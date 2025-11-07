Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu giải cầu lông Hàn Quốc hôm nay: Nguyễn Thùy Linh săn vé bán kết

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
07/11/2025 05:58 GMT+7

Hôm nay (7.11), tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thi đấu vòng tứ kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025, chạm trán tay vợt chủ nhà Lee So Yul.

Nguyễn Thùy Linh săn vé bán kết tại Hàn Quốc

Giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 là giải đấu đầu tiên tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 24 thế giới) trở lại thi đấu sau chấn thương gặp phải ở giải Trung Quốc Masters hồi tháng 9.

Lịch thi đấu giải cầu lông Hàn Quốc hôm nay: Nguyễn Thùy Linh săn vé bán kết- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh nỗ lực tiến sâu ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại giải Hàn Quốc Masters 2025, Nguyễn Thùy Linh thể hiện được phong độ ấn tượng khi toàn thắng 2 trận trước Han Yu Chen (Đài Loan, hạng 174 thế giới), Hung Yi Ting (Đài Loan, hạng 70 thế giới), giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ.

Ở tứ kết diễn ra lúc 12 giờ 30 hôm nay, Nguyễn Thùy Linh gặp tay vợt chủ nhà Hàn Quốc Lee So Yul (hạng 110 thế giới). Tay vợt 22 tuổi này chưa sở hữu những thành tích nổi bật nhưng việc vượt qua các đối thủ để có mặt ở vòng tứ kết cho thấy cô đang có phong độ tốt.

Điều lo lắng nhất ở Nguyễn Thùy Linh là cô chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương ở bàn chân. Việc được chọn làm hạt giống số 2 đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters, Nguyễn Thùy Linh chạm trán với các đối thủ "nhẹ ký" ở các vòng đầu nên mở ra cơ hội tiến sâu.

Lịch thi đấu giải cầu lông Hàn Quốc hôm nay: Nguyễn Thùy Linh săn vé bán kết- Ảnh 2.

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thi đấu tứ kết đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 hôm nay, chạm trán tay vợt Lee So Yul của chủ nhà

ẢNH: ĐỘC LẬP

Nếu đánh bại được Lee So Yul, nhiều khả năng Nguyễn Thùy Linh sẽ chạm trán với tay vợt Thái Lan Pitchamon Opaniputh (hạng 37 thế giới) ở vòng bán kết. Đây là tài năng 18 tuổi của cầu lông Thái Lan đang trên đà thăng tiến nên rất đáng gờm.

Giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), có tổng tiền thưởng 240.000 USD (khoảng 6 tỉ đồng). Với việc vào tứ kết, Nguyễn Thùy Linh ít nhất có 1.440 USD (khoảng 37 triệu đồng) tiền thưởng cùng 3.850 điểm thưởng. Nếu vượt qua được tay vợt chủ nhà để có mặt ở bán kết, Nguyễn Thùy Linh có 3.480 USD (khoảng 90 triệu đồng) tiền thưởng cùng 4.900 điểm thưởng.




Tin liên quan

Thêm tay vợt Đài Loan thua nhanh Nguyễn Thùy Linh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters

Thêm tay vợt Đài Loan thua nhanh Nguyễn Thùy Linh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thẳng tiến vào tứ kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 sau khi loại thêm tay vợt Đài Loan.

Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng chóng vánh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters

Nguyễn Thùy Linh trở lại sau chấn thương

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh tay vợt Nguyễn Thùy Linh Giải cầu lông Hàn Quốc Masters Cầu lông Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận