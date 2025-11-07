Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Cứu thua ngoạn mục, Nguyễn Thùy Linh vào bán kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
07/11/2025 13:29 GMT+7

Tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào bán kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 sau chiến thắng ấn tượng trước Lee So Yul của chủ nhà.

Nguyễn Thùy Linh thắng ngoạn mục ở ván 2

Với hạng 24 thế giới và là hạt giống số 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 nên Nguyễn Thùy Linh được đánh giá cao hơn so với tay vợt chủ nhà Lee So Yul vốn xếp hạng 110 thế giới ở tứ kết diễn ra hôm nay.

Cứu thua ngoạn mục, Nguyễn Thùy Linh vào bán kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào bán kết đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters

ẢNH: ĐỘC LẬP

Với những pha điều cầu sắc bén, Nguyễn Thùy Linh khiến tay vợt 22 tuổi của chủ nhà Hàn Quốc phải di chuyển nhiều, thường xuyên bị động. Phát huy hiệu quả những cú đánh sát biên giúp Nguyễn Thùy Linh liên tục dẫn điểm trước Lee So Yul trước khi giành chiến thắng với điểm số cách biệt 21/12 ở ván 1.

Không còn đường lùi, Lee So Yul vùng lên mạnh mẽ ở ván 2 và tạo cách biệt 3 điểm (5/2) trước Nguyễn Thùy Linh. Tuy nhiên sự kiên trì, bền bỉ trong từng cú đánh giúp Nguyễn Thùy Linh lấy lại thế trận.

Cứu thua ngoạn mục, Nguyễn Thùy Linh vào bán kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025- Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh với niềm vui khi vào bán kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Thùy Linh cùng Lee So Yul so kè điểm số quyết liệt với nhiều pha giằng co gay cấn, hấp dẫn. Sức trẻ được Lee So Yul phát huy khi để có chuỗi lên điểm ấn tượng, gia tăng cách biệt lên 5 điểm (17/12) trước Nguyễn Thùy Linh. Những pha đánh hỏng liên tiếp của Nguyễn Thùy Linh giúp Lee So Yul vượt dẫn 20/16, có 4 set point (điểm kết thúc ván đấu). Tưởng chừng để thua ở ván này nhưng Nguyễn Thùy Linh vùng lên mạnh mẽ, cân bằng điểm số 20/20 trước khi vươn lên giành chiến thắng ngoạn mục 23/21, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0.

Đánh bại tay vợt Lee So Yul sau sau 36 phút tranh tài, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào bán kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở bán kết diễn ra ngày mai là tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Pitchamon Opaniputh (Thái Lan, hạng 37 thế giới) với Hina Akechi (Nhật Bản, hạng 57 thế giới).


Tin liên quan

Lịch thi đấu giải cầu lông Hàn Quốc hôm nay: Nguyễn Thùy Linh săn vé bán kết

Lịch thi đấu giải cầu lông Hàn Quốc hôm nay: Nguyễn Thùy Linh săn vé bán kết

Hôm nay (7.11), tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thi đấu vòng tứ kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025, chạm trán tay vợt chủ nhà Lee So Yul.

Thêm tay vợt Đài Loan thua nhanh Nguyễn Thùy Linh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters

Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng chóng vánh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh Giải cầu lông Hàn Quốc Masters tay vợt Nguyễn Thùy Linh Cầu lông Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận