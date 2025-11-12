Man City đang khôi phục địa vị

T RỞ LẠI VỚI PHONG CÁCH KHÁC

Liverpool và Arsenal là hai đề tài thường trực suốt từ đầu mùa ở giải Ngoại hạng nhưng vào lúc này, đội bóng đáng chú ý nhất phải là Manchester City (Man City). Họ vừa củng cố vị trí số 2, vừa rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm. Quan trọng hơn, Man City làm được như thế bằng cách thắng Liverpool 3-0 ở vòng 11, qua đó khẳng định luôn một vấn đề liên quan: Liverpool coi như không còn hy vọng tranh chấp ngôi cao nữa. Cuộc đua vô địch giờ đã định hình, chỉ còn Arsenal và Man City là đáng kể. Với khoảng cách chỉ là 4 điểm, ngôi thứ có thể hoán chuyển chỉ trong nay mai.

Nét mới của Man City mùa này là chiến thuật thay đổi rất đa dạng. Trước đây, chiến thuật từng là nhược điểm lớn, bởi cách huấn luyện theo triết lý của Pep Guardiola làm cho đội bóng không bao giờ linh động về chiến thuật. Mùa này, Pep như trở thành một nhân vật khác. Man City giữ bóng ít hơn, chuyền dài nhiều hơn, sẵn sàng "đỗ xe bus" khi cần. Phối hợp đập nhả hoặc triển khai bóng từ hàng thủ là những khái niệm đã đi vào ký ức, dù Man City lúc này chẳng phải không có khả năng chơi bóng kiểu ấy.

Man City vươn lên nhì bảng, chỉ còn thua Arsenal 4 điểm Ảnh: AFP

Trong các trận đấu quan trọng của Man City gần đây, dấu ấn chiến thuật của HLV Guardiola khá rõ ràng, và đáng chú ý hơn là không giống nhau. Man City luôn thắng thuyết phục trong những trận ấy: 3-0 trước M.U, 3-0 trước Liverpool, 3-1 trước Bournemouth (khi Bournemouth đang là đội nhì bảng)... Ở Champions League, Man City nằm trong nhóm bất bại, đang đứng thứ 4 dù có lịch thi đấu khá nặng (gặp Napoli, Monaco, Villarreal, Borussia Dortmund trong 4 trận đầu). Chi tiết này cũng khác rất xa so với mùa trước, khi thầy trò Guardiola chỉ được đá play-off sau vòng bảng, và bị loại khỏi giai đoạn knock-out.

C ÂU CHUYỆN R ODRI RƠI VÀO QUÊN LÃNG

Mùa trước, ai cũng cho rằng Man City tan nát vì không lấp được khoảng trống mà Rodri để lại, khi anh chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn... Trước Rodri là Kevin De Bruyne. Lối chơi xem trọng tính hệ thống của Guardiola rất dễ sụp đổ khi thiếu một mắt xích quan trọng. Đấy là nguồn cơn dẫn đến những thay đổi lớn ở Man City bây giờ. Đặc điểm hiện nay: Man City không tự giới hạn trong cách chơi nào, cũng không phụ thuộc vào ngôi sao nào.

Nói đến Man City là phải nói đến Erling Haaland. Nhưng dù Haaland ghi bàn đầu tiên, anh không phải là cầu thủ hay nhất trong trận thắng Liverpool 3-0 vừa qua. Từ cảm nhận đơn thuần của khán giả truyền hình cho đến những phân tích cao cấp của giới chuyên môn, tất cả đều thống nhất tuyệt đối rằng Jeremy Doku mới là cầu thủ hay nhất. Trước đó, có lúc ngôi sao của Man City là Nico O'Reilly, có lúc là Tijjani Reijnders. Phil Foden cũng đã trở lại thành công, sau một thời gian rớt phong độ.

Người ta cũng từng cho rằng Rayan Cherki mới là ngôi sao quan trọng nhất ở Man City mùa này, khi anh kiến tạo 2 bàn cho Haaland ở trận thắng Bournemouth. Một mặt, đấy vừa là sự thông hiểu, ăn ý, vừa là tính sáng tạo và khả năng cảm nhận rất đặc biệt, trong những khoảnh khắc mà Cherki tung đường chuyền, mở ngay cơ hội ghi bàn cho Haaland. Mặt khác, Cherki cần có Haaland ở phía trước, cũng như Haaland cần có Cherki phía sau vậy. Nhưng rồi, Cherki chỉ ngồi ghế dự bị và Haaland vẫn ghi bàn ở trận thắng Dortmund ngay sau đó. Và ngay khi bình luận viên đặt vấn đề, ngờ vực khả năng của Cherki dựa trên chuyện anh không được đá chính ở trận ấy, thì Cherki lại vào sân và ấn định tỷ số 4-1 cho Man City!

Cứ thế, Man City lầm lũi lấy lại địa vị, và có vẻ như mọi người đã quên hẳn, rằng thủ lĩnh giữa sân Rodri vẫn đang vắng mặt vì chấn thương. Man City sẽ còn mạnh nữa, khi Rodri trở lại?