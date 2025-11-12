SEA Games 33: Thái Lan chi hàng trăm tỉ đồng tổ chức, kỳ đại hội hoành tráng nhất lịch sử

Một kỳ SEA Games quy mô và mang tầm vóc mới với nhiều môn "lạ" được đưa vào chương trình thi đấu

Đã 66 năm trôi qua kể từ khi SEA Games - ban đầu được gọi là Đại hội Thể thao bán đảo Đông Nam Á - lần đầu tiên ra đời. Khởi đầu là một cuộc thi khu vực nhỏ với chỉ một số ít quốc gia tham gia, giờ đây đã là ngày hội quy mô và lớn nhất khu vực với chu kỳ 2 năm/lần. Tính từ năm 1959 đến nay SEA Games đã trải qua 32 lần tổ chức và đã góp phần nâng bước nhiều tài năng trong khu vực tiến vào vũ đài quốc tế, trở thành những cái tên tiêu biểu. Nổi bật như Joseph Schooling (bơi lội, Singapore), Carlos Yulo (thể dục dụng cụ, Philippines), Panipak Wongpattanakit (taekwondo, Thái Lan), Lee Chong Wei (cầu lông, Malaysia) hay Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam.

Carlos Yulo là biểu tượng của thể thao Đông Nam Á, giành HCV Olympic ẢNH: BTC

Hoàng Xuân Vinh cũng qua nhiều kỳ từ SEA Games giành HC vàng Olympic 2016 ẢNH: CỤC TDTT Việt Nam

SEA Games lần này tại Thái Lan cũng là kỳ đại hội thứ 7 mà quốc gia này tổ chức, nhiều nhất so với tất cả các nước khác trong khu vực. Từ năm 1959, 1967, 1975 và 1985, đại hội đều được tổ chức tại thủ đô Bangkok. Nhưng từ năm 1995, SEA Games và kể cả Asean Beach Games khi Thái Lan nhận đăng cai, họ đã sắp xếp luân phiên tổ chức tại các thành phố lớn như Chiangmai, Phuket, Pattaya hay lần gần nhất mà người Thái tổ chức đại hội chính là năm 2007 tại Nakhon Ratchasima. Sau 18 năm, đất nước chùa vàng lại tổ chức SEA Games và dù lần này yêu cầu của Hội đồng Olympic Đông Nam Á là tập trung tại Bangkok, nhưng người Thái vẫn quyết định san sẻ nhiều môn đến Songkhla, Chonburi và Chiangmai thay vì chỉ gom hết về thủ đô.

Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu lọt vào tốp 2 hoặc tốp 3 SEA Games 33 ẢNH: CỤC TDTT Việt Nam

Cụ thể trong 50 môn thi đấu chính thức của đại hội tranh 574 bộ huy chương, thủ đô Bangkok vẫn chiếm phần lớn với 30 môn tại 28 địa điểm khác nhau. Hầu hết những môn cơ bản có trong chương trình Olympic, ASIAD đều tập trung tại đây như điền kinh, bơi, nhảy cầu, bắn súng, bắn cung, đấu kiếm, thể dục, taekwondo, boxing, bóng rổ, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, xe đạp, futsal, bóng đá nam (bảng A, bán kết, chung kết). Trong khi đó Songkhla ở miền nam là địa điểm tập trung các môn võ vật như judo, karatedo, vật, wushu, silat, muay cùng với cờ vua, một bảng bóng đá nam (có đội tuyển U.23 Việt Nam tham gia). Một địa điểm khác ở Chonburi (cách Bangkok khoảng 70 km) là nơi tranh tài bóng đá nữ, bóng ném, cử tạ, billiards, rowing, canoeing, golf, xe đạp địa hình... Ngoài ra Chiangmai có 1 bảng bóng đá nam (có Indonesia).

