Bảng xếp hạng cầu lông thế giới mới nhất: Nguyễn Thùy Linh nhận tin vui

Nguyễn Thùy Linh tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới

Danh hiệu á quân nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 vừa qua mang về cho tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh 5.950 điểm. Nhờ đó cô đạt tổng cộng 49.410 điểm, tăng 3 bậc từ hạng 24 lên hạng 21 thế giới. Tuy nhiên đây chưa phải là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt Đồng Nai bởi cô từng chạm cột mốc hạng 17 thế giới.

Nguyễn Thùy Linh (trái) đoạt á quân đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025, qua đó tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng thế giới ẢNH: FBNV

Đáng chú ý cách biệt điểm số giữa Nguyễn Thùy Linh với tay vợt xếp hạng 17 giới hiện tại là Mia Blichfeldt (Đan Mạch) chỉ 2.280 điểm. Vì thế nếu thi đấu thành công ở các giải quốc tế sắp tới như giải Úc mở rộng vào cuối tháng này, Nguyễn Thùy Linh tràn trề cơ hội vượt qua đối thủ, tiến sâu vào tốp 20 thế giới. Mục tiêu của Nguyễn Thùy Linh là tiếp tục cải thiện thứ hạng để được chọn làm hạt giống cao ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới. Tuy nhiên cô cũng cẩn trọng, tránh tái phát chấn thương nên quyết định không tham dự giải Nhật Bản Masters 2025 đang diễn ra.

Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Hải Đăng là 2 tay vợt nam, nữ có thứ hạng quốc tế cao nhất của cầu lông Việt Nam hiện nay ẢNH: FBNV

Trong khi đó trên bảng xếp hạng thế giới nội dung đơn nam, tay vợt Nguyễn Hải Đăng tăng 1 bậc, từ hạng 55 lên hạng 54 thế giới. Chỉ 1 bậc thôi nhưng cho thấy nỗ lực rất lớn của tay vợt TP.HCM khi anh liên tục thi đấu quốc tế trong thời gian qua. Tại giải Hàn Quốc Masters 2025, Hải Đăng giành quyền vào vòng 16 nội dung đơn nam và dừng bước trước tay vợt chủ nhà Jeon Hyeok Jin. Đó là trận đấu Nguyễn Hải Đăng bị căng cơ trong ván 3 quyết định nhưng vẫn không bỏ cuộc mà quyết tâm chơi hết trận và được nhiều người đánh giá cao về tinh thần thi đấu.







