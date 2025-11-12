Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Bảng xếp hạng cầu lông thế giới mới nhất: Nguyễn Thùy Linh nhận tin vui

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
12/11/2025 06:20 GMT+7

Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất với việc Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng đều tăng hạng.

Nguyễn Thùy Linh tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới

Danh hiệu á quân nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 vừa qua mang về cho tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh 5.950 điểm. Nhờ đó cô đạt tổng cộng 49.410 điểm, tăng 3 bậc từ hạng 24 lên hạng 21 thế giới. Tuy nhiên đây chưa phải là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt Đồng Nai bởi cô từng chạm cột mốc hạng 17 thế giới.

Bảng xếp hạng cầu lông thế giới mới nhất: Nguyễn Thùy Linh nhận tin vui- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh (trái) đoạt á quân đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025, qua đó tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng thế giới

ẢNH: FBNV

Đáng chú ý cách biệt điểm số giữa Nguyễn Thùy Linh với tay vợt xếp hạng 17 giới hiện tại là Mia Blichfeldt (Đan Mạch) chỉ 2.280 điểm. Vì thế nếu thi đấu thành công ở các giải quốc tế sắp tới như giải Úc mở rộng vào cuối tháng này, Nguyễn Thùy Linh tràn trề cơ hội vượt qua đối thủ, tiến sâu vào tốp 20 thế giới. Mục tiêu của Nguyễn Thùy Linh là tiếp tục cải thiện thứ hạng để được chọn làm hạt giống cao ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới. Tuy nhiên cô cũng cẩn trọng, tránh tái phát chấn thương nên quyết định không tham dự giải Nhật Bản Masters 2025 đang diễn ra.

Bảng xếp hạng cầu lông thế giới mới nhất: Nguyễn Thùy Linh nhận tin vui- Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Hải Đăng là 2 tay vợt nam, nữ có thứ hạng quốc tế cao nhất của cầu lông Việt Nam hiện nay

ẢNH: FBNV

Trong khi đó trên bảng xếp hạng thế giới nội dung đơn nam, tay vợt Nguyễn Hải Đăng tăng 1 bậc, từ hạng 55 lên hạng 54 thế giới. Chỉ 1 bậc thôi nhưng cho thấy nỗ lực rất lớn của tay vợt TP.HCM khi anh liên tục thi đấu quốc tế trong thời gian qua. Tại giải Hàn Quốc Masters 2025, Hải Đăng giành quyền vào vòng 16 nội dung đơn nam và dừng bước trước tay vợt chủ nhà Jeon Hyeok Jin. Đó là trận đấu Nguyễn Hải Đăng bị căng cơ trong ván 3 quyết định nhưng vẫn không bỏ cuộc mà quyết tâm chơi hết trận và được nhiều người đánh giá cao về tinh thần thi đấu.



Tin liên quan

Nguyễn Thùy Linh trở lại ấn tượng sau chấn thương

Nguyễn Thùy Linh trở lại ấn tượng sau chấn thương

Vừa trở lại sau hơn 1 tháng dưỡng thương, tay vợt số 1 VN Nguyễn Thùy Linh ghi dấu ấn với danh hiệu á quân đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025.

Nguyễn Thùy Linh thua chung kết, chỉ giành á quân đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

Lịch thi đấu chung kết giải cầu lông Hàn Quốc hôm nay: Cơ hội cho Nguyễn Thùy Linh

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh tay vợt Nguyễn Thùy Linh Cầu lông Việt Nam Xếp hạng cầu lông thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận