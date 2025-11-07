Cứu thua ngoạn mục, Nguyễn Thùy Linh vào bán kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

Nguyễn Thùy Linh thắng ngoạn mục ở ván 2

Với hạng 24 thế giới và là hạt giống số 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 nên Nguyễn Thùy Linh được đánh giá cao hơn so với tay vợt chủ nhà Lee So Yul vốn xếp hạng 110 thế giới ở tứ kết diễn ra hôm nay.

Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào bán kết đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters ẢNH: ĐỘC LẬP

Với những pha điều cầu sắc bén, Nguyễn Thùy Linh khiến tay vợt 22 tuổi của chủ nhà Hàn Quốc phải di chuyển nhiều, thường xuyên bị động. Phát huy hiệu quả những cú đánh sát biên giúp Nguyễn Thùy Linh liên tục dẫn điểm trước Lee So Yul trước khi giành chiến thắng với điểm số cách biệt 21/12 ở ván 1.

Không còn đường lùi, Lee So Yul vùng lên mạnh mẽ ở ván 2 và tạo cách biệt 3 điểm (5/2) trước Nguyễn Thùy Linh. Tuy nhiên sự kiên trì, bền bỉ trong từng cú đánh giúp Nguyễn Thùy Linh lấy lại thế trận.

Nguyễn Thùy Linh với niềm vui khi vào bán kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Thùy Linh cùng Lee So Yul so kè điểm số quyết liệt với nhiều pha giằng co gay cấn, hấp dẫn. Sức trẻ được Lee So Yul phát huy khi để có chuỗi lên điểm ấn tượng, gia tăng cách biệt lên 5 điểm (17/12) trước Nguyễn Thùy Linh. Những pha đánh hỏng liên tiếp của Nguyễn Thùy Linh giúp Lee So Yul vượt dẫn 20/16, có 4 set point (điểm kết thúc ván đấu). Tưởng chừng để thua ở ván này nhưng Nguyễn Thùy Linh vùng lên mạnh mẽ, cân bằng điểm số 20/20 trước khi vươn lên giành chiến thắng ngoạn mục 23/21, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0.

Đánh bại tay vợt Lee So Yul sau sau 36 phút tranh tài, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào bán kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở bán kết diễn ra ngày mai là tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Pitchamon Opaniputh (Thái Lan, hạng 37 thế giới) với Hina Akechi (Nhật Bản, hạng 57 thế giới).



