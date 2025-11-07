Lịch thi đấu giải cầu lông Hàn Quốc hôm nay: Nguyễn Thùy Linh săn vé bán kết

Nguyễn Thùy Linh săn vé bán kết tại Hàn Quốc

Giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 là giải đấu đầu tiên tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 24 thế giới) trở lại thi đấu sau chấn thương gặp phải ở giải Trung Quốc Masters hồi tháng 9.

Nguyễn Thùy Linh nỗ lực tiến sâu ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại giải Hàn Quốc Masters 2025, Nguyễn Thùy Linh thể hiện được phong độ ấn tượng khi toàn thắng 2 trận trước Han Yu Chen (Đài Loan, hạng 174 thế giới), Hung Yi Ting (Đài Loan, hạng 70 thế giới), giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ.

Ở tứ kết diễn ra lúc 12 giờ 30 hôm nay, Nguyễn Thùy Linh gặp tay vợt chủ nhà Hàn Quốc Lee So Yul (hạng 110 thế giới). Tay vợt 22 tuổi này chưa sở hữu những thành tích nổi bật nhưng việc vượt qua các đối thủ để có mặt ở vòng tứ kết cho thấy cô đang có phong độ tốt.

Điều lo lắng nhất ở Nguyễn Thùy Linh là cô chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương ở bàn chân. Việc được chọn làm hạt giống số 2 đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters, Nguyễn Thùy Linh chạm trán với các đối thủ "nhẹ ký" ở các vòng đầu nên mở ra cơ hội tiến sâu.

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thi đấu tứ kết đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 hôm nay, chạm trán tay vợt Lee So Yul của chủ nhà ẢNH: ĐỘC LẬP

Nếu đánh bại được Lee So Yul, nhiều khả năng Nguyễn Thùy Linh sẽ chạm trán với tay vợt Thái Lan Pitchamon Opaniputh (hạng 37 thế giới) ở vòng bán kết. Đây là tài năng 18 tuổi của cầu lông Thái Lan đang trên đà thăng tiến nên rất đáng gờm.

Giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), có tổng tiền thưởng 240.000 USD (khoảng 6 tỉ đồng). Với việc vào tứ kết, Nguyễn Thùy Linh ít nhất có 1.440 USD (khoảng 37 triệu đồng) tiền thưởng cùng 3.850 điểm thưởng. Nếu vượt qua được tay vợt chủ nhà để có mặt ở bán kết, Nguyễn Thùy Linh có 3.480 USD (khoảng 90 triệu đồng) tiền thưởng cùng 4.900 điểm thưởng.











