Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng chóng vánh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters

Nguyễn Thùy Linh đánh bại đối thủ với điểm số cách biệt

Với hạng 24 thế giới, Nguyễn Thùy Linh được chọn làm hạt giống số 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), có tổng tiền thưởng 240.000 USD (khoảng 6 tỉ đồng).

Nguyễn Thùy Linh thắng chóng vánh ở vòng 1 giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Việc được chọn làm hạt giống cao giúp Nguyễn Thùy Linh thuận lợi khi bốc thăm trúng tay vợt Han Yu Chen (Đài Loan, hạng 174 thế giới) ở vòng 1 nội dung đơn nữ. Vừa trở lại sau chấn thương nhưng Nguyễn Thùy Linh vẫn thi đấu sung sức, hiệu quả, qua đó giành chiến thắng chóng vánh sau chưa đầy nửa giờ đồng hồ trước Han Yu Chen với tỷ số 2-0 (21/9, 21/15).

Ở vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters diễn ra ngày mai (6.11), Nguyễn Thùy Linh sẽ chạm trán với tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Hung Yi Ting (Đài Loan, hạng 70 thế giới) với Keisha Fatimah Azzahra (Azerbaijan, hạng 75 thế giới).

Nguyễn Hải Đăng cũng vượt qua vòng 1 đơn nam tại Hàn Quốc ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh Nguyễn Thùy Linh, tay vợt khác của cầu lông Việt Nam là Nguyễn Hải Đăng (hạng 55 thế giới) cũng thi đấu như kỳ vọng. Ở vòng 1 nội dung đơn nam hôm nay, Nguyễn Hải Đăng đánh bại tay vợt Đài Loan Kuo Kuan Lin (hạng 95 thế giới) với tỷ số 2-0 (21/13, 21/13). Đối thủ của Nguyễn Hải Đăng ở vòng 2 là tay vợt hạt giống số 4 Jeon Hyeok Jin (Hàn Quốc, hạng 35 thế giới). Với phong độ tốt và trên đà thăng tiến, Nguyễn Hải Đăng được kỳ vọng tạo bất ngờ cho đối thủ. Trong khi đó ở nội dung đôi nam, Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh dừng chân ở vòng 1 khi thua đôi Noh Jin Seong/Park Seung Min (Hàn Quốc) với tỷ số 1-2.