Môn teqball cũng sẽ tranh tài ở SEA Games 33 ẢNH: TƯ LIỆU

Sẽ có rất nhiều môn thể thao lạ hoặc mới lần đầu được chủ nhà đưa vào trong số 50 môn thi đấu này. Thậm chí có những môn xuất hiện trở lại sau thời gian vắng bóng, như teqball, kabaddi, woodball, baseball, và các môn thể thao mạo hiểm như leo núi thể thao, trượt ván, lướt ván và đua xe đạp địa hình. Một vài môn thể thao mùa đông như trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ cự ly ngắn cũng được đưa vào, tạo nên sự đa dạng độc đáo. Chính điều này sẽ làm cho SEA Games thực sự được mở rộng cả về tầm vóc lẫn cơ hội để phát triển hầu hết các môn thi đấu đang có trên thế giới hiện nay. Ngoài ra 3 môn khác cũng được đưa vào chương trình dù chỉ là biểu diễn để nâng tổng số lên 53 môn chính là kéo co, đĩa bay và dù lượn, tạo nên một bức tranh phong phú và hấp dẫn.

Môn thể thao kabaddi của Nam Á lần đầu được đưa vào SEA Games 33 ẢNH: GETTY IMAGES

Từ cuộc chiến cho ngôi thứ nhì đến việc chắp cánh cho nhiều tài năng đến ASIAD, Olympic

Khi chủ nhà Thái Lan gia tăng số môn và nội dung thi đấu, điều này cũng đồng nghĩa hầu hết đó là thế mạnh của họ và được ít nhất 3 quốc gia trong khu vực tán thành. Điều này cũng chính là nền tảng để Thái Lan trở lại ngôi vị dẫn đầu SEA Games sau 2 kỳ đại hội liên tiếp (2021, 2023) bị mất về tay Việt Nam. Việc người Thái đặt mục tiêu giành được 252 HCV tại SEA Games 33 và 233 HCV tại ASEAN Para Games 13, hơn gấp đôi hoặc gấp ba chỉ tiêu của các nước khác trong khu vực cũng đủ thấy sự áp đảo của họ tại ngày hội lớn nhất Đông Nam Á này. Nên nhớ đoàn Việt Nam có thể chỉ đặt mục tiêu giành từ 80 đến 100 HCV ở SEA Games 33, nghĩa là chỉ đạt chưa đến một nửa so với chỉ tiêu của chủ nhà đặt ra.

Huỳnh Như ghi bàn vào lưới Thái Lan mang về chức vô địch AFF Cup 2019 tại sân Chonburi (Thái Lan). Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lại có duyên khi lần này lại đấu tại Chonburi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vì lẽ đó, SEA Games 33 với Việt Nam chính là cuộc chiến cho ngôi thứ nhì. Nhưng đây cũng sẽ là một thách thức cam go vì lực lượng của đoàn thể thao Việt Nam đến Thái kỳ này theo đăng ký sơ bộ là 1.019 thành viên, không chỉ ít hơn rất nhiều so với Thái Lan (1.807) mà thua cả 5 quốc gia Đông Nam Á khác như Malaysia (1.580), Indonesia (1.545), Philippines (1.499), Singapore (1.481) và Myanmar (1.477). Với con số khiêm tốn này chỉ để tranh tài 45 môn và phân môn, rõ ràng sẽ là bài toán khó cho Việt Nam khi các quốc gia khác rải quân đều mọi mặt trận ở SEA Games 33. Cho dù Việt Nam có thế mạnh, đủ sức tranh huy chương vàng ở nhiều môn. Nhưng với các môn mà chúng ta không tham gia sẽ là một thất thế để cho những nước khác như Indonesia và Malaysia đủ khả năng vươn lên so kè và tạo ra cuộc chiến không khoan nhượng cho ngôi thứ nhì trên bảng tổng sắp.

