Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp cầu lông

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
28/10/2025 15:26 GMT+7

Tay vợt 25 tuổi Nguyễn Hải Đăng đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp, theo bảng xếp hạng mới nhất công bố hôm nay của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).

Nguyễn Hải Đăng nỗ lực chinh phục các giải quốc tế

Theo đó, Nguyễn Hải Đăng đạt tổng cộng 28.290 điểm, tăng 3 bậc (từ hạng 55 lên hạng 52 thế giới) và đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp cầu lông của tay vợt TP.HCM. Kết quả này có được nhờ Nguyễn Hải Đăng tích cực thi đấu các giải quốc tế trong thời gian qua và gặt hái được thành tích khả quan.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp cầu lông- Ảnh 1.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đạt cột mốc mới trong sự nghiệp

ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại giải cầu lông Indonesia Masters II nằm trong hệ thống World Tour Super 100 của BWF vừa kết thúc tại Indonesia, Nguyễn Hải Đăng xuất sắc giành quyền vào bán kết nội dung đơn nam. Thành tích này mang về cho anh 3.850 điểm thưởng cùng 1.595 USD (khoảng 40 triệu đồng). Đây cũng là một trong những thành tích quốc tế nổi bật từ trước đến nay của tay vợt 25 tuổi này.

Với mục tiêu chinh phục thứ hạng cao hơn và để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan, Nguyễn Hải Đăng tiếp tục tham dự các giải quốc tế. Từ ngày 4 đến 9.11 tới, Nguyễn Hải Đăng sẽ tham dự giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của BWF. Với thứ hạng hiện tại, anh được vào thẳng vòng đấu chính nội dung đơn nam và được kỳ vọng thể hiện phong độ cao.

Cũng trên bảng xếp hạng hôm nay của BWF, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh xếp hạng 22 ở nội dung đơn nữ. Nguyễn Thùy Linh cũng tham dự giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 cùng với Nguyễn Hải Đăng. Với hạng 22 thế giới, cô dự báo sẽ được chọn là 1 trong những hạt giống hàng đầu của nội dung đơn nữ.

Tin liên quan

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng tiến sâu ở giải cầu lông Indonesia Masters II

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng tiến sâu ở giải cầu lông Indonesia Masters II

Giải cầu lông Indonesia Masters II chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của tay vợt Việt Nam Nguyễn Hải Đăng khi giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nam.

Chờ tay vợt Nguyễn Hải Đăng làm nên lịch sử ở giải cầu lông Al Ain Masters

Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng nối gót Nguyễn Thùy Linh chia tay giải Mỹ mở rộng

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Hải Đăng Cầu lông Việt Nam Liên đoàn cầu lông thế giới Tay vợt Nguyễn Hải Đăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận