báo "chữa lành" tại Việt Nam đang bị biến thành một trò đùa, như "quán nhậu chữa lành". Lời cảnh báo này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc định nghĩa lại khái niệm một cách đúng đắn, thoát khỏi những hiểu lầm mang tính thương mại hoặc giải trí, để cộng đồng tập trung vào sự an lạc của con người yếu tố then chốt để tạo một cuộc sống có giá trị từ bên trong.

Tiến sĩ Lê Nguyên Phương chia sẻ tại Ngày hội an lạc ẢNH: BTC

Những nụ cười, niềm vui vỡ òa trong Ngày hội an lạc ẢNH: BTC

Tiến sĩ Phương đã nhận định 80 đến 90% các hoạt động tâm lý của Ngày hội an lạc hoàn toàn có thể áp dụng cho đối tượng học sinh THCS và THPT, tại các trường học giúp các em có lời khuyên cũng như kỹ năng về chướng ngại tâm lý học đường. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả tối đa và phù hợp với trẻ vị thành niên, tiến sĩ Lê Nguyên Phương nhấn mạnh cần thiết phải điều chỉnh khái niệm và ngôn ngữ sao cho đơn giản hơn, dễ tiếp thu và truyền đạt đến các bạn học sinh một cách rõ ràng.

Anh Đặng Minh Sơn, Trưởng ban tổ chức Ngày hội An Lạc, cho biết đã đồng hành cùng chương trình được 4 kỳ, khởi đầu cùng thầy Phương và các học trò. Anh bất ngờ khi chương trình có thể duy trì lâu dài và từ kỳ 3 đến nay đã nhận được sự hỗ trợ của hơn 100 tình nguyện viên. Anh Sơn và đội ngũ sẽ tiếp tục duy trì và phát triển và đã có kế hoạch cho kỳ 5, 6 trong năm tới.