Sân vận động Tinsulanon, Songkhgla, nơi diễn ra các trận đấu của tuyển U.23 Việt Nam ẢNH: BTC

Với những chuyển động trước thềm SEA Games 33 có thể thấy ngày hội thể thao sắp đến sẽ có nhiều cuộc tranh tài rất quyết liệt và đáng được chờ đợi. Dĩ nhiên thành tích, huy chương của từng VĐV Việt Nam tại SEA Games 33 đều có một giá trị thiết thực, khẳng định những nỗ lực và miệt mài tập luyện trong suốt 2 năm qua của từng người. Ai cũng đầy khí thế, đầy khát khao chinh phục đỉnh cao mới. Bởi chiến thắng ở khu vực chính là động lực cho các VĐV nuôi thêm giấc mơ và hoài bão lớn, là bàn đạp tiến vào đấu trường châu lục và thế giới. Quan trọng chính là làm sao để nhiều cái tên rực sáng trên đất Thái sắp tới được đầu tư mạnh mẽ hơn nhằm phấn đấu hết mình chuẩn bị cho ASIAD 2026 tại Nagoya (Nhật Bản) vào tháng 9 sang năm cũng như cho Olympic Los Angeles vào năm 2028.

Linh vật và biểu tượng vui SEA Games 33 ẢNH: BTC





"Ever Forward- Tiến bước không ngừng nghỉ"

Một hoạt động nổi bật là lễ rước đuốc SEA Games 33, sẽ bắt đầu từ ngày 16.11.2025, đi qua 4 địa phương gồm Bangkok, Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima. Sự kiện có sự hiện diện của các đại sứ ASEAN tại Bangkok nhằm lan tỏa thông điệp hữu nghị và đoàn kết trong khu vực. Với khẩu hiệu "Hòa nhập và Phát triển bền vững" (Inclusivity and Sustainability), Thái Lan bày tỏ quyết tâm tổ chức một kỳ đại hội mang tính biểu tượng và truyền cảm hứng. Thái Lan cũng giới thiệu phiên bản mới của linh vật "The San" - biểu tượng chính thức cho cả hai đại hội. Linh vật này mang thiết kế hiện đại, dễ nhận diện, thể hiện tinh thần hòa nhập, tiếp cận dành cho tất cả mọi người và phản ánh bản sắc văn hóa Thái Lan.

Ngày hội thể thao khu vực bao giờ cũng tạo nên không khí rạo rực ẢNH: BTC

Được biết, Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt ngân sách 455,96 triệu baht (tương đương 14 triệu USD, khoảng 368 tỉ đồng) cho SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 (từ 20-26.1.2026 tại Nakhon Ratchasima, với 19 môn thi đấu). Khoản chi bao gồm kinh phí cho lễ khai - bế mạc, truyền thông, phát sóng, vận chuyển và lưu trú cho các đoàn thể thao. Cụ thể 166,28 triệu baht dành cho lễ khai mạc, bế mạc và rước đuốc; 30 triệu baht cho quan hệ công chúng và phát sóng truyền hình; 259,68 triệu baht cho chỗ ở, ăn uống, đi lại và dịch cho các VĐV và nhân viên từ các quốc gia tham dự. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng hai sự kiện này sẽ mang lại giá trị kinh tế ước tính 5,286 tỉ baht, đồng thời nâng cao hình ảnh của Thái Lan như một quốc gia đi đầu về thể thao và du lịch ở khu vực.

Thái Lan đã sẵn sàng cho ngày hội lớn ẢNH: BTC

Ca khúc chính thức của SEA Games 33 mang tên "1%", do nữ ca sĩ – diễn viên Violette Wautier và rapper F. Hero thể hiện, quy tụ nhiều VĐV nổi bật của Thái Lan tham gia MV như Sukesam (trượt ván), Sri Rueng (jujitsu), Phumsrinin (E-sport) và đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Đại hội dự kiến có 12.425 VĐV, 9.534 quan chức và huấn luyện viên đội tuyển, 982 phiên dịch viên, 2.964 tình nguyện viên và 378 khách mời VIP tham dự. Người hâm mộ có thể đăng ký nhận vé miễn phí để vào xem lễ khai mạc, lễ bế mạc (tại sân Rajamangala, Bangkok) và các nội dung thi đấu. Cổng đăng ký nhận vé sẽ mở từ ngày 26.11.2025.