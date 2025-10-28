Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp cầu lông

Nguyễn Hải Đăng nỗ lực chinh phục các giải quốc tế

Theo đó, Nguyễn Hải Đăng đạt tổng cộng 28.290 điểm, tăng 3 bậc (từ hạng 55 lên hạng 52 thế giới) và đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp cầu lông của tay vợt TP.HCM. Kết quả này có được nhờ Nguyễn Hải Đăng tích cực thi đấu các giải quốc tế trong thời gian qua và gặt hái được thành tích khả quan.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đạt cột mốc mới trong sự nghiệp ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại giải cầu lông Indonesia Masters II nằm trong hệ thống World Tour Super 100 của BWF vừa kết thúc tại Indonesia, Nguyễn Hải Đăng xuất sắc giành quyền vào bán kết nội dung đơn nam. Thành tích này mang về cho anh 3.850 điểm thưởng cùng 1.595 USD (khoảng 40 triệu đồng). Đây cũng là một trong những thành tích quốc tế nổi bật từ trước đến nay của tay vợt 25 tuổi này.



Với mục tiêu chinh phục thứ hạng cao hơn và để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan, Nguyễn Hải Đăng tiếp tục tham dự các giải quốc tế. Từ ngày 4 đến 9.11 tới, Nguyễn Hải Đăng sẽ tham dự giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của BWF. Với thứ hạng hiện tại, anh được vào thẳng vòng đấu chính nội dung đơn nam và được kỳ vọng thể hiện phong độ cao.

Cũng trên bảng xếp hạng hôm nay của BWF, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh xếp hạng 22 ở nội dung đơn nữ. Nguyễn Thùy Linh cũng tham dự giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 cùng với Nguyễn Hải Đăng. Với hạng 22 thế giới, cô dự báo sẽ được chọn là 1 trong những hạt giống hàng đầu của nội dung đơn nữ.