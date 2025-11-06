Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Thêm tay vợt Đài Loan thua nhanh Nguyễn Thùy Linh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
06/11/2025 14:33 GMT+7

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thẳng tiến vào tứ kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 sau khi loại thêm tay vợt Đài Loan.

Nguyễn Thùy Linh khẳng định sức mạnh

Ở vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 diễn ra hôm qua, Nguyễn Thùy Linh vượt qua Han Yu Chen (hạng 174 thế giới) chỉ sau 28 phút đồng hồ. Đó cũng là thời gian mà tay vợt số 1 Việt Nam đánh bại tay vợt Đài Loan khác là Hung Yi Ting (hạng 70 thế giới) ở vòng 2 hôm nay.

Thêm tay vợt Đài Loan thua nhanh Nguyễn Thùy Linh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh vào tứ kết đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hạt giống số 2 Nguyễn Thùy Linh (hạng 24 thế giới) nhập cuộc không tốt ở ván 1 nhưng kịp điều chỉnh, hóa giải được lối chơi của đối thủ và bứt phá giành chiến thắng với điểm số 21/18.

Mọi chuyện trở nên dễ dàng với Nguyễn Thùy Linh ở ván 2 khi cô thể hiện được đẳng cấp, đánh cầu hiệu quả và giành thắng lợi với điểm số cách biệt 21/9, qua đó khép lại chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Hung Yi Ting chỉ sau 28 phút tranh tài.

Liên tiếp loại 2 tay vợt Đài Loan, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở tứ kết diễn ra ngày mai (7.11) là tay vợt chủ nhà Lee So Yul hiện xếp hạng 110 thế giới. Đối thủ bị đánh giá thấp mở ra cơ hội giành vé vào bán kết cho Nguyễn Thùy Linh.

Giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), có tổng tiền thưởng 240.000 USD (khoảng 6 tỉ đồng). Với việc vào tứ kết, Nguyễn Thùy Linh ít nhất có 1.440 USD (khoảng 37 triệu đồng) tiền thưởng cùng 3.850 điểm thưởng.

Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng chóng vánh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh khởi đầu ấn tượng tại giải cầu lông Hàn Quốc Masters diễn ra hôm nay.

