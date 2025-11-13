Vòng loại World Cup 2026: Suriname trước thời cơ lịch sử

G IẤC MƠ W ORLD C UP TRƯỚC 2 TRẬN CUỐI

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) từng công bố một con số hầu như không thể tưởng tượng khi có khoảng 150 cầu thủ gốc Suriname đang chơi bóng ở giải Eredivisie (giải cao nhất Hà Lan). Con số ấy gần bằng toàn bộ số cầu thủ người Anh đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh, và tất nhiên có thể tạo ra nhiều đội tuyển cùng lúc. Ngoài những cầu thủ đã thi đấu chính thức cho đội tuyển Hà Lan, thì không phải ai trong số cầu thủ gốc Suriname còn lại cũng hướng đến ĐTQG ở quê hương họ. Nhưng chỉ cần phát huy 10% quỹ cầu thủ chuyên nghiệp trên sân cỏ Hà Lan là đội tuyển Suriname vô danh tiến hẳn lên một đẳng cấp cao hơn. Thực tế rõ ràng: chưa bao giờ Suriname tiến gần đến chiếc vé dự VCK World Cup như lúc này.

Hậu vệ Liam Van Gelderen (3), sinh ra ở Hà Lan và đang khoác áo đội tuyển Suriname ẢNH: AFP

Dẫn đầu bảng A của giai đoạn 3 vòng loại World Cup khu vực CONCACAF (đây là khu vực duy nhất trên thế giới chưa có đội nào vượt qua vòng loại), Suriname chỉ cần trụ vững qua 2 loạt trận cuối là hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Họ sẽ tiếp đội chót bảng El Salvador lúc 5 giờ ngày mai 14.11, rồi làm khách trên sân Guatemala lúc 8 giờ ngày 19.11.

Cuộc đua trong bảng đấu của Suriname rất căng, với phân nửa số trận đã đấu có kết quả hòa, các trận còn lại đều chỉ chênh lệch 1 bàn, và có đúng một đội từng ghi 2 bàn trong một trận đấu. Đó chính là Suriname ở trận thắng El Salvador trên sân đối phương. Cả hai trận gần đây của Suriname (hòa 1-1 với Panama và Guatemala) đều có bàn gỡ được ghi trong những phút bù giờ. Hệ quả là cả 4 đội trong bảng đều còn hy vọng. Suriname hiện chỉ đang đồng điểm với đội số 2 Panama và hơn đội chót bảng El Salvador 3 điểm.

Có 7 cầu thủ đang chơi bóng tại Hà Lan trong danh sách đội tuyển Suriname trước 2 trận cuối của vòng loại này, nhưng không ai khoác áo 3 đội bóng lớn Ajax, Feyenoord, PSV. Thủ môn dự bị Jonathan Fonkel (chưa bao giờ khoác áo đội tuyển) là người duy nhất trong danh sách đang thi đấu trong nước.

S Ẽ CÓ ĐỘI "H À L AN B" TẠI W ORLD C UP ?

Là đất nước nhỏ nhất Nam Mỹ cả về diện tích lẫn dân số, Suriname chịu ảnh hưởng rất lớn từ nền bóng đá Brazil ở phía nam. Nhưng do tương đồng về nhiều mặt với vùng Caribbean, đội tuyển Suriname thi đấu ở khu vực CONCACAF. Năm nay, cả ba đội bóng lớn của khu vực này là Mỹ, Mexico và Canada đều là chủ nhà World Cup và không tham gia vòng loại. Cơ hội rộng mở cho tất cả các đội còn lại, và Suriname tiến đến thời cơ lịch sử. Cũng vì thấy trước cơ hội quá quan trọng này, chính quyền Suriname thay đổi quy định, mở cửa cho các cầu thủ có nguồn gốc Suriname trở về khoác áo đội tuyển quê hương. Trước đấy, kiều bào Suriname ở nước ngoài đều không được cấp quốc tịch kép. Đấy là lý do vì sao hàng trăm cầu thủ gốc Suriname ở Hà Lan đều không bao giờ xuất hiện trong ĐTQG của quê hương họ.

Nói về dòng máu Suriname trong bóng đá đỉnh cao thì ai cũng biết: Ruud Gullit, Frank Rijkaard và Aaron Winter là những ngôi sao trụ cột đã góp công lớn vào chức vô địch quan trọng duy nhất của đội tuyển Hà Lan xưa nay (EURO 1988). HLV của đội tuyển Suriname hiện nay là Stanley Menzo cũng thuộc về thế hệ ngôi sao gốc Suriname đầu tiên trong đội tuyển Hà Lan, như Gullit. Từ khi các cầu thủ ấy xuất hiện, Hà Lan mãi mãi là một cường quốc bóng đá. Điều này khác hẳn tình trạng trước đó: bóng đá Hà Lan trở về với sự tầm thường sau khi chia tay thế hệ Johan Cruyff. Nối tiếp Gullit, Rijkaard là những Edgar Davids, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf vươn lên trong thập niên 1990, rồi đến Georginio Wijnaldum, Virgil Van Dijk gần đây.

Suriname mà đoạt vé dự World Cup 2026, tài năng trên sân cỏ Hà Lan sẽ đến với họ nhiều hơn, và đấy sẽ là một đội "Hà Lan B".