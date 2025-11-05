Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng chóng vánh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
05/11/2025 18:34 GMT+7

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh khởi đầu ấn tượng tại giải cầu lông Hàn Quốc Masters diễn ra hôm nay.

Nguyễn Thùy Linh đánh bại đối thủ với điểm số cách biệt

Với hạng 24 thế giới, Nguyễn Thùy Linh được chọn làm hạt giống số 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), có tổng tiền thưởng 240.000 USD (khoảng 6 tỉ đồng).

Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng chóng vánh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh thắng chóng vánh ở vòng 1 giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Việc được chọn làm hạt giống cao giúp Nguyễn Thùy Linh thuận lợi khi bốc thăm trúng tay vợt Han Yu Chen (Đài Loan, hạng 174 thế giới) ở vòng 1 nội dung đơn nữ. Vừa trở lại sau chấn thương nhưng Nguyễn Thùy Linh vẫn thi đấu sung sức, hiệu quả, qua đó giành chiến thắng chóng vánh sau chưa đầy nửa giờ đồng hồ trước Han Yu Chen với tỷ số 2-0 (21/9, 21/15).

Ở vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters diễn ra ngày mai (6.11), Nguyễn Thùy Linh sẽ chạm trán với tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Hung Yi Ting (Đài Loan, hạng 70 thế giới) với Keisha Fatimah Azzahra (Azerbaijan, hạng 75 thế giới).

Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng chóng vánh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters - Ảnh 2.

Nguyễn Hải Đăng cũng vượt qua vòng 1 đơn nam tại Hàn Quốc

ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh Nguyễn Thùy Linh, tay vợt khác của cầu lông Việt Nam là Nguyễn Hải Đăng (hạng 55 thế giới) cũng thi đấu như kỳ vọng. Ở vòng 1 nội dung đơn nam hôm nay, Nguyễn Hải Đăng đánh bại tay vợt Đài Loan Kuo Kuan Lin (hạng 95 thế giới) với tỷ số 2-0 (21/13, 21/13). Đối thủ của Nguyễn Hải Đăng ở vòng 2 là tay vợt hạt giống số 4 Jeon Hyeok Jin (Hàn Quốc, hạng 35 thế giới). Với phong độ tốt và trên đà thăng tiến, Nguyễn Hải Đăng được kỳ vọng tạo bất ngờ cho đối thủ. Trong khi đó ở nội dung đôi nam, Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh dừng chân ở vòng 1 khi thua đôi Noh Jin Seong/Park Seung Min (Hàn Quốc) với tỷ số 1-2.





Tin liên quan

Nguyễn Thùy Linh trở lại sau chấn thương

Nguyễn Thùy Linh trở lại sau chấn thương

Tay vợt số 1 cầu lông VN Nguyễn Thùy Linh đã hồi phục sau chấn thương, trở lại hành trình chinh phục các giải quốc tế lớn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan.

Nguyễn Thùy Linh đến Indonesia dự giải đấu có thể thức mới lạ, tiền thưởng hấp dẫn

Nguyễn Thùy Linh giữ vững hạng 17 thế giới, vắng mặt giải cầu lông xuất sắc

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh Giải cầu lông Hàn Quốc Masters Cầu lông Việt Nam Nguyễn Hải Đăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận