Nguyễn Thùy Linh trở lại ấn tượng sau chấn thương

Hoàng Lê
Hoàng Lê
10/11/2025 02:55 GMT+7

Vừa trở lại sau hơn 1 tháng dưỡng thương, tay vợt số 1 VN Nguyễn Thùy Linh ghi dấu ấn với danh hiệu á quân đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025.

Giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), có tổng tiền thưởng 240.000 USD (hơn 6 tỉ đồng). Nguyễn Thùy Linh từng 3 lần vào chung kết giải đấu thuộc hệ thống này gồm giải Đức mở rộng (năm 2024, 2025), Canada mở rộng 2025 nhưng đều về nhì. Đến lần thứ 4 góp mặt tại chung kết giải Hàn Quốc Masters hôm qua, Thùy Linh (hạng 24 thế giới) lại lỡ cơ hội lên ngôi vô địch khi để thua tay vợt Đài Loan Chiu Pin-chian (hạng 20) với tỷ số 0-2 (16/21, 15/21).

Giới chuyên môn lẫn người hâm mộ có lý do để tiếc nuối cho Thùy Linh bởi Chiu Pin-chian là đối thủ vừa tầm. Diễn biến trận chung kết cho thấy tay vợt Đài Loan không quá nổi trội về chuyên môn so với Thùy Linh. Thậm chí nhiều thời điểm tay vợt số 1 VN còn có được thế trận lấn lướt, khả năng điều cầu tốt hơn so với đối thủ. Tuy nhiên ở những thời điểm quan trọng, Linh lại có nhiều pha đánh hỏng đáng tiếc, tạo mạch lên điểm cho đối thủ. Từ đó Chiu Pin-chian thêm tự tin còn Linh không kịp điều chỉnh để rồi phải nhận thất bại.

Nguyễn Thùy Linh trở lại ấn tượng sau chấn thương- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh đang nỗ lực để được chọn làm hạt giống cao ở SEA Games 33

ảnh: Độc Lập

Danh hiệu á quân đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 mang về cho Thùy Linh 9.120 USD (khoảng 230 triệu đồng) tiền thưởng từ BTC. Cô đồng thời tích lũy thêm 5.950 điểm thưởng, hứa hẹn trở lại tốp 20 trên bảng xếp hạng công bố vào tuần tới của BWF.

Đó là thành tích rất đáng khen của Thùy Linh, nhất là khi cô vừa trở lại sau chấn thương bàn chân cách đây hơn 1 tháng. Ít ai biết khi đến dự giải Hàn Quốc Masters, cô phải chủ động mang theo máy mát xa cá nhân để tự chăm sóc bàn chân vốn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhờ đó dù cày ải 5 trận tại giải nhưng tay vợt của đơn vị Đồng Nai vẫn duy trì được nền tảng thể lực tốt.

Tuy nhiên các HLV nhận xét Thùy Linh cần có tâm lý vững vàng hơn để thi đấu hiệu quả ở những trận quan trọng. Không chỉ ở trận chung kết giải Hàn Quốc Masters 2025 mà ở các trận chung kết trước đó, cô chưa giữ được trạng thái thi đấu tốt. Từ đó các pha đánh của tay vợt số 1 VN thiếu độ chuẩn xác vì một chút nóng vội, căng thẳng, áp lực. Để điều chỉnh trạng thái tâm lý không tốt, ngoài bản thân VĐV thì sự hỗ trợ của HLV cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu giải quyết được điều này, Thùy Linh hứa hẹn sẽ xử lý tốt hơn ở các tình huống quan trọng trong những trận đấu lớn.

Tại sao Nguyễn Thùy Linh không dự giải đấu có tổng tiền thưởng 12 tỉ đồng?

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi kết thúc giải Hàn Quốc Masters 2025, Thùy Linh sẽ di chuyển đến Kumamoto (Nhật Bản) tham dự giải Nhật Bản Masters. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 500, hơn 1 bậc so với giải Hàn Quốc Masters và có tổng tiền thưởng 475.000 USD (khoảng 12 tỉ đồng).

Tuy nhiên với việc tiến sâu ở giải Hàn Quốc Masters cộng với lo ngại tái phát chấn thương, đồng thời để đảm bảo thể lực nên Thùy Linh quyết định điều chỉnh lịch trình thi đấu quốc tế. Theo đó cô rút tên không tham dự giải Nhật Bản Masters và sẽ trở lại với giải Úc mở rộng diễn ra vào cuối tháng này. Đây cũng là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 500 nên thu hút nhiều tay vợt mạnh tham gia. Mục tiêu lớn nhất của Thùy Linh là cải thiện thứ hạng để được chọn làm hạt giống cao ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan nhằm tăng cơ hội đoạt huy chương cho cầu lông VN.


